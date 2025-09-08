Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 9/8/2025: Giá vàng trong nước đồng loạt giữ kỷ lục mới, vàng thế giới sát đỉnh 3400 USD Giá vàng hôm nay 9/8/2025, vàng trong nước lập kỷ lục mới, SJC đạt 124,4 triệu đồng/lượng, vàng thế giới sát đỉnh 3.400 USD/ounce, tăng nhẹ 2,7 USD.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 9/8/2025 mới nhất

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,2 - 124,4 - Tập đoàn DOJI 123,2 - 124,4 - Mi Hồng 123,6 ▲200K 124,4 - PNJ 123,2 - 124,4 - Vietinbank Gold

124,4 - Bảo Tín Minh Châu 123,2 ▲600K 124,4 ▲400K Phú Quý 122,2 - 124,4 -

Giá vàng SJC, DOJI bứt phá mạnh mẽ, chạm mốc kỷ lục

Tính đến đầu giờ sáng nay, giá vàng hôm nay 9/8/2025 của SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 123,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự SJC, Tập đoàn DOJI cũng giữ nguyên mức giá vàng miếng ở ngưỡng 123,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt tăng giá

Thương hiệu Mi Hồng ghi nhận mức mua vào tăng 200 nghìn đồng/lượng, lên 123,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra vẫn giữ nguyên ở mức 124,4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng miếng cũng không có bất kỳ thay đổi nào so với ngày hôm qua, duy trì ở mức 123,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự, Vietinbank Gold cũng niêm yết giá bán ra ở mức 124,4 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch sáng nay là Bảo Tín Minh Châu, khi thương hiệu này mạnh tay điều chỉnh giá. Giá mua vào tăng 600 nghìn đồng/lượng lên 123,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra cũng tăng 400 nghìn đồng/lượng, đạt 124,4 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC cũng đang đi ngang. Cụ thể, giá mua vào là 122,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 124,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 9/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 09h00 ngày 9/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 9/8/2025 tăng nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

- Cập nhật giá vàng thế giới ngày hôm nay 8/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 09h00 ngày 9/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3397,6 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tangw 2,7 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.390 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,34 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,2-124,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,06 triệu.

Giá vàng hôm nay, giá vàng giao ngay ổn định ở mức 3.396,8 USD/ounce. Trước đó, giá vàng kỳ hạn tại Mỹ đã chạm mức kỷ lục 3.534,1 USD/ounce nhưng sau đó giảm nhẹ xuống còn 3.454,1 USD/ounce. Sự biến động này đến từ thông tin rằng Nhà Trắng đang chuẩn bị ban hành một sắc lệnh liên quan đến thuế nhập khẩu vàng, khiến thị trường trở nên sôi động hơn.

Việc Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu cụ thể theo từng quốc gia đối với các thỏi vàng được giao dịch nhiều nhất đã làm thị trường xáo trộn. Điều này tạo ra sự chênh lệch giá giữa vàng giao ngay và vàng kỳ hạn, hiện ở mức 57 USD, thấp hơn so với mức hơn 100 USD trước đó trong ngày.

Nói một cách dễ hiểu, sự thay đổi này giống như khi một cửa hàng đột nhiên tăng giá một món hàng, khiến mọi người phải cân nhắc xem nên mua ngay hay chờ đợi. Dù vậy, giá vàng thế giới vẫn tăng 1% trong tuần, cho thấy vàng vẫn là lựa chọn hấp dẫn với nhiều người trong bối cảnh thị trường bất ổn.

Thụy Sĩ, nơi được xem là trung tâm tinh chế và trung chuyển vàng lớn nhất thế giới, có thể bị ảnh hưởng nếu Mỹ áp thuế nhập khẩu. Hiện tại, hàng hóa từ Thụy Sĩ phải chịu thuế nhập khẩu 39% khi vào Mỹ, và một số lò tinh luyện vàng lớn tại đây đã tạm dừng giao hàng sang Mỹ vì chưa rõ quy định mới.

Điều này giống như một nhà cung cấp lớn tạm ngưng bán hàng vì chưa chắc giá cả sẽ thế nào. Các chuyên gia dự đoán rằng nếu thuế được áp dụng, giá vàng ở một số thị trường có thể cao hơn, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mua bán ở những nơi có giá thấp hơn.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác như bạc, bạch kim và palladium cũng có biến động. Giá bạc ổn định ở mức 38,29 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm nhẹ 0,5% xuống 1.327,85 USD/ounce, và palladium giảm mạnh hơn, mất 2,2% xuống còn 1.125,48 USD/ounce.

Những thay đổi này phản ánh sự nhạy cảm của thị trường kim loại quý trước các chính sách mới. Với người bình thường, có thể hình dung rằng giá vàng và các kim loại khác giống như giá cả hàng hóa trong siêu thị, luôn thay đổi tùy thuộc vào tình hình chung của thị trường và các quyết định từ chính phủ.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 9/8/2025

Giá vàng hôm nay 9/8/2025 trên thị trường thế giới tăng nhẹ, với hợp đồng vàng giao tháng 12 đạt 3.473,3 USD/ounce, tăng 19,3 USD so với trước đó. Dù vậy, mức giá này vẫn thấp hơn đỉnh 3.534,1 USD/ounce ghi nhận trong phiên trước. Sự tăng giá này đến từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi thị trường đang chờ thêm thông tin rõ ràng hơn về các chính sách mới.

Thông tin Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu lên vàng thỏi loại 1 kg và 100 ounce khiến thị trường vàng toàn cầu bất ổn. Chính sách này có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại vàng từ các trung tâm lớn như Thụy Sĩ, London và Hồng Kông.

Đặc biệt, xuất khẩu vàng từ Thụy Sĩ đang trở thành tâm điểm trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, do lượng vàng xuất khẩu tăng mạnh đã làm gia tăng thâm hụt thương mại của Mỹ.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng hôm nay 9/8/2025 vẫn cho thấy xu hướng tăng trong ngắn hạn. Phe mua đang hướng đến mức giá 3.585,8 USD/ounce, trong khi phe bán muốn đẩy giá xuống dưới 3.319,2 USD/ounce.

Các mức giá quan trọng cần chú ý là 3.500 USD/ounce và 3.450 USD/ounce. Ngoài ra, thị trường tài chính cũng có biến động, với chỉ số USD giảm nhẹ và giá dầu thô tăng lên quanh 64,50 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,25%.