Tài chính - Thị trường Dự báo giá cà phê ngày mai 13/8: Giá cà phê tăng khủng, xuyên thủng 107.000 đồng Giá cà phê 13/8 dự báo tăng nhẹ, vượt 107.000 đồng/kg trong nước; thế giới giữ đà tăng với Robusta 3.728 USD/tấn, Arabica 320,70 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay ở trong nước

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng so với hôm qua. Giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 107.075 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk tăng 3.300 đồng, đạt 107.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng tăng 2.900 đồng, đạt 106.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai tăng 3.200 đồng, đạt 107.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Nông tăng 3.300 đồng, đạt 107.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Theo cập nhật giá cà phê lúc 16h00, giá cà phê thế giới đồng loạt tăng mạnh trên 2 sàn giao dịch lớn. Cụ thể:

Trên sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 3.728 USD/tấn, tăng 167 USD/tấn. Giá giao tháng 11/2025 đạt 3.664 USD/tấn, tăng 154 USD/tấn. Giá giao tháng 1/2026 đạt 3.605 USD/tấn, tăng 161 USD/tấn. Giá các kỳ hạn khác cũng đồng loạt tăng mạnh.

Trên sàn ICE Futures US, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 320,70 cent/lb, tăng 11,35 cent/lb. Giá giao tháng 12/2025 ở mức 314,05 cent/lb, tăng 11,60 cent/lb. Các kỳ hạn tiếp theo cũng đồng loạt tăng mạnh, phản ánh xu hướng tích cực trên thị trường.

Dự báo giá cà phê ngày mai 13/8/2025

Dự báo giá cà phê ngày mai ở trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục xu hướng tăng mạnh, theo đà tăng của thị trường thế giới. Với mức tăng trung bình 3.000 - 3.300 đồng/kg, giá cà phê tại Tây Nguyên đã vượt mốc 107.000 đồng/kg.

Dựa trên diễn biến thị trường thế giới, đặc biệt là việc tồn kho cà phê trên các sàn giao dịch tiếp tục giảm và những lo ngại về nguồn cung, khả năng giá cà phê trong nước ngày mai sẽ tiếp tục giữ ở mức cao, thậm chí có thể tăng nhẹ. Tuy nhiên, mức tăng có thể không còn mạnh như phiên hôm nay.

Dự báo giá cà phê ngày mai ở trên thế giới

Giá cà phê thế giới hôm nay tăng mạnh trên cả hai sàn giao dịch chính, được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố:

Tồn kho cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 14 tháng, trong khi tồn kho Robusta trên sàn ICE Futures Europe cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần.

Những lo ngại về sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2025-2026 giảm sâu, cùng với thông tin sương giá nhẹ ở một số vùng trồng cà phê tại Brazil, đã làm tăng thêm áp lực lên nguồn cung.

Xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 7 giảm mạnh 20,4% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy nguồn cung không dồi dào như kỳ vọng.

Với những yếu tố trên, nhiều khả năng giá cà phê thế giới ngày mai sẽ tiếp tục duy trì đà tăng. Tuy nhiên, thị trường cũng có thể có những điều chỉnh kỹ thuật sau phiên tăng mạnh, do đó mức tăng có thể không quá đột biến.

Dự báo xu hướng giá cà phê trong thời gian tới

Giá cà phê được dự báo sẽ tiếp tục có xu hướng tích cực trong thời gian tới, với một số yếu tố hỗ trợ chính:

Nguồn cung từ các nước sản xuất lớn như Brazil và Việt Nam được dự báo sẽ không quá dồi dào, trong khi tồn kho trên các sàn giao dịch vẫn ở mức thấp, tạo nền tảng vững chắc cho giá.

Mặc dù sương giá ở Brazil hiện tại chưa gây thiệt hại nghiêm trọng, nhưng đây vẫn là một yếu tố rủi ro tiềm ẩn, có thể ảnh hưởng đến sản lượng của vụ mùa tới.

Giá năng lượng và lạm phát toàn cầu vẫn là những yếu tố có thể tác động đến thị trường hàng hóa nói chung, bao gồm cả cà phê.

Trong ngắn hạn, giá cà phê nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi lên, được hỗ trợ bởi các yếu tố cung cầu cơ bản và tâm lý thị trường. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần theo dõi sát sao các thông tin về thời tiết, chính sách thương mại và dữ liệu tồn kho để có những quyết định chính xác.