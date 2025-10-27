Tài chính - Thị trường Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 27/10 chạm mức 4.042,1 USD/ounce Giá vàng thế giới chiều 27/10 giảm 69,1 USD/ounce, về mức 4.042,1 USD/ounce, tương đương 135,01 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC trong nước 16,18 triệu.

Tính đến 16h00 ngày 27/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.042,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 69,1 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.351 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 132,72 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (147,4-148,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,18 triệu.

Vào thứ Hai, giá vàng trượt dốc khi đồng đô la Mỹ mạnh lên và những tín hiệu tích cực về việc xoa dịu căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gây áp lực lên kim loại trú ẩn an toàn này. Trong khi đó, giới đầu tư đang nín thở chờ đợi các cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương trong tuần để tìm kiếm manh mối về chính sách tiền tệ.

Giá vàng giao ngay giảm 0,8%, chốt ở mức 4.077,11 USD/ounce vào lúc 6h55 sáng theo giờ GMT. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng không nằm ngoài xu hướng, mất 1,1% giá trị, dừng ở mức 4.090,90 USD. Đồng đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn hai tuần so với đồng yen, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Cuối tuần trước, các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã đạt được bước tiến đáng kể, phác thảo khung thỏa thuận thương mại để hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Tập Cận Bình xem xét trong tuần này. “Thỏa thuận thương mại tiềm năng này thực sự là một bất ngờ lớn, mang lại tín hiệu tích cực cho thị trường nói chung.

Tuy nhiên, điều này lại là tin xấu đối với vàng,” nhà phân tích Kyle Rodda từ Capital.com nhận định. Ông bổ sung: “Sự sôi động của thị trường đã giảm nhiệt, tâm lý nhà đầu tư đang dần trung lập. Tuy nhiên, vàng vẫn được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ triển vọng chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng trong tương lai. Nếu kịch bản này tiếp diễn, xu hướng tăng của vàng sẽ được duy trì.”

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày thứ Tư, một kỳ vọng được củng cố bởi báo cáo lạm phát thấp hơn dự kiến vào thứ Sáu tuần trước. Tuy nhiên, với việc thị trường đã gần như chắc chắn về động thái này, tâm điểm chú ý đang đổ dồn vào những phát biểu định hướng tương lai từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. Vàng, vốn không sinh lãi, thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, báo cáo lượng vàng nắm giữ giảm 0,52%, từ 1.052,37 tấn vào thứ Năm xuống còn 1.046,93 tấn vào thứ Sáu. Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,6% xuống 48,31 USD/ounce, trong khi bạch kim tăng 0,7% lên 1.616,30 USD và palladium nhích lên 0,5% đạt 1.435,75 USD.

Trong một diễn biến khác, Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) – tổ chức giám sát trung tâm giao dịch vàng lớn nhất thế giới – công bố kế hoạch tăng tính minh bạch trong ngành. Kể từ năm 2027, các nhà máy tinh luyện vàng được LBMA công nhận sẽ phải cung cấp dữ liệu cho một nền tảng số. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá vàng tăng vọt 55% trong năm nay, chạm mức kỷ lục 4.381 USD/ounce vào ngày 20 tháng 10, giữa những lo ngại về thuế quan Mỹ và biến động thị trường.

Bà Ruth Crowell, Giám đốc điều hành LBMA, phát biểu tại hội nghị kim loại quý ở Kyoto, Nhật Bản: “Từ tháng 1 năm sau, chúng tôi sẽ bắt đầu báo cáo định kỳ tự nguyện, trước khi chuyển sang bắt buộc vào năm 2027.” LBMA đã ra mắt Cơ sở Dữ liệu Tính liêm chính của Thanh Vàng vào tháng 1 để thu thập và xử lý dữ liệu nhanh hơn từ các nhà máy tinh luyện thuộc danh sách “giao hàng tốt” – điều kiện để tiếp cận thị trường London với nguồn vàng được khai thác có trách nhiệm.

Hiện tại, các nhà máy tinh luyện báo cáo dữ liệu về nguồn gốc nguyên liệu một lần mỗi năm. “Chúng tôi muốn biến đây thành một cuộc đối thoại liên tục, đồng thời đảm bảo không tạo gánh nặng không cần thiết cho các nhà máy,” bà Crowell chia sẻ với báo giới. Danh sách “giao hàng tốt” của LBMA hiện bao gồm 66 nhà máy tinh luyện vàng và 83 nhà máy tinh luyện bạc trên toàn cầu.

Dữ liệu công khai hàng tháng của LBMA về lượng vàng lưu trữ tại các kho ở London, bắt đầu từ năm 2016, đã trở thành nguồn thông tin quan trọng, đặc biệt trong năm nay khi lo ngại về thuế quan Mỹ gây ra dòng chảy kim loại sang Mỹ, làm dấy lên mối lo về thanh khoản còn lại tại London. “Chúng ta cần xây dựng dựa trên dữ liệu này. Hệ sinh thái Cơ sở Dữ liệu Tính liêm chính của Thanh Vàng chính là nền tảng cho điều đó,” bà Crowell nhấn mạnh. “Thị trường ngày càng phức tạp. Chúng ta cần đối thoại với các nhà máy khi họ khai thác từ những khu vực mới, để đảm bảo niềm tin vào vàng – nền tảng của thị trường này.”