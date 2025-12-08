Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 12/8/2025: Giá vàng SJC, DOJI "chạm trần", vàng thế giới quay đầu hồi phục Giá vàng hôm nay 12/8, SJC và DOJI đi ngang ở đỉnh 123,9 triệu đồng/lượng. SJC và vàng thế giới có biến động, chênh lệch lên tới 12,24 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 12/8/2025 mới nhất

Mở đầu ngày 12/8/2025, thị trường vàng trong nước ghi nhận một xu hướng chung, giá vàng miếng SJC tại nhiều thương hiệu lớn đang đi ngang so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,7 - 123,9 - Tập đoàn DOJI 122,7 - 123,9 - Mi Hồng 123,0 - 123,9 - PNJ 122,7 - 123,9 - Vietinbank Gold

123,9 - Bảo Tín Minh Châu 122,7 - 123,9 - Phú Quý 121,9 - 123,9 -

Giá vàng SJC, DOJI ngủ yên ở mốc 123,9 triệu đồng/lượng

Cụ thể, giá vàng SJC tiếp tục duy trì ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự SJC, Tập đoàn DOJI cũng niêm yết giá vàng miếng ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt đi ngang, sát đỉnh kỷ lục

Trong khi các thương hiệu khác duy trì mức giá tương tự, Mi Hồng lại tạo ra một điểm khác biệt nhỏ. Giá mua vào của vàng miếng tại đây được niêm yết ở mức 123,0 triệu đồng/lượng, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, giá bán ra vẫn giữ ở mức 123,9 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng đi ngang của thị trường, khi niêm yết vàng miếng SJC ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Còn tại Vietinbank Gold, giá bán ra cũng tương tự ở mức 123,9 triệu đồng/lượng.

rong khi phần lớn thị trường đi ngang, Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 121,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với các thương hiệu khác. Mức giá bán ra vẫn giữ ở 123,9 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu lại duy trì cả hai chiều mua vào và bán ra ở mức 122,7 triệu đồng/lượng và 123,9 triệu đồng/lượng, hoàn toàn đi theo xu hướng chung của thị trường.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 12/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 09h30 ngày 12/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,3 triệu đồng/lượng (bán), giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 12/8/2025 giữ nguyên ở các thương hiệu lớn

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng thế giới ngày hôm nay 12/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 11/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3350,3 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 8,6 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.430 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,06 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,7-123,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,24 triệu.

Sau phiên giảm mạnh trước đó, giá vàng hôm nay 12/8/2025 trên thị trường thế giới đã tăng nhẹ trở lại. Sự phục hồi này đến từ việc các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới dữ liệu lạm phát của Mỹ, với hy vọng tìm thấy những manh mối rõ hơn về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá vàng hôm nay 12/8/2025 là chính sách của Fed. Giới đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 sắp tới. Nếu điều này xảy ra, chi phí nắm giữ vàng sẽ giảm, làm cho kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn. Giá vàng thường có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Tuy nhiên, thị trường cũng đang chờ đợi dữ liệu lạm phát, cụ thể là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi của Mỹ. Nếu chỉ số này thấp hơn dự kiến, kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất sẽ càng được củng cố. Ngược lại, nếu lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed, việc giảm lãi suất có thể bị trì hoãn, gây áp lực lên giá vàng.

Nhìn chung, thị trường vàng thế giới hiện tại đang phản ánh tâm lý chờ đợi và thận trọng của các nhà đầu tư trước những quyết định chính sách quan trọng sắp tới.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 12/8/2025

Sau khi tăng vọt lên mức trên 3.400 USD/ounce vào tuần trước, giá vàng hôm nay 12/9/2025 đã có dấu hiệu hạ nhiệt và giảm trở lại vùng 3.350-3.400 USD/ounce. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn tin rằng nhu cầu dài hạn đối với kim loại quý này vẫn rất lớn. Các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư lớn luôn sẵn sàng mua vào khi giá giảm sâu, cho thấy vàng có khả năng phục hồi mạnh mẽ khi xuống dưới ngưỡng 3.350 USD/ounce.

Đồng USD suy yếu là một trong những yếu tố hỗ trợ chính cho giá vàng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự đoán sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ và có thể giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới vào ngày 17/9. Điều này sẽ làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD và tăng giá trị của vàng.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang theo dõi sát sao diễn biến của các cuộc đàm phán thương mại quốc tế. Các nhà đầu tư đặc biệt chú ý đến khả năng gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan Mỹ-Trung. Nếu các căng thẳng thương mại được giải quyết, nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng có thể sẽ giảm đi. Ngoài ra, Mỹ cũng đang nỗ lực hoàn tất các đàm phán thương mại với các quốc gia khác trước cuối tháng 10, đây cũng là một yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá vàng hôm nay 12/9/2025.