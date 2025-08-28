Giáo dục - Việc làm Tổng hợp bài phát biểu khai giảng năm học mới 2025 - 2026 Tổng hợp bài phát biểu khai giảng 2025-2026: Lãnh đạo, giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng chia sẻ kỳ vọng, động lực cho năm học mới thành công.

Tổng hợp bài phát biểu khai giảng năm học mới 2025 - 2026

1. Bài phát biểu khai giảng của lãnh đạo xã ngắn gọn

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Cùng các em học sinh yêu quý!

Cả nước vừa hân hoan kỷ niệm... năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Giờ đây chúng ta có thêm niềm vui trong ngày hội "Toàn dân đưa trẻ đến trường"

Hôm nay, tôi rất vui mừng được có mặt tại buổi lễ khai giảng long trọng của trường ...................

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Đảng uỷ, HĐND, UBND phường/ xã ………………… xin gửi tới quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo; cán bộ, công nhân viên nhà trường cùng các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo và các em học sinh thân mến!

Như chúng ta đã biết, năm học......, chúng ta chịu ảnh hưởng không nhỏ do dịch Covid 19, để hạn chế dịch bệnh, các học sinh, sinh viên trên cả nước không thể đến trường học tập trung như thường lệ.

Mặc dù dịch bệnh, nhưng với tinh thần không để học sinh bị hổng kiến thức, việc dạy và học đúng theo lịch trình đã đề ra, chúng ta đã sáng tạo trong cách dạy và học bằng phương pháp học online.

Kết quả chúng ta đạt được chính là một năm học..... thắng lợi như báo cáo của cô/ thầy hiệu trưởng vừa điểm lại.

Tôi lấy làm vui mừng khi trong năm học qua, mặc dù có những khó khăn thử thách nhưng thầy trò trường ................................................. vẫn tiếp tục phát huy tốt truyền thống của nhà trường, của địa phương.

Có được sự thắng lợi đó chính nhờ sự nỗ lực, cố gắng trong việc dạy và học của thầy cô giáo cùng học sinh nơi đây. Thay mặt cho lãnh đạo địa phương tôi xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà trường................... đã đạt được.

Tôi mong rằng trước tình hình mới, thầy trò nhà trường sẽ cùng nhau nắm chặt tay vượt qua để có được một năm học mới đầy thắng lợi hơn. Các thầy cô giáo sẽ không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục.

Chăm lo,đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Phát triển cơ sở hạ tầng trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục.

Với các em học sinh tiếp tục trau dồi, tích lũy kiến thức, rèn luyện về đạo đức lối sống, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi xứng đáng với sự kỳ vọng, hi sinh của gia đình, thầy cô và xã hội.

Năm học mới..... chính thức bắt đầu. Một lần nữa thay mặt cho Đảng uỷ, HĐND, UBND, phường/ xã……………………………… xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ, hạnh phúc và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Chúc các em học sinh luôn mạnh khỏe, giỏi giang.

Xin trân trọng cảm ơn!

2. Bài phát biểu khai giảng năm học mới của lãnh đạo xã

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Các em học sinh yêu quý!

Cả nước vừa hân hoan kỷ niệm ...... năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Giờ đây chúng ta có thêm niềm vui trong ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.

Hôm nay, tôi rất vui mừng được có mặt tại buổi lễ khai giảng long trọng của trường...................

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Đảng uỷ, HĐND, UBND phường/ xã …………………………. xin gửi tới quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo; cán bộ, công nhân viên nhà trường cùng các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy, cô giáo và các em học sinh thân mến!

Sinh thời Bác Hồ từng nói: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em".

Các em học sinh hôm nay là chủ nhân tương lai của đất nước và giáo dục là nền tảng tốt nhất để các em phát triển.

Tôi lấy làm vui mừng khi biết được rằng trong năm học qua, mặc dù có những khó khăn thử thách nhưng thầy trò trường ................................................. vẫn tiếp tục phát huy tốt truyền thống của nhà trường, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh góp phần tạo nguồn nhân lực, nhân tài cho đất nước và quê hương.

Để có được điều đó, tôi hiểu rằng đó là phần góp sức vô cùng to lớn của đội ngũ giáo viên nhà trường với say sưa, tâm huyết, tận tuỵ với nghề, tận tình với học sinh. Đồng thời là sự nỗ lực, chăm chỉ của tất cả các em học sinh của nhà trường.

Thay mặt cho lãnh đạo địa phương tôi xin biểu dương và gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường vì những nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học vừa qua.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các thầy giáo, cô giáo!

Trong năm học ........., tôi mong muốn rằng nhà trường tiếp tục phát huy được những thành tựu của năm học vừa qua, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Chăm lo,đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Phát triển cơ sở hạ tầng trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục.

Tiếng trống khai trường đã điểm, năm học mới 20... - 20... bắt đầu. Một lần nữa thay mặt cho Đảng uỷ, HĐND, UBND, phường/ xã……………………………… xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ, hạnh phúc và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Và cô/ chú mong rằng các em học sinh sẽ không ngừng học tập, học thực, thi thực, tích cực tích lũy kiến thức, trau dồi về đạo đức lối sống, phấn đấu trở thành học sinh giỏi toàn diện và để trở thành những công dân tốt, bởi đất nước mà các em sẽ làm chủ là đất nước phát triển và hội nhập.

Xin trân trọng cảm ơn!

3. Bài phát biểu khai giảng năm học mới của lãnh đạo địa phương

Kính thưa quý vị đại biểu.

Thưa các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các em học sinh yêu quý!

Hòa trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước đón chào năm học mới, hôm nay trường ………….. long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, Năm học 20....– 20.... Tôi rất vinh dự được về dự lễ khai giảng với thầy và trò của nhà trường trong buổi lễ hôm nay.

Lời đầu tiên thay mặt cho các Đ/c lãnh đạo Huyện ủy, UBND …….., tôi xin chúc các quý vị đại biểu về dự buổi lễ khai giảng năm học mới mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh mạnh khỏe, đạt được nhiều thành công trong năm học mới.

Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh yêu quý

Chúng ta vừa được nghe thầy hiệu trưởng thông qua diễn văn khai giảng và điểm qua những nét truyền thống tốt đẹp và kết quả giảng dạy, học tập của thầy và trò trường ta trong năm học 20....- 20.... Tôi rất phấn khởi vì những thành tích đạt được mà tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học vừa qua.

Trường …………….. là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt, có Chi bộ vững mạnh, các tổ chức Công đoàn, Chi đoàn hoạt động tích cực. Là một đơn vị có nhiều chuyển biến về đổi mới phương pháp dạy theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT được duy trì thường xuyên và đạt kết quả tốt.

+ Về chất lượng giáo dục: Tỷ lệ học sinh đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi văn hóa do Phòng GD&ĐT, Sở GD & ĐT tổ chức có sự chuyển biến rõ nét năm sau luôn cao hơn năm trước: cụ thể năm học:20.... - 20.... xếp thứ …… trường, năm học 20....- 20....xếp thứ ……… trường. Tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp ……… cao, tỷ lệ học sinh xếp loại văn hóa khá, giỏi các năm gần đây đều đạt và vượt kế hoạch giao.

+ Về hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Nhà trường đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo,…trong những năm qua nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Đó là những thành tích nổi bật của nhà trường trong năm học vừa qua. Thay mặt cho các đ/c lãnh đạo Huyện ủy, UBND ………tôi xin biểu dương những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong những năm học qua. (đề nghị các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh nhiệt liệt chúc mừng..)

Kính thưa các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh yêu quý!

Phát huy những kết quả tích cực của năm học vừa qua, bám sát các yêu cầu nhiệm vụ của tình hình kinh tế - xã hội- QPAN của …………; Trong năm học 20....- 20.... tôi đề nghị nhà trường cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục

Bám sát các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dạy và học, kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp mục tiêu giáo dục.

Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh. Chú trọng và tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa truyền thống, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ - TDTT, công tác chăm sóc sức khỏe; chú trọng công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, dịch bệnh đối với học sinh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy học và trong công tác quản lý giáo dục.

Thường xuyên quan tâm những học sinh là con thương binh, bệnh binh, học sinh là con hộ nghèo, học sinh khuyết tật để các em được hưởng đầy đủ chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước.

Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh.

2. Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Tiếp tục chăm lo phát triển đội ngũ giáo viên, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức làm công tác thiết bị thư viện, đặc biệt chú trọng nội dung bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

3. Phát triển cơ sở hạ tầng trường lớp và tăng cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học.

Nhà trường cần tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và bảo quản tốt các thiết bị dạy học đã được trang bị. Chủ động tổ chức rà soát, mua sắm bổ sung sách, thiết bị dạy học và vật tư thiết yếu khác kịp thời phục vụ năm học mới.

Chủ động tham mưu với các cấp đầu tư xây dựng CSVC trường lớp phấn đấu đạt chuẩn trong những năm tới.

4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục.

Tiếp tục thực hiện Thông tư……………….. của Bộ trưởng bộ GD&ĐT về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Thực hiện cải cách hành chính, nghiêm túc thực hiện quy định của luật: phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí: thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên. Quản lý việc dạy thêm đúng quyết định …….. của UBND ……..

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trên đề nghị nhà trường cần nâng cao nhận thức, chủ động , tích cực sáng tạo trong quản lý điều hành, bên cạnh việc tập thể giáo viên và học sinh nỗ lực phấn đấu cần có sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh. Tôi mong rằng trong năm học mới này các cấp, các ngành, các đoàn thể của nhà trường và địa phương sẽ tiếp tục quan tâm đến nhà trường một cách thiết thực toàn diện và kịp thời hơn nữa để góp phần cùng với nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Kính thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh !

Đến dự buổi lễ hôm nay, tôi cũng muốn nói đôi điều với các em học sinh. Các em hôm nay còn ngồi trên ghế của nhà trường nhưng ngày mai là chủ nhân của đất nước. Các em cần học thực chất, thi thực chất để có kiến thức vững chắc. Cần chăm chỉ tích lũy kiến thức, trau dồi đạo đức, lối sống, phấn đấu để học giỏi toàn diện để trở thành những công dân tốt, bởi đất nước mà các em sẽ làm chủ là đất nước phát triển và hội nhập. Sự nỗ lực, cố gắng của các em chính là tiền đề cho một tương lai tốt đẹp hơn. Sinh thời Bác Hồ từng nói “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ phần lớn ở công học tập của các cháu” chính vì lẽ đó tôi mong rằng các em hãy tiếp tục phấn đấu hơn nữa để đất nước ta ngày càng vẻ vang.

Tiếng trống khai trường đã điểm, năm học mới đã bắt đầu. Chúng tôi tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp của nhà trường và truyền thống học tập của huyện nhà, sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò trong năm học mới này trường ………… sẽ thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu các thầy cô giáo và các em học sinh lời chúc sức khỏe chúc năm học mới của trường ………. thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

4. Bài phát biểu khai giảng năm học mới của Đảng ủy Phường

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Các cháu học sinh yêu quý!

Tôi rất vui mừng được có mặt tại buổi lễ long trọng ngày hôm nay.

Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Đảng uỷ, HĐND, UBND phường ………………………………. xin gửi tới quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo; cán bộ, công nhân viên trường ……………………………………… lời chào trân trọng và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất;

Kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các cháu học sinh: Sức khoẻ, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình, tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục phường ………………!

Kính thưa quý vị đại biểu !

Thưa các thầy giáo, cô giáo!

Trong quan niệm truyền thống với sự chi phối của văn hoá phương Đông thì người thầy giữ vai trò thứ hai trong cương thường “Quân, sư, phụ“. Thiên chức người thầy không chỉ truyền bá tri thức mà còn là người đào tạo nhân tài cho quốc gia. “Lương sư hưng quốc“- Thầy giỏi có thể làm cho quốc gia hưng thịnh. Như vậy, người thầy là nhân tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả giáo dục. Có thầy giỏi thì mới có trò giỏi. Ngày nay, trong quá trình đổi mới giáo dục, đào tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vai trò, vị thế của người thầy trong xã hội hiện đại càng được nhìn nhận đánh giá theo những quan điểm mới. Để góp tiếng nói nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi người học, nâng cao chất lượng, kết quả học tập của học sinh chiến dịch toàn cầu vì giáo dục năm nay với chủ đề: “Đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết cho mọi người học” với thông điệp chính: “Mỗi học sinh đều có quyền có giáo viên tốt”

Kính thưa quý đại biểu, các thầy cô giáo và các cháu học sinh thân mến!

Trường ………………………… luôn là đơn vị luôn đi đầu trong phong trào nâng cao chất lượng dạy học của phòng GD& ĐT thành phố Thái Nguyên. Trong suốt .... năm qua, cùng với sự lớn mạnh của địa phương, nhà trường đã vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh góp phần tạo nguồn nhân lực, nhân tài cho đất nước và quê hương. Đội ngũ thầy, cô giáo không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp đáng trân trọng cho sự nghiệp trồng người. Nhiều thầy cô say sưa, tâm huyết, tận tụy với nghề, luôn trăn trở đổi mới, vượt qua tất cả những khó khăn đời thường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện tài năng, đức độ và tạo được uy tín của mình trong môi trường sư phạm và trong trái tim các thế hệ học trò. Đó là những bông hoa đẹp trong quá trình đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Các thầy cô đã góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo nên những lớp người vừa hồng, vừa chuyên, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực dồi dào cho xã hội, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển về kinh tế – xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và xây dựng phong trào văn hóa phát triển có chiều sâu.

Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các thầy giáo, cô giáo!

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Có gì vẻ vang hơn là đào tạo thế hệ sau này góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang“. Chính sự vẻ vang đó mà mỗi một con người khi đã gắn mình vào nghề dạy học thì dù ở bất kỳ thời đại nào, cũng phải ý thức rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình. Và trước những yêu cầu đổi mới của xã hội đòi hỏi người thầy ngày càng nâng cao cả về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác nghĩa là phải chuẩn nghề nghiệp. Như vậy, vấn đề then chốt có ý nghĩa quyết định chất lượng giáo dục là phải xây dựng được một đội ngũ đông đảo người làm công tác giáo dục thực sự yêu nghề, yêu người, hết lòng chăm sóc giáo dục học sinh, không ngừng trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Trên tinh thần đó, chính quyền địa phương cũng như toàn thể nhân dân trong phường …………………… mong muốn trong thời gian tới đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên trong nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, tiếp tục rèn luyện và thực hiện thành công chức năng giáo dục của mình. Tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục thực sự: “thầy ra thầy, trò ra trò; trường ra trường, lớp ra lớp” và thực hiện tốt lời Bác dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy thật tốt, học thật tốt” để trường …………………………………….. thực sự là một địa chỉ tin cậy, là nơi đào tạo, thu hút bồi dưỡng nhân tài và là địa chỉ thu hút đầy thuyết phục đối với các giáo viên tâm huyết có nghiệp vụ chuyên môn cao suốt đời gắn bó với sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo.

Cuối cùng thay mặt cho Đảng uỷ, HĐND, UBND, phường …………………………………. tôi xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục, những người vẫn đang chịu thương, chịu khó và quên đi bao khó khăn vất vả đời thường để hoàn thành nhiệm vụ cao quý mà Đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt, tiếp tục đóng góp nhiều trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục thành phố ………………………… không ngừng phát triển lên một tầm cao mới. Tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cao cả Giáo dục cho mọi người.

Xin trân trọng cảm ơn!

5. Bài phát biểu khai giảng năm học mới của cán bộ xã

Kính thưa quí vị đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thưa các em học sinh thân mến!

Cả nước ta vừa vui mừng kỷ niệm ngày cách mạng tháng Tám thành công và quốc khánh 2/9. Hôm nay, thầy và trò cả nước lại nhộn nhịp trong ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Tôi rất vui mừng được về dự lễ khai giảng năm học mới với trường

Thay mặt cho Đảng uỷ, HĐND, UBND và UB. MTTQ xã ……., tôi xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các quí vị đại biểu và các em học sinh toàn trường lời chúc sức khoẻ và lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Kính thưa quí vị đại biểu

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo

Thưa các em học sinh thân mến

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội xã nhà đã có sự phát triển rõ rệt, quốc phòng, an ninh được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong đó có phần đóng góp tích cực của sự nghiệp GD-ĐT.

Mặc dù còn khó khăn, các điều kiện cho phát triển giáo dục còn nhiều bất cập. Song, với tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực cố gắng lớn, trong những năm qua, các trường trong xã đã đạt được những kết quả tốt, có sự chuyển biến tích cực trên cả ba mặt: qui mô, chất lượng và hiệu quả giáo dục. Góp phần vào những thành tích chung của ngành giáo dục, có sự đóng góp quan trọng của Trường.................................

Tôi hoàn toàn cảm thông sâu sắc với những vất vả của thầy và trò nhà trường; do điều kiện đi lại còn khó khăn, kinh tế-xã hội địa phương tuy có phát triển nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, môi trường giáo dục còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác và yêu cầu phát triển ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Song vượt lên trên khó khăn, trong những năm qua, lãnh đạo Đảng và chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã hội và phụ huynh học sinh đã quan tâm chăm lo nhiều hơn, tạo điều kiện tốt hơn cho nhà trường thực hiện nhiệm vụ dạy và học. Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ các hoạt động giáo dục được tăng cường đáng kể; cảnh quan môi trường sư phạm nhà trường đã thay đổi tương đối căn bản.

Bằng việc tổ chức tốt phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”. Năm học 20....-20...., trường đạt được những thành tích đáng khích lệ. Làm tốt công tác giáo dục đạo đức, không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội. Chất lượng giáo dục văn hoá được nâng lên. Nhiều em học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, nhiều thầy cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi và chiến sỹ thi đua các cấp. Những kết quả trên đã củng cố thêm niềm tin của Đảng và nhân dân đối với nhà trường nói riêng và sự nghiệp giáo dục nói chung. Đồng thời qua đó cũng khẳng định rằng: Dù khó khăn đến đâu, nếu có sự quan tâm đúng mức của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự ủng hộ, chăm lo của toàn dân, ý chí vươn lên, lòng yêu nghề, mến trẻ, đoàn kết nhất trí của đội ngũ cán bộ quản lý, thầy cô giáo thì nhất định chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt. Tôi cho rằng, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện của một xã còn khó khăn như xã…….việc đạt được những kết quả như trên của nhà trường là rất đáng được trân trọng.

Được sự phân công của Ban Thường vụ Đảng uỷ dự lễ khai giảng năm học mới hôm nay, thay mặt Đảng uỷ, HĐND, UBND và UB. MTTQ Việt Nam xã………tôi ghi nhận, đánh giá cao, chia vui và biểu dương những thành tích tốt mà thầy giáo, cô giáo và học sinh trường trường đã đạt được trong năm học 20....-20.... vừa qua.

Kính thưa quí vị đại biểu

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, Trường còn một số tồn tại cần khắc phục như: tình trạng học sinh vi phạm kỷ luật còn xảy ra.

Công tác quản lý và chất lượng giảng dạy của đội ngũ nhà giáo còn hạn chế. Những tấm gương nhà giáo thực sự lăn lộn với trường lớp, nổi bật về tài năng, có tâm huyết, gắn bó với học sinh và giỏi nghề không nhiều.

Những yếu kém nói trên, dù rằng có nguyên nhân đa dạng; song hơn ai hết về phía chủ quan, bản thân nhà trường cần xác định rõ để có hướng khắc phục; đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn, tinh thần cộng đồng trách nhiệm và đặc biệt là cần khơi dậy cái tâm nghề nghiệp của mỗi nhà giáo.

Năm học mới 20....-20.... đã bắt đầu. Để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm học tới, tôi gợi ý với nhà trường một số nhiệm vụ chính sau đây:

Thứ nhất là: Cần khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về phát triển Giáo dục-Đào tạo của huyện, của xã, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, cụ thể hoá thành kế hoạch năm học của nhà trường, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới mà Bộ Giáo dục-Đào tạo phát động. Huy động hết số trẻ em trong độ tuổi đến trường.

Thứ hai là: Tăng cường công tác quản lý, xây dựng nền nếp kỷ cương và đoàn kết, không để các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xảy ra trong trường.

Thứ ba là: Vấn đề thầy giáo, cô giáo có ý nghĩa quyết định, do đó, cần tăng cường bồi dưỡng để nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo; coi trọng đổi mới cách dạy, cách học sao cho hiệu quả thiết thực. Thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”. Duy trì thường xuyên, bền vững, vận dụng phù hợp với thực tế để đạt kết quả cao cuộc vận động “hai không” theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Cần xác định rõ tính cấp bách của việc nâng cao chất lượng, khắc phục triệt để sự gian dối trong thi cử và bệnh thành tích trong các hoạt động giáo dục. Tập trung chỉ đạo bồi dưỡng, phụ đạo để giải quyết dứt điểm tình trạng yếu kém của học sinh.

Xã hội tôn vinh nhà giáo nhưng cũng đòi hỏi khắt khe đối với sự giảng dạy và sự nêu gương của các nhà giáo. Đảng và nhân dân ta trông đợi và kỳ vọng mỗi nhà giáo sẽ thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo.

Tôi mong các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chuẩn bị thật tốt hành trang kiến thức để vững vàng tiếp tục học tập đến những bậc học cao hơn, mai đây trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước và quê hương, những công dân tốt của xã hội.

Điều cốt lõi nhất, mục tiêu cuối cùng là phải đạt được thành tích cao hơn năm học trước, vượt qua thành tích của chính mình và khẳng định được vị trí cao của nhà trường trong ngành giáo dục. Tạo niềm tin vững bền với Đảng và nhân dân.

Giáo dục là sự nghiệp của toàn Đảng toàn dân. Nhân ngày khai giảng năm học mới, tôi thay mặt cấp uỷ Đảng, chính quyền xã…… thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quan tâm đầy đủ hơn, tạo điều kiện tốt nhất, ưu tiên phát triển cho sự nghiệp giáo dục. Từ đó có chủ trương, chỉ đạo sát sao, cụ thể, thiết thực để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác giáo dục ở địa phương. Các ban ngành, đoàn thể, các Chi bộ và các ấp cần chủ động tăng cường sự phối hợp, ủng hộ ngành giáo dục, đưa công tác xã hội hoá giáo dục đi vào chiều sâu, quan tâm hơn đến đời sống các thầy cô giáo, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trên đà thắng lợi năm học 20....-20...., trước thềm năm học mới, với khí thế thi đua mới, tin tưởng rằng thầy trò Trường sẽ giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong năm học 20.... - 20.... và những năm tiếp theo.

Một lần nữa, trong niềm vui ngày khai trường hôm nay, thay mặt Đảng uỷ, HĐND, UBND và UB. MTTQ Việt Nam xã…….và cá nhân, tôi xin kính chúc các quí vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh sức khoẻ, hạnh phúc và tiến bộ.

Xin cảm ơn!

6. Bài phát biểu chỉ đạo khai giảng năm học mới

Thưa các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh!

Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử; trong tâm thế rộn ràng, náo nức của nhân dân Quảng Ninh nói riêng và nhân dân cả nước nói chung trong “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”; tôi rất vinh dự và xúc động được đến dự Lễ khai giảng năm học mới của thầy và trò trường THPT ......... - ngôi trường có bề dày truyền thống, một trong những trường đạt chuẩn quốc gia sớm nhất của tỉnh ................

Lời đầu tiên, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến các vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh lời chào mừng nồng nhiệt nhất; chúc thầy và trò nhà trường một năm học đổi mới và thành công!

Thưa các vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh!

Năm học 20... - 20... đã đi qua; nhưng với tất cả chúng ta, ký ức về năm học vẫn thật là ấn tượng, đậm nét. Trong năm học này, dù còn nhiều khó khăn; song ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh đã có nhiều cố gắng, không ngừng đổi mới công tác quản lý; nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về giáo dục, đào tạo; đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ...... Kết thúc năm học, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 99,5% (tăng 1,14% so với năm học trước); tổng số học sinh đỗ đại học, cao đẳng là 8.419 em (tăng 13,5% so với năm học trước). Ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhiều tập thể, cá nhân của Ngành đã vinh dự được nhận Huân chương, Bằng khen, Cờ thi đua... do Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Trong thành tích đó có sự đóng góp tích cực của thầy và trò trường THPT ...... Đến dự Lễ khai giảng với nhà trường hôm nay, tôi rất vui mừng được biết, năm học vừa qua, thầy và trò nhà trường đã rất nỗ lực, cố gắng và đạt được những kết quả đáng khích lệ: Tỷ lệ học sinh đạt học lực khá, giỏi của trường đạt 92,3%; có 103 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh; tỷ lệ học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng của trường đạt trên 80% (tăng 9% so với năm học trước); đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn là 100%, trong đó trên chuẩn là 27% (cao gấp 3,3 lần so với mặt bằng chung của tỉnh); tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở chiếm 66,7%; bên cạnh đó nhà trường cũng luôn đi đầu về hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Trong năm học này, nhà trường đã vinh dự được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc, dẫn đầu khối THPT và được đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua...

Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh; của thầy và trò trường THPT....... đã đạt được trong năm học vừa qua!

Thưa các đồng chí, các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường!

Năm học 20... - 20... là một năm có ý nghĩa đặc biệt; năm toàn tỉnh tập trung phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tiến hành Đại Hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Nhiệm vụ rất nặng nề, do vậy, để phát huy những thành tích đã đạt được, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, trong năm học này, tôi đề nghị ngành Giáo dục - Đào tạo và các cấp ủy, chính quyền địa phương trong toàn tỉnh tập trung thực hiện 5 điểm sau đây:

Thứ nhất: Rà soát và tiến hành quyết liệt các giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu về giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra. Tập trung hoàn thành 2 chỉ tiêu chính là xây dựng trường chuẩn quốc gia và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Thứ hai: Cụ thể hóa Chương trình hành động số ... ngày .....của BCH đảng bộ Tỉnh về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó cần tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, khắc phục lối truyền thụ áp đặt, một chiều; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh; đảm bảo sự hài hòa giữa trí, đức, thể, mỹ; giữa dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và đạo đức công dân. Chuẩn hóa việc dạy ngoại ngữ và tin học; khuyến khích giáo viên và học sinh tự học.

Thứ ba: Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tinh giản bộ máy, biên chế” của ngành Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Chỉ thị số ... ngày ..........của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó phải chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thông qua việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại.

Thứ tư: Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục bằng việc phát triển các dịch vụ giáo dục, nghiên cứu thực hiện thí điểm mô hình đầu tư và quản lý giáo dục theo hình thức đối tác “công - tư” (PPP): mô hình “Lãnh đạo công - quản trị tư”, “Đầu tư công - quản lý tư”, “Đầu tư tư - Sử dụng công”. Tham mưu cho Tỉnh mở rộng mô hình cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao tại những trường thuộc khu vực thuận lợi, kinh tế xã hội phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của nhân dân (trong đó tôi rất mừng trường THPT ..... tiếp tục là trường tiên phong đi đầu thực hiện việc cung cấp dịch vụ giáo dục đào tạo cho cộng đồng và xã hội).

Thứ năm: Đẩy mạnh việc thực hiện công bằng trong giáo dục, đào tạo; tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả mọi người, nhất là người dân ở vùng nông thôn, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các đối tượng chính sách được học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên cần có sự vào cuộc tích cực của toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Trong năm học này, tôi đề nghị Ban giám hiệu trường THPT........ nói riêng, các trường trong toàn Tỉnh nói chung phải bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và của ngành Giáo dục và Đào tạo; khẩn trương rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; cơ cấu lại đội ngũ giáo viên, phân công lại công việc của đội ngũ nhân viên phục vụ sao cho có hiệu quả nhất và không lãng phí; cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư cho giáo dục đào tạo theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung tỷ trọng nhiều hơn cho con người (giáo viên và học sinh); bên cạnh đó đảm bảo môi trường học tập và sinh hoạt sạch sẽ, ngăn nắp, có nề nếp, trường ra trường, lớp ra lớp; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhất là văn hóa học đường; tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học tiên tiến, hiện đại thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm.

Thưa các đồng chí, các bậc phụ huynh!

Tháng 9 này là tròn .... năm kể từ khi Bác Hồ đi xa và cũng là dịp Đảng ta kỷ niệm.... năm thực hiện Di chúc của Bác. Trong Di chúc, Người dặn: “Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên"; Thực hiện Di chúc của Bác và quán triệt quan điểm của Hội nghị TW8 (khóa XI), tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và nhất là các bậc phụ huynh, cộng đồng xã hội tiếp tục quan tâm và chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo; ưu tiên, tạo điều kiện tốt nhất, đầy đủ nhất cho việc học tập, phấn đấu và rèn luyện của con em chúng ta. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần đầu tư nhiều hơn nữa công sức vào đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhìn chiến lược đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi để xây dựng cơ chế huy động nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp, cộng đồng vào đầu tư cho giáo dục đào tạo và đặc biệt là tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 của Hội nghị TW8 (khóa XI) phù hợp với tình hình và điều kiện, hoàn cảnh tại địa phương. Ngoài ra, tôi mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương hãy tập trung nghiên cứu, vận dụng sáng tạo linh hoạt quy luật của kinh tế thị trường gắn với đảm bảo an sinh xã hội đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo. Thực hiện điều đó chính là cách chúng ta thể hiện trách nhiệm với tương lai của đất nước, của quê hương và của chính gia đình mình; đồng thời thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu nặng đối với Bác kính yêu!

Các thầy cô giáo thân mến!

Dự khai giảng với thầy cô ngày hôm nay, tôi đặc biệt trân trọng, đánh giá cao những đóng góp của các thầy, các cô trong thời gian qua và chân thành chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các thầy, các cô trong sự nghiệp “trồng người”; đặc biệt là các thầy cô đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo! Vẫn biết rằng sự nghiệp này là sự nghiệp chung của Đảng, của Nhà nước và của toàn dân; song trong sự nghiệp này, nhà trường và các thầy cô giữ vai trò quyết định. Người xưa có câu: “Không thầy đố mày làm nên”. Câu nói ấy vừa khẳng định vai trò, vừa khẳng định trọng trách thiêng liêng và cao cả của người thầy trong xã hội, những “kỹ sư tâm hồn”. Trải qua biết bao thời gian, câu nói ấy, đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị.

Ngày nay, yêu cầu đối với giáo dục và đối với nghề làm thầy ngày một cao hơn, giáo viên là những người phải lao động vất vả. Vì vậy, cả xã hội trân trọng các thầy cô và mong các thầy cô cố gắng vượt qua những khó khăn bộn bề trong cuộc sống để tất cả vì học sinh thân yêu; hãy tiếp tục rèn luyện, cải tiến phương pháp dạy học, đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào trong giảng dạy; hãy giúp các em khám phá những niềm đam mê mới, học những kĩ năng mới cần thiết cho cuộc sống, và tạo ra hứng thú để các em tự tìm ra nghề nghiệp mà các em muốn theo đuổi; hãy luôn là những tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong cuộc sống và sinh hoạt để cho các học sinh noi theo; hãy tiếp tục nỗ lực hơn nữa, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp mà các thầy cô đã chọn, một sự nghiệp đầy thiêng liêng, cao quý - sự nghiệp trồng Người mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao phó cho các thầy, các cô.

Các em học sinh yêu quý!

Sinh thời, dù bận trăm công, ngàn việc nhưng Bác Hồ vẫn luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc cho các học sinh. Nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, khi kẻ thù rình rập, nạn đói đang hoành hành, đất nước bộn bề, biết bao điều phải lo toan, suy tính; nhưng Bác vẫn dành quỹ thời gian ít ỏi để viết thư thăm hỏi. Trong thư, đầy yêu thương, Bác dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

Ngày nay, đất nước đã hòa bình, thống nhất, đời sống ngày càng được nâng lên. ...... đã khẳng định được vị thế của mình, và vị thế của đất nước Việt Nam cũng ngày một được nâng cao trong mắt của bạn bè quốc tế. Nhưng, để ..... trở thành tỉnh giầu, mạnh; Việt Nam phát triển và thực sự sánh vai các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ căn dặn, rất cần, cần lắm sự tham gia, sự góp công góp sức của tất cả các em. Chất lượng giáo dục đào tạo và bất cứ sự đổi mới giáo dục đào tạo cũng không thể thực hiện, không có kết quả nếu chỉ dừng ở phía những cán bộ quản lý và giáo viên! Không phải thầy cô mà chính các em sẽ quyết định mục tiêu, phương pháp và kết quả giáo dục. Tôi biết rằng ngày nay, trong một thế giới phẳng và tương tác mạnh hơn với thế giới bên ngoài qua các thành tựu khoa học công nghệ và mạng internet, các em có nhiều thông tin, nhiều việc phải làm, nhiều điều kiện để có thể trưởng thành nhanh hơn và gặp nhiều áp lực hơn. Điều quan trọng là các em phải có nền tảng, phương pháp và định hướng rèn luyện, học tập hiệu quả nhất. Mà người hướng dẫn tốt nhất và luôn ở bên các em chính là các thầy cô giáo đáng kính.

Tôi luôn tin tưởng các em, luôn hi vọng các em sẽ biết xác định cho mình một mục tiêu và động cơ học tập đúng đắn, biết chăm chỉ học tập, rèn luyện, sử dụng có hiệu quả quỹ thời gian trong quãng đời học sinh, phấn đấu trở thành những con ngoan, trò giỏi, những công dân tốt, đóng góp xứng đáng cho quê hương, đất nước mai sau.

Do vậy, chúng tôi cần lòng nhiệt tình, khát vọng và nghị lực của các em. Hãy tạo ra sự khác biệt ngay từ bây giờ, như chính những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh của mảnh đất và con người .......

Với niềm tin tưởng đó, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục – Đào tạo, trường THPT ....... và toàn thể các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới. Chúc sự nghiệp đổi mới giáo dục của Tỉnh thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của tỉnh; tất cả chúng ta cùng hướng tới khát vọng: “Đến năm 2030 xây dựng thành công tỉnh .........giàu, đẹp, hiện đại, văn minh bằng chính bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển, mảnh đất của mình”.

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh trong toàn tỉnh.

7. Bài phát biểu khai giảng năm học mới của lãnh đạo tại trường Mầm non

Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bé yêu quý!

Hôm nay, chúng ta cùng nhau tề tựu tại trường mầm non [Tên trường] để tham dự lễ khai giảng năm học mới. Đây là một ngày thật đặc biệt, đánh dấu một chặng đường mới trong hành trình khám phá và trưởng thành của các bé.

Tôi rất vui mừng khi được đến đây, cùng chia sẻ niềm vui với các bé, các thầy cô và quý phụ huynh. Năm học qua, trường mầm non [Tên trường] đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, các bé đã lớn lên từng ngày, khỏe mạnh và thông minh hơn. Điều đó thật sự khiến tôi cảm thấy tự hào về các em.

Năm học mới đã đến, tôi mong các bé sẽ luôn tươi cười, năng động và khám phá thật nhiều điều thú vị. Các thầy cô giáo hãy tiếp tục dành tình yêu thương và sự quan tâm để chăm sóc, dạy dỗ các bé. Các bậc phụ huynh hãy luôn đồng hành cùng nhà trường, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các bé được phát triển toàn diện.

[Tên xã] luôn quan tâm đến sự phát triển của thế hệ trẻ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị để tạo môi trường học tập an toàn, hiện đại cho các bé.

Các bé yêu quý ơi, trường mầm non là ngôi nhà thứ hai của các con. Ở đây, các con sẽ được học tập, vui chơi và làm quen với bạn bè. Hãy cùng nhau tạo nên một năm học thật ý nghĩa nhé!

Cuối cùng, tôi xin chúc toàn thể quý vị một năm học mới thật nhiều niềm vui và thành công!

8. Bài phát biểu khai giảng năm học mới của học sinh

Kính thưa quý đại biểu!

Kính thưa quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh kính mến cùng toàn thể các bạn học sinh thân yêu!

Hôm nay, em rất vui mừng và vinh dự khi được đại diện cho học sinh toàn trường phát biểu trong buổi lễ khai giảng – khoảnh khắc ý nghĩa mở đầu cho một năm học đầy hứa hẹn. Em xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời biết ơn sâu sắc đến các thầy cô – những người đã và đang truyền cảm hứng, dẫn dắt chúng em trên hành trình tri thức.

Mùa hè khép lại, tiếng trống trường lại vang lên, đánh dấu một chặng đường mới bắt đầu. Với chúng em, trường học không chỉ là nơi học chữ, mà còn là nơi vun đắp những ước mơ, xây dựng tình bạn và học cách trưởng thành. Em và các bạn xin hứa sẽ chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức, tham gia đầy đủ các hoạt động học đường và luôn giữ vững niềm say mê học hỏi.

Em cũng xin cảm ơn cha mẹ – những người luôn sát cánh, chăm lo và là chốn bình yên sau mỗi giờ học. Tình yêu thương thầm lặng của gia đình luôn là động lực mạnh mẽ để chúng em không ngừng vươn lên mỗi ngày.

Nhân dịp đầu năm học mới, em kính chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh, tâm huyết và tiếp tục là người dẫn đường tận tụy. Chúc các bạn học sinh một năm học thật nhiều niềm vui, tự tin vượt qua mọi thử thách để cùng nhau tiến bộ hơn mỗi ngày.

Em xin chân thành cảm ơn và chúc buổi lễ khai giảng thành công tốt đẹp!

9. Bài phát biểu khai giảng năm học mới 2025 - 2026 cho phụ huynh

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa Ban Giám hiệu cùng các thầy cô giáo kính mến,

Thưa quý phụ huynh và các em học sinh thân yêu!

Hôm nay, trong không khí trang trọng và ấm áp của lễ khai giảng, tôi thật vinh dự được đại diện các bậc phụ huynh phát biểu cảm nghĩ và chia sẻ đôi lời nhân dịp năm học mới chính thức bắt đầu.

Là những người làm cha mẹ, chúng tôi luôn mong muốn con em mình được học tập trong môi trường tốt – nơi không chỉ dạy kiến thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách. Qua thời gian đồng hành cùng nhà trường, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ thầy cô đầy chuyên môn, tâm huyết cùng môi trường học tập hiện đại, gần gũi, an toàn.

Chúng tôi hiểu rằng giáo dục là quá trình cần sự gắn bó chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình – học sinh. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đồng hành, phối hợp và hỗ trợ để việc học tập, rèn luyện của các con đạt được kết quả tốt nhất.

Xin kính chúc các thầy cô giáo sức khỏe, nhiệt huyết và luôn là người dẫn đường tận tụy. Chúc các em học sinh bước vào năm học mới với niềm vui, động lực và thật nhiều thành công.

Xin chân thành cảm ơn!

Những lưu ý trong việc viết và trình bày bài phát biểu ngày khai giảng

Để bài phát biểu trong lễ khai giảng thực sự truyền cảm hứng và chạm đến người nghe, bạn cần lưu ý một số điều quan trọng dưới đây.

1. Tập trung vào mục tiêu và đối tượng

Hãy xác định rõ ai sẽ lắng nghe bạn: học sinh, giáo viên, phụ huynh hay khách mời. Khi đã có câu trả lời, bạn sẽ biết cách điều chỉnh giọng điệu, từ ngữ và ví dụ sao cho phù hợp, giúp thông điệp của bạn gần gũi và ý nghĩa hơn với từng nhóm đối tượng.

2. Xây dựng cấu trúc bài nói mạch lạc

Một bài phát biểu hiệu quả cần có bố cục rõ ràng, bao gồm:

Lời chào đầu: Tạo ấn tượng và thu hút người nghe ngay từ những giây đầu tiên.

Phần chính: Truyền tải thông điệp chính, có thể là những kỳ vọng, lời động viên hoặc lời chúc ý nghĩa.

Lời kết: Tổng kết lại nội dung và để lại ấn tượng tích cực.

3. Đánh thức cảm xúc và truyền cảm hứng

Thay vì những con số khô khan hay lời lẽ sáo rỗng, hãy lồng ghép những câu chuyện, kỷ niệm hay lời chia sẻ chân thành. Một chút cảm xúc từ trái tim sẽ tạo nên sự kết nối mạnh mẽ và để lại ấn tượng sâu sắc hơn nhiều.

4. Sử dụng ngôn từ tinh tế và gần gũi

Hãy viết bằng một giọng văn tự nhiên, chân thành, tránh những từ ngữ quá trang trọng, khuôn mẫu. Mặc dù vẫn cần giữ sự nghiêm túc, nhưng một bài phát biểu mang hơi hướng gần gũi sẽ dễ dàng đi vào lòng người hơn.

5. Luyện tập kỹ càng

Bài phát biểu dù được viết hay đến đâu cũng cần được luyện đọc trước. Hãy tập nói trước gương hoặc trước bạn bè để điều chỉnh tốc độ, âm lượng, và cách nhấn nhá, giúp bạn tự tin và truyền đạt nội dung một cách tốt nhất.

6. Đảm bảo thời lượng vừa phải

Một bài phát biểu lý tưởng nên ngắn gọn và súc tích, kéo dài khoảng 3-5 phút. Tránh nói quá dài, vì điều này có thể làm người nghe mất tập trung và khiến thông điệp của bạn trở nên loãng.