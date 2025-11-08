Thứ Hai, 11/8/2025
Tài chính - Thị trường

Giá lúa gạo hôm nay 11/8: Xuất khẩu vững, nội địa lặng sóng

PHỐ HỘI 11/08/2025 10:49

Giá lúa gạo hôm nay trong nước ổn định, lúa tươi 5.700 - 6.200 đồng/kg, gạo OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg. Giao dịch trầm lắng, xuất khẩu giữ giá 395 USD/tấn (5% tấm).

Giá lúa gạo trong nước hôm nay 11/8

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa ổn định: IR 50404, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 dao động 5.700 - 6.200 đồng/kg; OM 5451 5.900 - 6.000 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 380 8.200 - 8.300 đồng/kg, CL 555 8.600 - 8.750 đồng/kg, OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg, IR 504 8.400 - 8.600 đồng/kg, OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg.

GIỐNG LÚAGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Lúa IR 50404 (tươi)5.700 – 5.800
Lúa OM 54515.900 – 6.000
Lúa Đài thơm 8 (tươi)6.100 – 6.200
Lúa OM 18 (tươi)6.100 – 6.200
Lúa Nhật7.800 – 8.000
Lúa Nàng Nhen (khô)20.000
Lúa Nàng Hoa 96.100 – 6.200
Lúa OM 54515.900 – 6.000

Gạo bán lẻ không đổi: Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.

GIỐNG GẠOGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Nàng Nhen28.000
Gạo thường14.000 – 15.000
Gạo thơm17.000 – 22.000
Gạo thơm Jasmine17.000 – 18.000
Gạo Nàng hoa21.000
Gạo tẻ thường13.000 – 14.000
Gạo thơm thái hạt dài18.000 – 20.000
Gạo Hương Lài22.000
Gạo thơm Đài Loan20.000
Gạo Nhật22.000
Gạo Sóc thường17.500
Gạo nguyên liệu OM 3807.950 – 8.050
Gạo nguyên liệu CL 5558.600 – 8.750
Gạo nguyên liệu OM 54519.500 – 9.650
Gạo nguyên liệu IR 5048.200 – 8.300
Gạo nguyên liệu OM 189.600 – 9.700

Giá phụ phẩm hôm nay 11/8

Giá cám khô 6.600 - 6.700 đồng/kg, tấm thơm OM 5451 7.500 - 7.650 đồng/kg, trấu 1.000 - 1.150 đồng/kg, giữ ổn định.

Mặt hàngGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Tấm thơm7.400 – 7.500
Cám6.600 – 6.700
Trấu1.000 – 1.150

Thị trường giao dịch hôm nay 11/8

Giao dịch tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Long An trầm lắng, nguồn cung cuối vụ ít, thương lái mua cầm chừng. Giá gạo và lúa không biến động, một số nơi nông dân giữ giá cao.

GIỐNG NẾPGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Nếp IR 4625 (khô)9.500 – 9.700
Nếp 3 tháng (khô)9.600 – 9.700
Nếp IR 4625 (tươi)7.300 – 7.500

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 11/8

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giữ vững: 5% tấm 395 USD/tấn, 25% tấm 371 USD/tấn, 100% tấm 339 USD/tấn, cao hơn Thái Lan (372,5 USD/tấn). Nguồn cung toàn cầu dư thừa, Ấn Độ tăng xuất khẩu, Philippines tạm ngừng nhập đến tháng 10 gây áp lực giảm giá.

Giá vàng hôm nay 11/8/2025: Giá vàng trong nước quay xe, mất mốc 124 triệu, vàng thế giới đỏ lòm

Giá vàng hôm nay 11/8/2025: Giá vàng trong nước quay xe, mất mốc 124 triệu, vàng thế giới đỏ lòm

Giá heo hơi hôm nay 11/8: Miền Bắc đi lùi, miền Nam bứt tốc, miền Trung đuổi sát đỉnh

Giá heo hơi hôm nay 11/8: Miền Bắc đi lùi, miền Nam bứt tốc, miền Trung đuổi sát đỉnh

Giá tiêu hôm nay 11/8: Giá chững lại nhưng vẫn giữ phong độ cao nhất 5 năm

Giá tiêu hôm nay 11/8: Giá chững lại nhưng vẫn giữ phong độ cao nhất 5 năm

Giá cà phê hôm nay 11/8: Tồn kho thấp, nông dân ôm hàng chờ giá

Giá cà phê hôm nay 11/8: Tồn kho thấp, nông dân ôm hàng chờ giá

Giá vàng ngày mai 11/8/2025: SJC đón đột biến mới sau tuyên bố của Tổng thống Trump

Giá vàng ngày mai 11/8/2025: SJC đón đột biến mới sau tuyên bố của Tổng thống Trump

(0) Bình luận
Giá vàng hôm nay 11/8/2025: Giá vàng trong nước quay xe, mất mốc 124 triệu, vàng thế giới đỏ lòm

Giá vàng hôm nay 11/8/2025: Giá vàng trong nước quay xe, mất mốc 124 triệu, vàng thế giới đỏ lòm

Giá heo hơi hôm nay 11/8: Miền Bắc đi lùi, miền Nam bứt tốc, miền Trung đuổi sát đỉnh

Giá heo hơi hôm nay 11/8: Miền Bắc đi lùi, miền Nam bứt tốc, miền Trung đuổi sát đỉnh

Giá tiêu hôm nay 11/8: Giá chững lại nhưng vẫn giữ phong độ cao nhất 5 năm

Giá tiêu hôm nay 11/8: Giá chững lại nhưng vẫn giữ phong độ cao nhất 5 năm

Giá cà phê hôm nay 11/8: Tồn kho thấp, nông dân ôm hàng chờ giá

Giá cà phê hôm nay 11/8: Tồn kho thấp, nông dân ôm hàng chờ giá

Giá vàng ngày mai 11/8/2025: SJC đón đột biến mới sau tuyên bố của Tổng thống Trump

Giá vàng ngày mai 11/8/2025: SJC đón đột biến mới sau tuyên bố của Tổng thống Trump

      Giá lúa gạo hôm nay 11/8: Xuất khẩu vững, nội địa lặng sóng

