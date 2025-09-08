Tài chính - Thị trường Dự báo giá cà phê ngày mai 10/8: 4 nhân tố đẩy giá cà phê lên đỉnh Giá cà phê ngày 10/8 dự báo tăng nhờ nguồn cung khan hiếm, đồng Real mạnh, thuế Mỹ-Brazil và khô hạn ở Minas Gerais, dù vụ thu hoạch Brazil gần hoàn tất.

Giá cà phê hôm nay ngày 9/8 ở trong nước

Giá cà phê trong nước vào lúc 15 giờ 55 phút hôm nay (ngày 9/8/2025), đồng loạt tăng khoảng 2.100 - 2.500 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê tại các địa bàn trọng điểm trung bình ở mức 103.725 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 103.800 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 103.500 đồng/kg và giá cà phê hôm nay tại Gia Lai có mức giá 103.600 đồng/kg. Riêng tại Đắk Nông, giá cà phê tăng 2.100 đồng/kg, đạt mức 104.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước được tính toán dựa trên giá của hai sàn cà phê thế giới kết hợp với việc khảo sát liên tục từ các doanh nghiệp, đại lý thu mua tại các vùng trọng điểm trồng cà phê trên cả nước.

Giá cà phê hôm nay ngày 9/8 ở thị trường thế giới

Trên sàn London, giá cà phê robusta trong phiên giao dịch hôm nay đồng loạt tăng mạnh tại các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 9/2025 tăng 143 USD/tấn (+4,18%), lên mức 3.561 USD/tấn; kỳ giao tháng 11/2025 tăng 133 USD/tấn (+3,94%), lên mức 3.510 USD/tấn; kỳ giao tháng 1/2026 tăng 124 USD/tấn (+3,73%), lên mức 3.444 USD/tấn;...

Cùng chiều tăng, giá cà phê arabica trên sàn New York trong phiên giao dịch hôm nay cũng quay đầu tăng, dao động trong khoảng từ 281.95 - 309.35 cent/Ib tại các kỳ giao hàng. Cụ thể, tại kỳ giao hàng tháng 9/2025 tăng 11.55 cent/Ib (+3,88%), lên mức 309.35 cent/Ib; kỳ giao hàng tháng 12/2025 tăng 11.30 cent/Ib (+3,88%), lên mức 302.45 cent/Ib; kỳ giao hàng tháng 3/2026 tăng 9.95 cent/Ib (+3,51%), lên mức 293.65 cent/Ib;...

Dự báo giá cà phê trong thời gian tới, giá cà phê ngày mai 10/8/2025

Giá cà phê ngày mai (10/8/2025) nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà tăng hoặc đi ngang ở mức giá cao. Thị trường vẫn đang trong trạng thái lạc quan nhờ các yếu tố hỗ trợ từ nguồn cung và tình hình kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến thương mại giữa Mỹ và Brazil cũng như tình hình thời tiết tại các nước sản xuất cà phê lớn.

Xuất khẩu cà phê chưa rang của Brazil trong tháng 7 giảm 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Tồn kho Arabica trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14,5 tháng. Những yếu tố này cho thấy nguồn cung đang khan hiếm, đặc biệt là cà phê Arabica, tạo áp lực tăng giá.

Đồng Real mạnh lên làm giảm động lực bán hàng của các nhà xuất khẩu Brazil, góp phần hạn chế nguồn cung ra thị trường thế giới. Các mức thuế mới của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với hàng hóa Brazil đã đóng băng các giao dịch mới giữa hai nước, khiến thị trường phải rút hàng từ kho dự trữ, đẩy giá lên cao.

Tình trạng khô hạn tại vùng trồng cà phê Arabica chính của Brazil (Minas Gerais) tiếp tục là một yếu tố tích cực hỗ trợ giá. Tuy nhiên, đà tăng cũng bị hạn chế phần nào do vụ thu hoạch cà phê tại Brazil đang gần như hoàn tất, với 94% diện tích đã được thu hoạch. Điều này có thể đưa một lượng cà phê mới ra thị trường và tạo áp lực giảm giá trong tương lai gần.