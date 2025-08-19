Chính trị Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ĐNO - Sáng 19/8, tại Hà Nội, Tổ công tác số 4 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung.

Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, thời gian qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ cấp phường, xã trong tháng 7/2025; hoàn thành tổ chức đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở vào ngày 5/8 và đã tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm đại hội cấp trên cơ sở vào ngày 15/8 (sớm hơn 1 tháng so với yêu cầu tiến độ tại Chỉ thị số 45-CT/TW).

Thành ủy Đà Nẵng đã thành lập các tiểu ban: Nhân sự, Văn kiện và Tổ chức phục vụ để tham mưu công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cấp thành phố.

Điểm mới trong nhiệm kỳ này là công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội được triển khai đồng thời với nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; vừa sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã và thành phố, vừa tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tạo sự đồng thuận cao và không khí thi đua lập thành tích chào mừng đại hội.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đồng thời, phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố theo dõi, chỉ đạo đại hội các đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và đại hội đảng bộ phường, xã, gắn với kiểm tra việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chỉ đạo tổ chức đại hội trước đối với 10 đảng bộ phường, xã để rút kinh nghiệm chung và xác định những địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, địa bàn khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để tập trung chỉ đạo đại hội.

Theo Bí thư Thành ủy, đại hội lần này cơ bản thực hiện 2 nội dung. Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo nghiên cứu, chuẩn bị kỹ các văn kiện, đảm bảo bám sát Hướng dẫn số 32-HD/TBVK của Tiểu ban Văn kiện Trung ương; tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố và thảo luận tại đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và đại hội đảng bộ phường, xã.

Các dự thảo văn kiện đại hội đã tiếp thu những quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các buổi làm việc với hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng; các nội dung trọng tâm, cốt lõi trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và 4 nghị quyết đột phá của Trung ương.

Đồng thời, kế thừa các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho thành phố Đà Nẵng, bao quát toàn diện không gian phát triển mới của thành phố, chú trọng đầu tư phát triển khu vực miền núi.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đại hội xác định chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; quyết tâm xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, chất lượng sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Bí thư Thành ủy cho biết, dự thảo báo cáo chính trị tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025; gắn với tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển địa phương và rút ra bài học kinh nghiệm. Qua đó, xác định rõ quan điểm phát triển; đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 15 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030.

Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 11%/năm trở lên; thu ngân sách tăng 7-8%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 7.800-8.000 USD/người; chủ động rà soát, lập danh mục 54 dự án động lực, trọng điểm quy mô lớn giai đoạn 2025-2030 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ba nhiệm vụ đột phá được xác định: Một là, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, mở rộng hợp tác quốc tế, huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Hai là, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ kiến tạo, phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực, với tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11%/năm trở lên.

Ba là, xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân khu vực miền núi.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã dự thảo Báo cáo kiểm điểm, Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, công tác nhân sự Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030; Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng như dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, đồng thời yêu cầu trong dự thảo cần tập trung đánh giá toàn diện, nhất là bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, tiếp tục lãnh đạo, thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua.

Công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố được triển khai nghiêm túc, bài bản, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đặc biệt, báo cáo chính trị đã phản ánh rõ nét kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm đột phá và giải pháp chủ yếu để thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đao thành phố chụp ảnh lưu niệm với Tổ công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, mặc dù tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng mới sáp nhập trong thời gian chưa dài, song đã đạt được những kết quả rất tích cực. Trung ương đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp của Tổ công tác để hoàn thiện các nội dung trình đại hội. Đồng thời, trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, cần thể hiện rõ quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, cụ thể hóa bằng các giải pháp khả thi nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ thành phố cần đặc biệt quan tâm đến đời sống người dân các vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm phát triển đồng đều, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, để người dân nơi đây có mức sống tương xứng với các vùng khác.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tin tưởng Đảng bộ thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXIII, tạo nền tảng vững chắc hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.