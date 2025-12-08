Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 12/8/2025: Giá vàng trong nước giữ mức chênh lệch hơn 12 triệu với vàng thế giới Giá vàng trưa 12/8/2025: Vàng SJC, DOJI giữ nguyên 123,9 triệu đồng/lượng, chênh hơn 12 triệu so với vàng thế giới (111,17 triệu đồng/lượng).

Cập nhật giá vàng trưa nay ngày 12/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Đến thời điểm trưa nay ngày 12/8/2025, giá vàng miếng SJC và DOJI trên thị trường trong nước tiếp tục xu hướng đi ngang sau những biến động mạnh từ cuối tuần trước. Các thương hiệu vàng lớn khác cũng ghi nhận sự đi ngang.

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,7 - 123,9 - Tập đoàn DOJI 122,7 - 123,9 - Mi Hồng 123,0 - 123,9 - PNJ 122,7 - 123,9 - Vietinbank Gold

123,9 - Bảo Tín Minh Châu 122,7 - 123,9 - Phú Quý 121,9 - 123,9 -

Giá vàng SJC, DOJI vẫn đóng băng ở mốc 123,9 triệu đồng/lượng

Tính đến 12h30 ngày 12/8, giá vàng hôm nay của SJC tại Hà Nội và các chi nhánh trên cả nước tiếp tục được niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó.

Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng duy trì mức giá này tại các khu vực, niêm yết vàng miếng ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt chững giá, sát trần kỷ lục

PNJ không nằm ngoài xu hướng đi ngang của thị trường, khi giá vàng miếng của thương hiệu này được niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng cũng không có sự thay đổi. Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, Mi Hồng ghi nhận mức mua vào cao hơn một chút so với mặt bằng chung, ở mức 123,0 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ ở mức 123,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng của Phú Quý niêm yết ở mức thấp hơn, với giá mua vào là 121,9 triệu đồng/lượng, và giá bán ra là 123,9 triệu đồng/lượng, cho thấy sự chênh lệch lớn giữa mua và bán.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 12/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 12h30 ngày 12/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,3 triệu đồng/lượng (bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 12/8/2025 giữ nguyên ở các thương hiệu lớn

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng trưa nay 12/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 12/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,7

- 123,9

- Tập đoàn DOJI 122,7

- 123,9

- Mi Hồng 123,0

- 123,9

- PNJ 122,7

- 123,9

- Vietinbank Gold - 123,9

- Bảo Tín Minh Châu 122,7

- 123,9

- Phú Quý 121,9

- 123,9

-

1. DOJI - Cập nhật: 12/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 122.700

- 123.900

- AVPL/SJC HCM 122.700

- 123.900

- AVPL/SJC ĐN 122.700

- 123.900

- Nguyên liệu 9999 - HN 122.700

- 123.900

- Nguyên liệu 999 - HN 122.700

- 123.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 12/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 122.700

- 123.900

- Hà Nội - PNJ 122.700

- 123.900

- Đà Nẵng - PNJ 122.700

- 123.900

- Miền Tây - PNJ 122.700

- 123.900

- Tây Nguyên - PNJ 122.700

- 123.900

- Đông Nam Bộ - PNJ 122.700

- 123.900

-

3. AJC - Cập nhật: 12/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,470

- 11,920

- Trang sức 99.9 11,460

- 11,910

- NL 99.99 10,820

- - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,820

- - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,680

- 11,980

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,680

- 11,980

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,680

- 11,980

- Miếng SJC Thái Bình 12,300

- 12,420

- Miếng SJC Nghệ An 12,300

- 12,420

- Miếng SJC Hà Nội 12,300

- 12,42

-

4. SJC - Cập nhật: 12/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 122.700

- 123.900

- Vàng SJC 5 chỉ 122.700

- 123.920

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 122.700

- 123.930

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.500

▼100K 119.000

▼100K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.500

▼100K 119.100

▼100K Nữ trang 99,99% 116.100

▼100K 118.100

▼400K Nữ trang 99% 112.430

▼396K 116.930

▼396K Nữ trang 68% 73.266

▼272K 80.466

▼272K Nữ trang 41,7% 42.202

▼166K 49.402

▼166K

Cập nhật giá vàng thế giới ngày hôm nay 12/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 12h30 ngày 12/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3353,3 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 8,6 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.430 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,17 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,7-123,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,73 triệu.

Giá vàng hôm nay 12/8/2025 trên thị trường thế giới đang có dấu hiệu phục hồi nhẹ, sau khi giảm mạnh vào phiên giao dịch trước. Sự phục hồi này chủ yếu do các nhà đầu tư đang chờ đợi thông tin quan trọng về lạm phát từ Mỹ. Đây là dữ liệu sẽ giúp họ đoán được hướng đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc có cắt giảm lãi suất hay không. Cụ thể, giá vàng giao ngay đã tăng 0,3%, đạt mức 3.354,91 USD/ounce.

Sự sụt giảm mạnh của giá vàng vào ngày hôm trước là do Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không áp thuế đối với vàng nhập khẩu. Điều này đã làm thị trường bớt lo lắng và khiến giá vàng giảm tới 1,6%. Tuy nhiên, tâm điểm hiện tại của thị trường lại chuyển sang báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến được công bố trong ngày hôm nay.

Nếu số liệu này cho thấy lạm phát thấp hơn dự kiến, kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới sẽ càng tăng cao. Lãi suất thấp thường có lợi cho vàng, vì nó làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng và cũng làm đồng USD yếu đi, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Theo các chuyên gia, thị trường đang rất chú ý đến dữ liệu lạm phát của Mỹ, dự kiến công bố vào 19h30 tối nay theo giờ Việt Nam. Các chuyên gia kinh tế dự đoán lạm phát cốt lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) có thể tăng 0,3% trong tháng 7. Điều này sẽ đẩy lạm phát hàng năm lên 3%, cao hơn mục tiêu 2% mà Fed mong muốn. Hiện tại, các nhà đầu tư đang đặt cược khoảng 85% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Trong khi đó, thị trường dường như không phản ứng nhiều với thông tin Tổng thống Trump ký sắc lệnh gia hạn thêm 90 ngày việc tạm dừng áp thuế cao với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng đang có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, bạc giao ngay đã tăng 0,7% lên 37,88 USD/ounce, bạch kim tăng 0,3% lên 1.330,25 USD/ounce, và palladium tăng 0,9% lên 1.145,47 USD/ounce.