Tài chính - Thị trường Dự báo giá tiêu ngày mai 10/8: Giá tiêu trong nước và thế giới đồng loạt tăng Giá tiêu ngày 10/8 dự báo tăng nhẹ nhờ nguồn cung Indonesia giảm 30%, nhu cầu ổn định và vụ mùa Việt Nam tích cực, dù nắng nóng cần theo dõi.

Giá tiêu hôm nay mới nhất ngày 9/8/2025 ở thị trường trong nước

Hôm nay ghi nhận giá hồ tiêu có sự tăng nhẹ tại một số khu vực.

Giá tiêu khu vực Tây Nguyên

Tại Đắk Lắk, mức giá tiêu là 142,000 đồng/kg, tăng 1,000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại Gia Lai, mức giá tiêu là 140,000 đồng/kg, tăng 1,000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá tiêu ở mức 142,000 đồng/kg, tăng 1,000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá tiêu khu vực Đông Nam Bộ

Tại TP. Hồ Chí Minh, mức giá tiêu hôm nay ở mức 140,000 đồng/kg, tăng 1,000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại Đồng Nai, mức giá tiêu hôm nay ở mức 140,000 đồng/kg, tăng 1,000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Giá tiêu hôm nay mới nhất ngày 9/8/2025 ở thị trường thế giới

Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 7,147 USD/tấn, tăng 0,07 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok ghi nhận ở mức 9,991 USD/tấn, tăng 0,08 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9,250 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 12,500 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, Giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 6,000 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l, hiện ở mức 6,240 USD/tấn và loại 550 g/l, hiện đang ở mức 6,370 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng, hiện đang ở mức 8,950 USD/tấn.

Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 10/8/2025

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), thị trường hồ tiêu thế giới đang có những diễn biến đáng chú ý, ảnh hưởng đến triển vọng giá cả trong thời gian tới.

Số liệu từ Comexstat cho thấy, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil trong tháng 7 đạt 3.473 tấn, giảm mạnh 28,2% so với tháng trước. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng đầu năm, Brazil đã xuất khẩu tới 53.234 tấn, tăng 26,7% về lượng so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, Việt Nam là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Brazil, chiếm 33,3% tổng khối lượng.

Tại Indonesia, những quan sát ban đầu cho thấy sản lượng vụ mùa có thể giảm tới 30%, điều này có khả năng ảnh hưởng đến nguồn cung và hỗ trợ giá tiêu trên thị trường quốc tế. Việc thu hoạch dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 8, và mặc dù dòng xuất khẩu có thể tiếp tục, nhưng nhu cầu tiêu thụ nội địa mạnh mẽ có thể làm giảm lượng hàng tồn kho.

Về tình hình sản xuất trong nước, vụ mùa 2025 của Việt Nam đã kết thúc với sản lượng thuận lợi. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy vụ mùa 2026 có triển vọng tích cực, tuy nhiên, các đợt nắng nóng kéo dài vẫn là một yếu tố cần theo dõi.

Với tình hình nguồn cung hạn chế tại Indonesia và nhu cầu ổn định từ thị trường nhập khẩu, giá tiêu thế giới có thể tiếp tục giữ vững đà tăng nhẹ. Trong nước, sau đợt tăng giá đồng loạt ngày 9/8, giá tiêu có khả năng sẽ chững lại hoặc tiếp tục tăng nhẹ tại một số vùng, phản ánh tâm lý thị trường tích cực. Tuy nhiên, sự biến động sẽ không quá lớn, thị trường có thể bước vào giai đoạn củng cố giá trước khi có những tín hiệu rõ ràng hơn từ vụ mùa mới của Brazil và Indonesia.