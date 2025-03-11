Xã hội Tổ chức sân chơi tiếng Anh thiếu nhi AImazing English Contest Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty cổ phần Dream Viet Education tổ chức sân chơi tiếng Anh thiếu nhi AImazing English Contest năm học 2025 - 2026.

Sân chơi dành cho học sinh, đội viên, nhi đồng bậc tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố.

Thí sinh dự sân chơi được chia thành các bảng dựa trên các khối lớp trong năm học 2025 - 2026. Cụ thể: bảng STAR dành cho học sinh lớp 1, 2; bảng A (học sinh lớp 3); bảng B (học sinh lớp 4, 5, 6); bảng C (học sinh lớp 7, 8); bảng D (học sinh lớp 9).

Thời gian đăng ký thông tin cho thí sinh kết thúc lúc 23h59 ngày 11/11/2025. Vòng sơ loại diễn ra từ 11/11 - 25/11; vòng bán kết từ 26/11 - 6/12; vòng chung kết từ 7/12 - 25/12. Chương trình trao giải và ngày hội tiếng Anh thiếu nhi dự kiến tổ chức tại Cung thiếu nhi Đà Nẵng vào 11/1/2026.

Tất cả vòng thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến; chương trình trao giải và ngày hội tiếng Anh thiếu nhi tổ chức trực tiếp.

Sân chơi tiếng Anh thiếu nhi AImazing English Contest năm học 2025 - 2026 bao gồm 3 vòng thi cá nhân được tổ chức dưới dạng phòng thi mô phỏng các kỹ năng nghe - đọc - viết (sơ loại), kỹ năng nghe - nói - đọc - viết (bán kết) và quay video thuyết trình theo chủ đề bằng tiếng Anh (chung kết).

Ban tổ chức sẽ trao 3 giải tập thể dành cho các trường có thí sinh tham gia vòng sơ loại đông nhất đối với mỗi khối (tiểu học và THCS) với tổng giá trị giải thưởng tương đương 45 triệu đồng/trường.

Giải cá nhân gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và các giải triển vọng dành cho tất cả thí sinh được vào vòng bán kết.

AImazing English Contest là cuộc thi tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh tiểu học và THCS do Chính phủ Úc và Quỹ đầu tư Asia Business Builders tài trợ. Thí sinh đăng ký tham gia tại link:https://byvn.net/dejy; fanpage cuộc thi tại Đà Nẵng: https://www.facebook.com/AImazingContest.