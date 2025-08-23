Giáo dục - Việc làm Xã Phú Ninh đảm bảo các điều kiện bước vào năm học mới ĐNO - Các trường học trên địa bàn xã Phú Ninh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như đội ngũ cán bộ, giáo viên để sẵn sàng bước vào năm học mới 2025 - 2026.

Trên địa bàn xã Phú Ninh (được sáp nhập từ 3 xã Tam Dân, Tam Đại và Tam Lãnh cũ) hiện có 8 trường học, gồm 3 trường mẫu giáo, 3 trường tiểu học và 2 trường THCS. Trong đó, Trường Mẫu giáo Hoa Mai, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và Trường THCS Chu Văn An thuộc xã Tam Lãnh (cũ) nằm khá xa trung tâm xã Phú Ninh, điều kiện còn nhiều khó khăn. Do đó, công tác chuẩn bị cho năm học mới được triển khai từ sớm.

Trường Mẫu giáo Hoa Mai trang trí sân chơi, chuẩn bị năm học mới. Ảnh: K.NGÂN

Từ đầu tháng 8, Trường Mẫu giáo Hoa Mai đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên dọn dẹp vệ sinh lớp học, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tập trung trang trí lớp học, sân chơi, tạo không gian vui tươi để chào đón trẻ đến lớp.

Cô Nguyễn Thị Thanh Phượng, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Mai cho biết: “Nhà trường có 5 lớp với 132 trẻ. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho năm học mới đã cơ bản hoàn thành. Những khó khăn về cơ sở vật chất đã được nhà trường đề xuất với xã Phú Ninh để có thể khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn cho trẻ bước vào năm học 2025 - 2026”.

Tình trạng thiếu giáo viên cũng được các trường lên phương án giải quyết kịp thời. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã hợp đồng 3 giáo viên; Trường THCS Chu Văn An cũng hợp đồng với 8 giáo viên để đảm bảo đội ngũ cho công tác giảng dạy trong năm học sắp tới.

Trường THCS Chu Văn An sẵn sàng cho năm học mới. Ảnh: T.HIẾU

Từ năm học 2025 - 2026, việc dạy học 2 buổi/ngày bắt đầu được áp dụng với cấp THCS và THPT. Thầy Nguyễn Phi Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết, năm nay nhà trường có 12 lớp ở 4 khối lớp. Hiện nay, 6 phòng được bố trí để giảng dạy, vẫn chưa đảm bảo điều kiện để dạy 2 buổi/ngày.

Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và ngành giáo dục, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và đề xuất giải pháp để có thể bắt đầu dạy 2 buổi/ngày ngay trong năm học 2025 - 2026.

“Chúng tôi đã đề xuất với UBND xã Phú Ninh cải tạo các phòng chức năng, phòng bộ môn trước đây để chuyển qua cho học sinh học, đảm bảo số phòng dạy 2 buổi/ngày cho các em. Nhà trường cũng sẽ tham vấn với Phòng Văn hóa - Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về chương trình, nội dung, kịch bản để xây dựng kế hoạch giảng dạy một cách hợp lý”, thầy Hùng nói.

Lãnh đạo xã Phú Ninh kiểm tra tình hình chuẩn bị năm học mới tại các trường học. Ảnh: K.NGÂN

Theo ông Nguyễn Hữu Bình, Chủ tịch UBND xã Phú Ninh, để chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026, xã đã tập trung xử lý các vấn đề liên quan tới tổ chức bộ máy, thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo các trường theo thẩm quyền.

“Sau khi kiện toàn bộ máy, xã Phú Ninh tập trung các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt tại các trường trên địa bàn xã Tam Lãnh (cũ). Xã cũng đang triển khai thi công 2 công trình trường học để đảm bảo đạt chuẩn, phục vụ tốt nhất công tác dạy và học trong năm học mới”, ông Bình thông tin.