Thể thao Thành công từ Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025 Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi tại Đà Nẵng, Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025 đã kết thúc thành công, để lại nhiều ấn tượng.

Các vận động viên nỗ lực tranh tài ở nội dung tiếp sức 4x800m nam. Ảnh: PHI NÔNG

Đáp ứng kỳ vọng

Trên sân điền kinh Hòa Xuân, các cuộc cạnh tranh tại giải diễn ra rất hấp dẫn, đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, Hoàng Thanh Giang phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 7 môn phối hợp, nâng tổng số kỷ lục quốc gia được phá tại giải lần này lên con số 3. Vận động viên Hải Phòng giành Huy chương Vàng với 5.481 điểm, phá kỷ lục do Nguyễn Linh Na thiết lập năm 2022 với 5.440 điểm.

Trước đó, ở nội dung 400m nam, Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) giành Huy chương Vàng với thành tích 45,59 giây, phá kỷ lục quốc gia của Quách Công Lịch thiết lập năm 2015 với thành tích 49,99 giây.

Ở nội dung chạy tiếp sức 4x200m nữ, 4 cô gái của đội Hà Nội là Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng giành Huy chương Vàng với thời gian 1 phút 34 giây 51, phá kỷ lục quốc gia do chính họ thiết lập ở Giải vô địch điền kinh quốc gia năm 2024 với thời gian 1 phút 34 giây 87. Ngoài ra, giải còn ghi nhận 10 kỷ lục trẻ quốc gia mới được thiết lập.

Trên bảng xếp hạng toàn đoàn, thành phố Hà Nội dẫn đầu với 8 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng. Xếp thứ nhì là Thành phố Hồ Chí Minh với 8 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Đà Nẵng và đoàn Quân đội xếp đồng hạng ba khi có cùng 5 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng. Tiếp theo là Hà Tĩnh với 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Huấn luyện viên đội tuyển điền kinh Việt Nam Vũ Ngọc Lợi cho biết: “Giải năm nay quy tụ tất cả vận động viên xuất sắc của cả nước, diễn ra gay cấn, thành công đúng mong đợi.

Bên cạnh các kỷ lục được phá, các gương mặt trẻ đã có bước tiến vượt bậc, xuất sắc giành Huy chương Vàng. Đơn cử như Tạ Ngọc Tưởng (20 tuổi), Lê Thị Cẩm Tú (20 tuổi), Vũ Ngọc Khánh (19 tuổi), Lê Thị Tuyết Mai (19 tuổi)...

Thông qua giải, ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam có cái nhìn toàn diện để đánh giá lực lượng, chọn những vận động viên tốt nhất vào đội tuyển điền kinh quốc gia tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng để tranh chấp huy chương tại SEA Games 33 ở Thái Lan”.

Giải đấu thành công của Đà Nẵng

Xếp tốp 3 là kết quả ấn tượng cho thấy vị thế của điền kinh Đà Nẵng ở đấu trường quốc gia. 5 Huy chương Vàng đội giành được tại giải nhờ sự tỏa sáng của chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc và Nguyễn Thành Ngưng ở nội dung đi bộ 20km, Trần Thị Loan ở nội dung nhảy xa, Đỗ Tấn Trưởng ở nội dung ném búa và Nguyễn Phạm Hoài Yên ở nội dung nhảy sào.

Vận động viên Trần Thị Loan cho biết, cô hài lòng với kết quả tại giải. Đây là thành quả sau rất nhiều nỗ lực tập luyện và quyết tâm thi đấu. Sau giải vô địch quốc gia, cô tập trung tối đa chuẩn bị cho SEA Games 33. Mục tiêu là vượt qua thành tích 6,40m vừa thực hiện được trên sân điền kinh Hòa Xuân để cạnh tranh Huy chương Vàng ở sân chơi quốc tế.

Bên cạnh các vận động viên giành Huy chương Vàng, các vận động viên còn lại của đội tuyển điền kinh Đà Nẵng đều rất cố gắng để chinh phục từng nội dung thi đấu, để lại nhiều ấn tượng. Trong đó, Nguyễn Khánh Ly truyền cảm hứng mạnh với tinh thần thi đấu không bỏ cuộc.

Cô xuất sắc giành 3 huy chương chỉ trong một ngày thi đấu cuối cùng. Ở nội dung 800m nữ buổi sáng, Khánh Ly so kè quyết liệt Nguyễn Thị Thu Hà (Ninh Bình) cho tấm Huy chương Bạc. Nhờ nỗ lực phi thường, chân chạy Đà Nẵng kịp vượt qua vạch đích trước đối thủ 3% giây.

Đến buổi chiều, Khánh Ly tranh tài nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật và giành Huy chương Đồng. Chỉ kịp nghỉ ngơi chưa đầy một tiếng đồng hồ, cô tiếp tục thi đấu ở nội dung tiếp sức 4x800m nữ và vỡ òa với tấm Huy chương Đồng.

“Sau phần thi 3.000m vượt chướng ngại vật, người tôi căng cứng vì không đủ thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, vì đồng đội đang chờ, tôi cố hết sức để tiếp tục chạy. Rất vui là mọi nỗ lực đã được đền đáp. Tấm Huy chương Đồng ở nội dung cuối cùng này càng ý nghĩa khi giúp Đà Nẵng cân bằng số huy chương với đoàn Quân đội để đồng xếp hạng ba chung cuộc”, Khánh Ly nói.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trọng Thao, Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025 mang đến nhiều trận tranh tài hấp dẫn, kịch tính, đáp ứng nhu cầu của khán giả. Thành phố phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và các đơn vị tổ chức, tạo điều điện tối đa cho các đoàn trong quá trình ăn ở, thi đấu.

Giải để lại ấn tượng đẹp cho các đoàn vận động viên, huấn luyện viên trên cả nước là những yếu tố khẳng định Đà Nẵng là một trong những địa điểm uy tín, lý tưởng để tổ chức các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế hằng năm. Đây là cơ hội tốt để thành phố quảng bá hình ảnh đẹp, con người thân thiện, mến khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

Thời gian tới, thành phố đẩy mạnh đăng cai các giải đấu cấp quốc gia để lan tỏa phong trào thể thao phát triển mạnh hơn, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm thể thao của cả nước.