Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 11/8/2025: Giá vàng trong nước quay xe, mất mốc 124 triệu, vàng thế giới đỏ lòm Giá vàng trong nước ngày 11/8/2025 giảm mạnh, mất mốc 124 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới giảm còn 3372,9 USD/ounce, tương đương 111,66 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 11/8/2025 mới nhất

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,7 ▼500K 123,9 ▼500K Tập đoàn DOJI 122,7 ▼500K 123,9 ▼500K Mi Hồng 123,0 ▼600K 123,9 ▼500K PNJ 122,7 ▼500K 123,9 ▼500K Vietinbank Gold

123,9 ▼500K Bảo Tín Minh Châu 122,7 ▼500K 123,9 ▼500K Phú Quý 121,9 ▼300K 123,9 ▼500K

Thị trường vàng trong nước sáng nay 11/8/2025 ghi nhận một xu hướng giảm rõ rệt. Hầu hết các thương hiệu lớn đều điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC và các sản phẩm vàng khác, với mức giảm mạnh nhất lên tới 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC, DOJI giảm mạnh, mất mốc 124 triệu đồng/lượng

Đáng chú ý, cả hai ông lớn là SJC tại Hà Nội và Tập đoàn DOJI đều đồng loạt điều chỉnh giảm giá. Theo cập nhật mới nhất, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm tới 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Tương tự, DOJI niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm tới 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt giảm mạnh

Tại Mi Hồng, giá mua vào ghi nhận mức giảm sâu nhất, tới 600.000 đồng/lượng, xuống còn 123,0 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cũng giảm 500.000 đồng/lượng, về mức 123,9 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng chung khi giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, với giá niêm yết là 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảo Tín Minh Châu và Vietinbank Gold cũng điều chỉnh giá bán ra giảm 500.000 đồng/lượng, hiện ở mức 123,9 triệu đồng/lượng. Riêng giá mua vào tại Bảo Tín Minh Châu là 122,7 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng.

Ở Phú Quý, giá mua vào giảm 300.000 đồng/lượng xuống 121,9 triệu đồng/lượng, giá bán ra lại giảm 500.000 đồng/lượng, xuống mức 123,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 11/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 09h00 ngày 11/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 11/8/2025 giữ nguyên ở các thương hiệu lớn

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng thế giới ngày hôm nay 11/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 11/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3372,9 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 24,7 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,66 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,7-123,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,24 triệu.

Khảo sát mới nhất từ Kitco News cho thấy một sự đồng thuận đáng chú ý về triển vọng của thị trường vàng. Cả các nhà phân tích Phố Wall lẫn giới đầu tư cá nhân đều bày tỏ quan điểm lạc quan, tin tưởng vào khả năng tăng giá của kim loại quý này.

Theo ông Darin Newsom từ Barchart, thông tin về khả năng áp thuế lên vàng thỏi không phải là một điều bất thường. Ông nhận định, chính sách thương mại của chính quyền Trump đã có tiền lệ, vì vậy diễn biến này, nếu xảy ra, cũng không gây bất ngờ lớn cho thị trường.

Chuyên gia Michael Moor của Moor Analytics khẳng định giá vàng đang có xu hướng tăng mạnh, tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nếu vàng giảm xuống dưới một số ngưỡng kỹ thuật, áp lực giảm giá có thể trở nên đáng kể.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, cho rằng thị trường cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ tác động của các thông tin chính sách. Ông nhận định, nhà đầu tư đang có tâm lý thận trọng trước những thay đổi đột ngột từ Washington và khuyên nên chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn trong tuần này.

Tổng kết lại, chuyên gia phân tích Jim Wyckoff tin rằng vàng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Theo ông, các biểu đồ kỹ thuật đang cho thấy tín hiệu tích cực và phe mua đã giành lại lợi thế trong tuần này.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 11/8/2025

Kết quả khảo sát vàng mới nhất cho thấy một bức tranh tích cực về thị trường kim loại quý. Các chuyên gia trong ngành đã thể hiện sự lạc quan mạnh mẽ, trong khi các nhà đầu tư cá nhân cũng duy trì quan điểm tích cực về triển vọng ngắn hạn của vàng.

Trong số 10 nhà phân tích tham gia khảo sát, đa số, tương đương 60%, tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này. Chỉ có một chuyên gia duy nhất dự báo giá giảm, và 30% còn lại cho rằng giá sẽ đi ngang. Điều này cho thấy phe mua Phố Wall đang lấy lại ưu thế sau những biến động và đà tăng vững chắc của giá vàng trong tuần qua.

Khảo sát trực tuyến cũng cho thấy sự đồng thuận từ các nhà đầu tư cá nhân. Với 188 phiếu bầu, có đến 69% dự đoán giá vàng sẽ tăng. Chỉ 12% cho rằng giá sẽ giảm, và 19% tin rằng vàng sẽ tích lũy.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường tại Barchart.com, dự đoán giá vàng sẽ tăng sau một tuần đầy biến động, đặc biệt là thông tin về thuế nhập khẩu vàng.

Đồng tình với quan điểm này, James Stanley, chiến lược gia thị trường tại Forex.com, cũng tin rằng giá vàng sẽ đi lên. Ông nhận định, phe mua vẫn đang kiểm soát thị trường và có thể tạo ra những đột phá mới.

Mức giá 3.435 USD/ounce là một mốc đáng chú ý, và mức quan trọng hơn là 3.500 USD/ounce. Ông hy vọng giá sẽ tăng dần đều thay vì tăng đột biến, giúp phe mua giữ vững đà tăng trưởng.