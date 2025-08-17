Xã hội Xã Thượng Đức hỗ trợ người yếu thế làm hồ sơ trợ cấp tại nhà ĐNO - Để đảm bảo quyền lợi cho người mắc bệnh hiểm nghèo, già yếu, không biết chữ, đi lại khó khăn…, cán bộ UBND xã Thượng Đức đến tận nhà hỗ trợ người dân làm hồ sơ trợ cấp hằng tháng.

Cán bộ UBND xã Thượng Đức trao quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng tại nhà cho ông Phạm Sĩ. Ảnh: HỒ QUÂN

Bà Nguyễn Thị Hải (SN 1948, thôn Tân An, xã Thượng Đức) bị tai biến, có nguyện vọng được làm hồ sơ trợ cấp xã hội hằng tháng để hưởng chế độ, song không thể trực tiếp đến trụ sở UBND xã thực hiện thủ tục theo quy định.

Nắm bắt thông tin, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã chủ động đến nhà hỗ trợ bà Hải hoàn thành hồ sơ. Cầm trên tay quyết định về trợ cấp xã hội hằng tháng, bà Hải không khỏi vui mừng.

“Tôi tuổi cao, sức yếu, mắt kém, không nắm bắt được hồ sơ, thủ tục. Cán bộ xã đến nhà giúp tôi điền từng thông tin, giải thích cặn kẽ vấn đề còn thắc mắc, thực sự tôi rất mừng và hài lòng”, bà Hải chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hải được nhận quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng tại nhà. Ảnh: HỒ QUÂN

Tương tự, ông Phạm Sĩ được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Đức hỗ trợ làm hồ sơ và trao quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng tại nhà.

Ông Sĩ nói: “Chúng tôi lớn tuổi nên mù tịt công nghệ, làm hồ sơ, thủ tục gì cũng thấy khó. Cán bộ xã chủ động phục vụ, thân thiện, gần dân, nhất là với người yếu thế như thế này thì rất tuyệt vời”.

Để nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, UBND xã Thượng Đức xây dựng kịch bản hỗ trợ người dân yếu thế và xử lý tình huống thường gặp.

Xã Thượng Đức thành lập Tổ hỗ trợ công dân yếu thế tại UBND xã và 21 thôn, qua đó tích cực hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà, thống kê người yếu thế để chủ động hỗ trợ.

Ông Nguyễn Hữu Lân, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho biết, khi người cao tuổi, đi lại khó khăn đến UBND xã giải quyết thủ tục, cán bộ sẽ ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện, hỗ trợ điền thông tin hồ sơ và xử lý nhanh, tránh để người dân chờ quá lâu.

Với trường hợp đi lại khó khăn, địa phương chủ động liên hệ, dùng xe chuyên dụng chở từ nhà đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và ngược lại. Trường hợp không thể làm thủ tục tại UBND xã, cán bộ sẽ đến tận nhà hướng dẫn thực hiện.

Xã Thượng Đức nỗ lực mang đến sự hài lòng cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: HỒ QUÂN

Riêng các trường hợp không biết chữ, khuyết tật, khó khăn trong tiếp cận công nghệ, cán bộ xã sẽ hướng dẫn trực tiếp, giải thích rõ ràng, dễ hiểu. Trong một số tình huống như người bị khiếm khuyết về thị lực, vận động, nghe, nói…, cán bộ sử dụng hình ảnh minh họa, ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp thân thiện và ưu tiên giải quyết hồ sơ nhanh nhất.

“Mục tiêu của địa phương là đảm bảo mọi người dân, đặc biệt là người yếu thế được tiếp cận dịch vụ hành chính công một cách thuận lợi, công bằng, nhân văn. Qua đó, thể hiện tinh thần phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cấp xã”, ông Lân cho biết.

Ông Lân thông tin, trong tuần tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Đức tổ chức trao quyết định của Chủ tịch UBND xã về trợ cấp xã hội hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Yều. Sau đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình phục vụ người yếu thế trên toàn địa bàn xã.