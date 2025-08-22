Nhà nước và cử tri Xã Phú Ninh tiếp nhận 164 danh mục công trình ĐNO - Ngày 21/8, HĐND xã Phú Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 2 xem xét thông qua 7 nghị quyết làm cơ sở pháp lý để triển khai nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2025.

HĐND xã Phú Ninh biểu quyết thông qua 7 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2. Ảnh: N.ĐOAN

Báo cáo tại kỳ họp, UBND xã Phú Ninh cho biết, có 164 danh mục công trình nằm trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Phú Ninh sau khi tiếp nhận toàn bộ kế hoạch đầu tư công của các xã trước sắp xếp (Tam Đại, Tam Dân, Tam Lãnh) và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của các dự án nhận bàn giao từ phòng, ban chuyên môn của UBND huyện Phú Ninh (cũ).

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Phú Ninh hơn 418,6 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2025, tổng vốn đầu tư công năm 2025 phân bổ đạt hơn 30,8 tỷ đồng/33,9 tỷ đồng (bao gồm vốn kéo dài).

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Phú Ninh đề nghị UBND xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công 17 công trình đang thi công dở dang được tiếp nhận bàn giao từ 3 xã cũ.

Trong đó, có các công trình mang tính cấp thiết như: thi công các hạng mục Trường Mẫu giáo Bình Minh; đường giao thông tại các thôn Trung Đàn, Khánh Tân; khu tái định cư cho các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở ở thôn Bồng Miêu, Phước Bắc…

UBND xã cần có kế hoạch phối hợp các tổ chức liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng; giải ngân nguồn vốn phải gắn với khối lượng, chất lượng các hạng mục thi công, đồng thời đảm bảo tiến độ theo hợp đồng.

Ngoài ra, UBND xã cần xây dựng lộ trình, hoàn tất thủ tục đối với công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng chưa phê duyệt quyết toán (26 công trình) và công trình đã phê duyệt quyết toán nhưng chưa tất toán (89 công trình).