Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 9/8: Sầu Thái giảm, Ri6 giữ giá Giá sầu riêng hôm nay nhìn chung tương đối ổn định. Tây Nguyên thu hoạch rộ, nhưng chất lượng chưa đồng đều, Trung Quốc siết chất lượng gây áp lực xuất khẩu.

Giá sầu riêng trong nước



Giá sầu riêng Thái loại A giảm, dao động 70.000 - 80.000 đồng/kg, hàng VIP 85.000 - 95.000 đồng/kg. Sầu Ri6 ổn định, loại A 40.000 - 45.000 đồng/kg, mua xô 22.000 - 27.000 đồng/kg. Musang King giữ giá, loại A 55.000 - 63.000 đồng/kg, nhưng thấp hơn 50% so với đầu vụ do sượng nước. Miền Tây gần hết vụ, Đông Nam Bộ sản lượng ít, Tây Nguyên thu hoạch rộ nhưng chất lượng không đồng đều.



Giá sầu riêng hôm nay 9/8 tại khu vực Đông Nam Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

40.000 - 44.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

26.000 - 30.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

22.000 - 24.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

70.000 - 76.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

50.000 - 56.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

40.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

85.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

65.000 đồng/kg



Giá sầu riêng hôm nay 9/8 tại khu vực cao nguyên Trung Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

42.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

28.000 - 32.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

22.000 - 25.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

74.000 - 80.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

54.000 - 60.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

42.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

90.000 - 95.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

70.00 - 75.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King A

55.000 - 60.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King B

40.000 - 45.000 đồng/kg



Thị trường và sản lượng



Đắk Lắk có 41.000 ha sầu riêng, sản lượng 392.000 tấn, tăng 30.000 tấn so với 2024. Tây Nguyên cung cấp nguồn lớn, nhưng mưa nhiều gây sượng nước, sượng muối, kéo giá xuống. Địa phương tăng giám sát chất lượng, với 269 mã số vùng trồng xuất khẩu tại Đắk Lắk.



Xuất khẩu sầu riêng



Sầu riêng xuất sang 22 quốc gia, Trung Quốc là thị trường chính nhưng siết kiểm tra chất cấm (vàng O, cadmium). Nhiều lô hàng bị trả lại, buộc Đắk Lắk và các tỉnh đẩy mạnh cải thiện chất lượng. Hiệp hội Sầu riêng và Viện Nông lâm nghiệp Tây Nguyên hợp tác nghiên cứu, nâng cao tiêu chuẩn canh tác đến 2030.