Giá vàng chiều nay 11/8/2025: Giá vàng trong nước chưa phục hồi, ngập trong sắc đỏ

Giá vàng chiều 11/8 chưa có dấu hiệu phục hồi. Giá vàng SJC và DOJI giảm mạnh, kéo thị trường xuống dưới mốc 124 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 11/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Thị trường vàng trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi. Theo cập nhật giá vàng chiều nay 11/8/2025 mới nhất, giá vàng miếng SJC và vàng DOJI tiếp tục xu hướng giảm mạnh, kéo thị trường xuống dưới mốc 124 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay
Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội122,7▼500K123,9▼500K
Tập đoàn DOJI122,7▼500K123,9▼500K
Mi Hồng123,0▼600K123,9▼500K
PNJ122,7▼500K123,9▼500K
Vietinbank Gold
123,9▼500K
Bảo Tín Minh Châu122,7▼500K123,9▼500K
Phú Quý121,9▼300K123,9▼500K

Giá vàng SJC, DOJI không còn giữ mốc 124 triệu đồng/lượng

Sau nhiều phiên neo ở mức cao kỷ lục, giá vàng SJC và PNJ đã quay đầu giảm mạnh. Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm tới 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay 11/8/2025 tại Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận mức sụt giảm tương tự. Giá vàng miếng của DOJI đang được niêm yết ở 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt lao dốc

Tương tự, tại PNJ, giá vàng miếng cũng được điều chỉnh về mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra), đồng loạt giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, mức giảm cũng được áp dụng, đẩy giá vàng miếng xuống 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Riêng tại Mi Hồng, giá mua vào có mức giảm sâu hơn, đạt 123,0 triệu đồng/lượng (mua vào), giảm 600 nghìn đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra lại giảm nhẹ hơn, chỉ còn 123,9 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Phú Quý, giá mua vào giảm 300 nghìn đồng/lượng, xuống 121,9 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra lại giảm tới 500 nghìn đồng/lượng, về mức 123,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 11/8/2025 giảm gần triệu

Vào 16h00 ngày 11/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 11/8/2025 giảm nhẹ

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 11/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 11/8/2025
Loại Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội122,7
▼500K		123,9
▼500K
Tập đoàn DOJI122,7
▼500K		123,9
▼500K
Mi Hồng123,0
▼600K		123,9
▼500K
PNJ122,7
▼500K		123,9
▼500K
Vietinbank Gold-123,9
▼500K
Bảo Tín Minh Châu122,7
▼500K		123,9
▼500K
Phú Quý121,9
▼300K		123,9
▼500K

1. DOJI - Cập nhật: 11/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN122.700
▼500K		123.900
▼500K
AVPL/SJC HCM122.600
▼100K		123.900
▼500K
AVPL/SJC ĐN122.600
▼100K		123.900
▼500K
Nguyên liệu 9999 - HN109.500
▼500K		110.500
▼500K
Nguyên liệu 999 - HN109.400
▼500K		110.400
▼500K
2. PNJ - Cập nhật: 11/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ122.700
▼500K		123.900
▼500K
Hà Nội - PNJ122.700
▼500K		123.900
▼500K
Đà Nẵng - PNJ122.700
▼500K		123.900
▼500K
Miền Tây - PNJ122.700
▼500K		123.900
▼500K
Tây Nguyên - PNJ122.700
▼500K		123.900
▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ122.700
▼500K		123.900
▼500K
3. AJC - Cập nhật: 11/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Trang sức 99.9911,470
▼20K		11,920
▼20K
Trang sức 99.911,460
▼20K		11,910
▼20K
NL 99.9910,820
▼20K		-
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình10,820
▼20K		-
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình11,680
▼20K		11,980
▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An11,680
▼20K		11,980
▼20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội11,680
▼20K		11,980
▼20K
Miếng SJC Thái Bình12,300
▼20K		12,420
▼20K
Miếng SJC Nghệ An12,300
▼20K		12,420
▼20K
Miếng SJC Hà Nội12,300
▼20K		12,420
▼20K
4. SJC - Cập nhật: 11/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG122.700
▼500K		123.900
▼500K
Vàng SJC 5 chỉ122.700
▼500K		123.920
▼500K
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ122.700
▼500K		123.930
▼500K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ116.900
▼400K		119.400
▼400K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ116.900
▼400K		119.500
▼400K
Nữ trang 99,99%116.800
▼400K		118.800
▼400K
Nữ trang 99%113.123
▼396K		117.623
▼396K
Nữ trang 68%73.742
▼272K		80.942
▼272K
Nữ trang 41,7%42.494
▼166K		49.694
▼166K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều ngày hôm nay 11/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 16h00 ngày 11/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3376,9 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 20,7 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,78 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,7-123,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,12 triệu.

Giá vàng trên thị trường quốc tế đang giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch hôm nay, sau khi vừa đạt đỉnh vào cuối tuần trước. Hiện tại, giá vàng giao ngay đang ở mức $3.363,31/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cũng giảm 2%, xuống còn $3.423,10/ounce.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do thị trường đang hướng sự chú ý vào hai sự kiện quan trọng sắp tới: cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga về xung đột ở Ukraine, và dữ liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ.

Theo các chuyên gia, việc căng thẳng địa chính trị giảm bớt đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn. Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15 tháng 8 tới để đàm phán chấm dứt xung đột. Thông tin này đã khiến các nhà đầu tư bớt lo ngại và chuyển hướng sang các tài sản rủi ro hơn.

Một yếu tố khác cũng đang ảnh hưởng mạnh đến giá vàng là chính sách lãi suất của Fed. Dữ liệu lạm phát của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày mai, sẽ là chìa khóa để xác định động thái tiếp theo của ngân hàng trung ương này.

Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, đồng đô la Mỹ có thể tăng giá, từ đó gây áp lực lên giá vàng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, dù có giảm giá, vàng vẫn sẽ được hỗ trợ bởi tâm lý săn hàng giá rẻ của các nhà đầu tư.

Trước đó, báo cáo việc làm của Mỹ không mấy khả quan đã làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới, với khả năng lên đến 90%. Vàng thường phát triển mạnh trong môi trường lãi suất thấp, vì nó không mang lại lợi suất như các tài sản khác. Do đó, kỳ vọng này sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ cho giá vàng trong dài hạn.

Ngoài ra, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đang được theo dõi sát sao, khi thời hạn cho một thỏa thuận sắp hết. Sự thiếu chắc chắn trên thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến giá của kim loại quý này.

