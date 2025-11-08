Thứ Hai, 11/8/2025
Tài chính - Thị trường

Dự báo giá tiêu ngày mai 12/8: Một bước lên mây, giá lên ngôi

AN HỘI 11/08/2025 17:03

Giá tiêu 12/8 chững lại ở mức 142.000 đồng/kg, nhưng cơ hội lớn đang mở ra khi Mỹ áp thuế cao, giúp Việt Nam một mình một ngựa.

Giá tiêu hôm nay ở thị trường trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục bình ổn, nhiều địa phương giữ mốc 142.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại tỉnh Gia Lai duy trì ở mức với những ngày gần đây. Hiện, giá tiêu được thu mua tại địa phương này ở mức 140.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua.

Tương tự, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước không đổi so với ngày hôm qua, giá tiêu 2 địa phương này ở mức 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông chững lại, đưa giá tiêu 2 địa phương này lên mức 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở thị trường thế giới

Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 7,147 USD/tấn, tăng 0,07 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok ghi nhận ở mức 9,991 USD/tấn, tăng 0,08 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9,250 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 12,500 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, Giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 6,000 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l, hiện ở mức 6,240 USD/tấn và loại 550 g/l, hiện đang ở mức 6,370 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng, hiện đang ở mức 8,950 USD/tấn.

Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 12/8/2025

Theo các chuyên gia, thị trường tiêu đang đứng trước nhiều yếu tố phức tạp, cả tích cực lẫn tiêu cực, tác động đến triển vọng giá trong tương lai. Quyết định của Mỹ áp thuế bổ sung 25% lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ sẽ nâng tổng mức thuế lên 50%.

Điều này gây ra những lo ngại sâu sắc cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ, khiến họ có thể bị loại khỏi thị trường Mỹ. Các nhà xuất khẩu Ấn Độ sẽ phải tìm kiếm thị trường khác, và khách hàng Mỹ sẽ chuyển hướng sang các quốc gia có mức thuế ưu đãi hơn như Việt Nam. Đây là một cơ hội lớn cho các nhà xuất khẩu tiêu của Việt Nam và các nước khác.

Báo cáo của Harris Spice cho thấy những bất ổn liên quan đến thuế quan đã tác động tiêu cực đến nhu cầu trong tháng qua, khiến người mua và nhà đầu cơ rút lui. Áp lực bán giảm do nguồn cung tại các vùng sản xuất cạn kiệt đã giúp giá duy trì trạng thái đi ngang.

Theo Ptexim, sau những đợt điều chỉnh, thị trường đã đạt đến điểm ổn định quan trọng. Đây là cơ hội chiến lược cho những người mua có tư duy cầu tiến để tích trữ hàng.

