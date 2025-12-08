Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 12/8/2025: SJC, DOJI giữ giá, Mi Hồng lội ngược dòng, vàng thế giới mất mốc 3500 USD Chiều 12/8/2025, giá vàng SJC, DOJI giữ nguyên 123,9 triệu đồng/lượng; Mi Hồng tăng nhẹ 200 nghìn; vàng thế giới giảm, chỉ còn 3353,3 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 12/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng chiều nay 12/8/2025 mới nhất ghi nhận sự biến động trái chiều của các thương hiệu. Trong khi đa số giữ xu hướng đi ngang, một số đơn vị có sự điều chỉnh giá nhẹ.

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,7 - 123,9 - Tập đoàn DOJI 122,7 - 123,9 - Mi Hồng 123,2 ▲200K 123,9 - PNJ 122,7 - 123,9 - Vietinbank Gold

123,9 - Bảo Tín Minh Châu 122,7 - 123,9 - Phú Quý 121,9 - 123,9 -

Giá vàng SJC, DOJI vẫn đóng băng ở mốc 123,9 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC tại Hà Nội tiếp tục "án binh bất động", duy trì mức giao dịch từ đầu ngày. Theo đó, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự SJC, Tập đoàn DOJI cũng giữ nguyên mức giá niêm yết. Vàng miếng SJC tại đây đang giao dịch ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác tăng nhẹ ở Mi Hồng

Mi Hồng là một trong số ít thương hiệu có sự thay đổi. Giá mua vào của vàng miếng SJC tại đây tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng, lên mức 123,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra vẫn giữ nguyên ở mức 123,9 triệu đồng/lượng.

PNJ tiếp tục giữ giá vàng miếng SJC đi ngang, ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

VietinBank Gold chỉ niêm yết giá bán ra của vàng miếng SJC ở mức 123,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu cũng tiếp tục đi ngang, niêm yết ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

Khác với các thương hiệu khác, Phú Quý niêm yết giá mua vào thấp hơn một chút, ở mức 121,9 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ ở mức 123,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 12/8/2025 phản ứng trái chiều

Vào 16h00 ngày 12/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,3 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), giảm 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 12/8/2025 giảm nhẹ

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng thế giới ngày chiều nay 12/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 16h00 ngày 12/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3353,3 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 8,6 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.430 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,17 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,7-123,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,73 triệu.

Giá vàng hôm nay 12/8/2025 trên thị trường thế giới đang có dấu hiệu phục hồi nhẹ sau đợt giảm mạnh vào phiên giao dịch trước. Sự phục hồi này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư đang hết sức chờ đợi dữ liệu lạm phát từ Mỹ để có thêm manh mối về việc liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cắt giảm lãi suất hay không.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,1%, lên mức 3.348,41 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai tháng 12 giảm 0,2%, còn 3.397,10 USD/ounce. Trước đó, vào thứ Hai, giá vàng đã giảm mạnh 1,6% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không áp thuế lên vàng nhập khẩu, giúp xoa dịu những lo lắng của thị trường.

Theo ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, tâm điểm của thị trường hiện nay là việc Fed có khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Ông cho rằng, nếu dữ liệu lạm phát cơ bản (CPI) của Mỹ công bố thấp hơn dự kiến, điều đó sẽ củng cố thêm kỳ vọng này.

Việc cắt giảm lãi suất sẽ làm giảm chi phí nắm giữ vàng, khiến kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm vẫn đang ở dưới mức kháng cự quan trọng, cũng là một yếu tố hỗ trợ cho giá vàng.

Tất cả sự chú ý đang đổ dồn vào dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến được công bố trong ngày hôm nay. Các nhà kinh tế dự báo chỉ số CPI cơ bản có thể tăng 0,3% trong tháng 7, đẩy lạm phát hàng năm lên 3%, cao hơn mục tiêu 2% của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch đang đặt cược khoảng 85% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Lịch sử cho thấy, vàng thường hoạt động tốt trong những giai đoạn bất ổn kinh tế và khi lãi suất ở mức thấp.

Trong khi đó, thị trường các kim loại quý khác cũng có những biến động nhất định. Giá bạc giao ngay tăng 0,7% lên 37,89 USD/ounce, bạch kim tăng 0,4% lên 1.331,50 USD/ounce, và palladium tăng 0,8% lên 1.145,03 USD/ounce.