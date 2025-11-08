Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 11/8/2025: SJC, DOJI và PNJ đồng loạt "thủng" mốc 124 triệu đồng Giá vàng trưa nay 11/8, SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm mạnh, "thủng" mốc 124 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 cũng lao dốc, chênh lệch đến 3 triệu đồng.

Cập nhật giá vàng trưa nay ngày 11/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Sau chuỗi ngày tăng nóng, thị trường vàng trong nước đã có dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể. Theo cập nhật giá vàng trưa nay 11/8/2025 mới nhất, giá vàng miếng SJC và vàng DOJI đã quay đầu giảm mạnh, kéo thị trường xuống dưới mốc 124 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC, DOJI không còn giữ mốc 124 triệu đồng/lượng

Cụ thể, giá vàng SJC hôm nay 11/8/2025 tại Hà Nội niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch cuối tuần trước.

Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh giá vàng miếng về cùng mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt lao dốc

Tại Mi Hồng, giá mua vào thậm chí giảm sâu hơn, xuống mức 123,0 triệu đồng/lượng (giảm 600.000 đồng/lượng), trong khi giá bán ra là 123,9 triệu đồng/lượng (giảm 500.000 đồng/lượng).

Thương hiệu PNJ cũng ghi nhận mức giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, đưa giá vàng miếng niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Đối với Vietinbank Gold, mặc dù giá mua vào không được niêm yết, giá bán ra vẫn theo đà giảm chung, xuống mức 123,9 triệu đồng/lượng (giảm 500.000 đồng/lượng).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, Phú Quý ghi nhận mức giảm nhẹ hơn ở chiều mua vào, chỉ 300.000 đồng/lượng, đưa giá mua vào xuống 121,9 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra vẫn giảm mạnh 500.000 đồng/lượng, xuống còn 123,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 11/8/2025 giảm gần triệu

Vào 12h30 ngày 11/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 11/8/2025 giảm nhẹ

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng trưa nay 11/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 11/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,7

▼500K 123,9

▼500K Tập đoàn DOJI 122,7

▼500K 123,9

▼500K Mi Hồng 123,0

▼600K 123,9

▼500K PNJ 122,7

▼500K 123,9

▼500K Vietinbank Gold - 123,9

▼500K Bảo Tín Minh Châu 122,7

▼500K 123,9

▼500K Phú Quý 121,9

▼300K 123,9

▼500K

1. DOJI - Cập nhật: 11/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 122.700

▼500K 123.900

▼500K AVPL/SJC HCM 122.600

▼100K 123.900

▼500K AVPL/SJC ĐN 122.600

▼100K 123.900

▼500K Nguyên liệu 9999 - HN 109.500

▼500K 110.500

▼500K Nguyên liệu 999 - HN 109.400

▼500K 110.400

▼500K

2. PNJ - Cập nhật: 11/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 122.700

▼500K 123.900

▼500K Hà Nội - PNJ 122.700

▼500K 123.900

▼500K Đà Nẵng - PNJ 122.700

▼500K 123.900

▼500K Miền Tây - PNJ 122.700

▼500K 123.900

▼500K Tây Nguyên - PNJ 122.700

▼500K 123.900

▼500K Đông Nam Bộ - PNJ 122.700

▼500K 123.900

▼500K

3. AJC - Cập nhật: 11/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,470

▼20K 11,920

▼20K Trang sức 99.9 11,460

▼20K 11,910

▼20K NL 99.99 10,820

▼20K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,820

▼20K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,680

▼20K 11,980

▼20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,680

▼20K 11,980

▼20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,680

▼20K 11,980

▼20K Miếng SJC Thái Bình 12,300

▼20K 12,420

▼20K Miếng SJC Nghệ An 12,300

▼20K 12,420

▼20K Miếng SJC Hà Nội 12,300

▼20K 12,420

▼20K

4. SJC - Cập nhật: 11/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 122.700

▼500K 123.900

▼500K Vàng SJC 5 chỉ 122.700

▼500K 123.920

▼500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 122.700

▼500K 123.930

▼500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.900

▼400K 119.400

▼400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.900

▼400K 119.500

▼400K Nữ trang 99,99% 116.800

▼400K 118.800

▼400K Nữ trang 99% 113.123

▼396K 117.623

▼396K Nữ trang 68% 73.742

▼272K 80.942

▼272K Nữ trang 41,7% 42.494

▼166K 49.694

▼166K

Cập nhật giá vàng thế giới trưa ngày hôm nay 11/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 12h30 ngày 11/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3376,9 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 20,7 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,78 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,7-123,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,12 triệu.

Vào trưa nay ngày 11/8/2025, giá vàng trên thị trường thế giới đã có dấu hiệu giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất vào cuối tuần trước. Nguyên nhân chính là do những căng thẳng về chính trị trên thế giới đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều này làm giảm nhu cầu mua vàng như một nơi trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư.

Cụ thể hơn, ông Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ, đã tuyên bố sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska để đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. Thông tin này đã ngay lập tức tác động tích cực đến thị trường, khiến giới đầu tư bớt lo lắng và không còn đổ xô mua vàng, dẫn đến việc kim loại quý này mất giá.

Bên cạnh đó, mọi sự chú ý của thị trường hiện đang đổ dồn vào dữ liệu lạm phát của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Ba tới. Các nhà phân tích dự đoán chỉ số này sẽ tăng nhẹ, vượt qua mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nếu lạm phát tăng cao, đồng Đô la Mỹ có thể sẽ mạnh lên và gây áp lực lên giá vàng hôm nay 11/8/2025. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tin rằng các nhà đầu tư vẫn sẽ tìm kiếm cơ hội để mua vàng với giá thấp hơn.

Trước đó, báo cáo về việc làm của Mỹ không mấy khả quan đã củng cố thêm kỳ vọng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Hiện tại, thị trường đang dự đoán khả năng Fed giảm lãi suất là khoảng 90% và có thể sẽ có thêm một đợt giảm nữa vào cuối năm nay.

Trong bối cảnh lãi suất thấp, vàng thường trở nên hấp dẫn hơn vì kim loại quý này không mang lại lãi suất cho người nắm giữ. Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang theo dõi sát sao cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, với hạn chót là ngày 12/8.