Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 11/8: Xuất khẩu vững, nội địa lặng sóng Giá lúa gạo hôm nay trong nước ổn định, lúa tươi 5.700 - 6.200 đồng/kg, gạo OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg. Giao dịch trầm lắng, xuất khẩu giữ giá 395 USD/tấn (5% tấm).

Giá lúa gạo trong nước hôm nay 11/8



Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa ổn định: IR 50404, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 dao động 5.700 - 6.200 đồng/kg; OM 5451 5.900 - 6.000 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 380 8.200 - 8.300 đồng/kg, CL 555 8.600 - 8.750 đồng/kg, OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg, IR 504 8.400 - 8.600 đồng/kg, OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg.

GIỐNG LÚA GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Lúa IR 50404 (tươi) 5.700 – 5.800 Lúa OM 5451 5.900 – 6.000 Lúa Đài thơm 8 (tươi) 6.100 – 6.200 Lúa OM 18 (tươi) 6.100 – 6.200 Lúa Nhật 7.800 – 8.000 Lúa Nàng Nhen (khô) 20.000 Lúa Nàng Hoa 9 6.100 – 6.200 Lúa OM 5451 5.900 – 6.000

Gạo bán lẻ không đổi: Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.



GIỐNG GẠO GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Nàng Nhen 28.000 Gạo thường 14.000 – 15.000 Gạo thơm 17.000 – 22.000 Gạo thơm Jasmine 17.000 – 18.000 Gạo Nàng hoa 21.000 Gạo tẻ thường 13.000 – 14.000 Gạo thơm thái hạt dài 18.000 – 20.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo thơm Đài Loan 20.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo Sóc thường 17.500 Gạo nguyên liệu OM 380 7.950 – 8.050 Gạo nguyên liệu CL 555 8.600 – 8.750 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 – 9.650 Gạo nguyên liệu IR 504 8.200 – 8.300 Gạo nguyên liệu OM 18 9.600 – 9.700

Giá phụ phẩm hôm nay 11/8



Giá cám khô 6.600 - 6.700 đồng/kg, tấm thơm OM 5451 7.500 - 7.650 đồng/kg, trấu 1.000 - 1.150 đồng/kg, giữ ổn định.



Mặt hàng GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Tấm thơm 7.400 – 7.500 Cám 6.600 – 6.700 Trấu 1.000 – 1.150

Thị trường giao dịch hôm nay 11/8



Giao dịch tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Long An trầm lắng, nguồn cung cuối vụ ít, thương lái mua cầm chừng. Giá gạo và lúa không biến động, một số nơi nông dân giữ giá cao.



GIỐNG NẾP GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Nếp IR 4625 (khô) 9.500 – 9.700 Nếp 3 tháng (khô) 9.600 – 9.700 Nếp IR 4625 (tươi) 7.300 – 7.500

Giá gạo xuất khẩu hôm nay 11/8



Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giữ vững: 5% tấm 395 USD/tấn, 25% tấm 371 USD/tấn, 100% tấm 339 USD/tấn, cao hơn Thái Lan (372,5 USD/tấn). Nguồn cung toàn cầu dư thừa, Ấn Độ tăng xuất khẩu, Philippines tạm ngừng nhập đến tháng 10 gây áp lực giảm giá.