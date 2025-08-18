Đời sống Tổng hợp các vị trí xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9 ở Hà Nội đẹp nhất Xem diễu binh, diễu hành 2/9 tại Hà Nội ở các điểm đẹp nhất: Hùng Vương, Cửa Nam, Hàng Khay, Hồ Tây. Chọn vị trí lý tưởng để tận hưởng không khí lễ hội!

Đoàn diễu binh sẽ đi dọc theo đường Hùng Vương rồi tỏa ra các tuyến phố khác. Bạn có thể chọn các vị trí sau để quan sát:

Ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo: Đây là điểm giao thoa của nhiều đoàn diễu binh. Tuy nhiên, đội hình có thể lộn xộn một chút do các đoàn chuyển hướng. Bạn nên đứng cách ngã tư này vài trăm mét để có góc nhìn tốt hơn.

Ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học: Vị trí này phù hợp để xem các đoàn diễu binh tuyến 1 và 2. Khu vực tòa nhà Doji có bậc cao, giúp bạn dễ dàng quan sát hơn.

Nút giao Cửa Nam: Đây là điểm quan sát tuyến 1 (khối nghi trượng) khi đoàn đi về Tràng Thi. Khu vực này rộng rãi, có nhiều hướng để tìm chỗ đứng và dễ di chuyển.

Nút giao Kim Mã - Liễu Giai: Tuyến này có nhiều vị trí trên cao lý tưởng để quan sát như cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, tòa nhà Lotte Center, và các quán cà phê như Starbucks. Vị trí này cũng thuận tiện cho những người đi tàu điện trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội.

Đường Trần Phú - Nguyễn Tri Phương: Tuyến đường này dành cho các khối xe tăng và xe bánh lốp (tuyến 6 và 7). Khu vực này thường ít đông đúc hơn vì chủ yếu là cơ quan, đại sứ quán.

Ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền: Nếu bạn đến muộn, đây là một lựa chọn tốt vì đoàn diễu binh tuyến 1 sẽ đi qua đây gần cuối. Vị trí này gần Hồ Gươm, có nhiều tiện ích và dễ dàng di chuyển.

Khu vực quanh Hồ Tây: Đây là nơi lý tưởng để xem màn trình diễn của 30 máy bay chào mừng trong lễ kỷ niệm.

Lộ trình các khối diễu binh, diễu hành ngày 2/9

Ngày 13/8, website chính thức của chuỗi sự kiện A80 của TP Hà Nội đã đăng tải lộ trình các khối diễu binh, diễu hành ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình. Cụ thể như sau:

Đường tập kết vào:

Quân đội: đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng).

Công an: đường Phan Đình Phùng.

Các khối quần chúng Nhân dân: Đường Quán Thánh.

Khối xe pháo: giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm.

Nhân dân tham dự: đường Bắc Sơn, ngã tư Tôn Thất Đàm - Độc Lập.

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài:

Khối Nghi trượng: Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ, Công an:

Đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa.

Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.

Công viên Bách Thảo.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ phải vào Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối Văn hóa - Thể thao: Sau khi đi qua lễ đài đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe tăng, bánh xích: Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.