Giá lúa gạo hôm nay 11/8: Xuất khẩu vững, nội địa lặng sóng
Giá lúa gạo hôm nay trong nước ổn định, lúa tươi 5.700 - 6.200 đồng/kg, gạo OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg. Giao dịch trầm lắng, xuất khẩu giữ giá 395 USD/tấn (5% tấm).
Giá lúa gạo trong nước hôm nay 11/8
Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa ổn định: IR 50404, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 dao động 5.700 - 6.200 đồng/kg; OM 5451 5.900 - 6.000 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 380 8.200 - 8.300 đồng/kg, CL 555 8.600 - 8.750 đồng/kg, OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg, IR 504 8.400 - 8.600 đồng/kg, OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg.
|GIỐNG LÚA
|GIÁ (đồng/kg)
|Tăng/giảm (đồng)
|Lúa IR 50404 (tươi)
|5.700 – 5.800
|Lúa OM 5451
|5.900 – 6.000
|Lúa Đài thơm 8 (tươi)
|6.100 – 6.200
|Lúa OM 18 (tươi)
|6.100 – 6.200
|Lúa Nhật
|7.800 – 8.000
|Lúa Nàng Nhen (khô)
|20.000
|Lúa Nàng Hoa 9
|6.100 – 6.200
|Lúa OM 5451
|5.900 – 6.000
Gạo bán lẻ không đổi: Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg.
|GIỐNG GẠO
|GIÁ (đồng/kg)
|Tăng/giảm (đồng)
|Nàng Nhen
|28.000
|Gạo thường
|14.000 – 15.000
|Gạo thơm
|17.000 – 22.000
|Gạo thơm Jasmine
|17.000 – 18.000
|Gạo Nàng hoa
|21.000
|Gạo tẻ thường
|13.000 – 14.000
|Gạo thơm thái hạt dài
|18.000 – 20.000
|Gạo Hương Lài
|22.000
|Gạo thơm Đài Loan
|20.000
|Gạo Nhật
|22.000
|Gạo Sóc thường
|17.500
|Gạo nguyên liệu OM 380
|7.950 – 8.050
|Gạo nguyên liệu CL 555
|8.600 – 8.750
|Gạo nguyên liệu OM 5451
|9.500 – 9.650
|Gạo nguyên liệu IR 504
|8.200 – 8.300
|Gạo nguyên liệu OM 18
|9.600 – 9.700
Giá phụ phẩm hôm nay 11/8
Giá cám khô 6.600 - 6.700 đồng/kg, tấm thơm OM 5451 7.500 - 7.650 đồng/kg, trấu 1.000 - 1.150 đồng/kg, giữ ổn định.
|Mặt hàng
|GIÁ (đồng/kg)
|Tăng/giảm (đồng)
|Tấm thơm
|7.400 – 7.500
|Cám
|6.600 – 6.700
|Trấu
|1.000 – 1.150
Thị trường giao dịch hôm nay 11/8
Giao dịch tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Long An trầm lắng, nguồn cung cuối vụ ít, thương lái mua cầm chừng. Giá gạo và lúa không biến động, một số nơi nông dân giữ giá cao.
|GIỐNG NẾP
|GIÁ (đồng/kg)
|Tăng/giảm (đồng)
|Nếp IR 4625 (khô)
|9.500 – 9.700
|Nếp 3 tháng (khô)
|9.600 – 9.700
|Nếp IR 4625 (tươi)
|7.300 – 7.500
Giá gạo xuất khẩu hôm nay 11/8
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giữ vững: 5% tấm 395 USD/tấn, 25% tấm 371 USD/tấn, 100% tấm 339 USD/tấn, cao hơn Thái Lan (372,5 USD/tấn). Nguồn cung toàn cầu dư thừa, Ấn Độ tăng xuất khẩu, Philippines tạm ngừng nhập đến tháng 10 gây áp lực giảm giá.