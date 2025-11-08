Tài chính - Thị trường Dự báo giá cà phê ngày mai 12/8: Ổn định tại vườn, biến động trên sàn Giá cà phê hôm nay 11/8 ổn định tại Tây Nguyên. Tuy nhiên, giá cà phê thế giới biến động mạnh. Nhà đầu tư nên cẩn trọng, dự báo giá khó lường.

Giá cà phê hôm nay ở trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt ổn định với hôm qua. Giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 103.800 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang đạt 103.800 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng ổn định 103.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giữ nguyên so với hôm qua, đạt 103.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Nông đi ngang so với hôm qua, đạt 104.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Theo cập nhật giá cà phê lúc 16h00, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng mạnh trên 2 sàn giao dịch lớn. Cụ thể:

Trên sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 3.605 USD/tấn, tăng 44 USD/tấn. Giá giao tháng 11/2025 đạt 3.542 USD/tấn, tăng 32 USD/tấn. Giá các kỳ hạn khác cũng đồng loạt tăng nhẹ.

Trên sàn ICE Futures US, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 307,45 cent/lb, giảm 1,90 cent/lb. Giá giao tháng 12/2025 ở mức 300,85 cent/lb, giảm 1,60 cent/lb. Các kỳ hạn tiếp theo cũng đồng loạt giảm nhẹ, phản ánh áp lực điều chỉnh trên thị trường.

Dự báo giá cà phê ngày mai 12/8/2025

Thị trường cà phê hiện nay đang thể hiện sự khó đoán và nhiều rủi ro. Trong tháng 7 vừa qua, khối ngoại đã tăng cường xuất khẩu cà phê nhân, chiếm tới 42,7% khối lượng và 46,4% giá trị.

Đây là một động thái bất thường so với mức trung bình 30% trước đó. Hành động này đặt ra nghi vấn rằng các nhà đầu tư lớn đang dự báo giá cà phê có thể không mấy tích cực trong thời gian tới.

Dù có tín hiệu xả kho, diễn biến giá thực tế trên thị trường một tuần qua lại không giảm, thậm chí giá Arabica còn tăng. Sự mâu thuẫn này cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến giá cà phê rất đa dạng và khó lường.

Vì vậy, đối với những người kinh doanh cà phê, việc quản lý rủi ro là hết sức quan trọng. Bạn nên chuẩn bị tinh thần cho những biến động giá mạnh và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định đầu tư.