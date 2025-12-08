Tài chính - Thị trường Dự báo giá tiêu ngày mai 13/8: Gió đã đổi chiều, giá có tăng kịch trần? Giá tiêu ngày 13/8 dự báo tăng nhẹ, đạt 141.000 đồng/kg trong nước; thế giới ổn định quanh 7.168-10.019 USD/tấn, triển vọng tăng do nguồn cung Sri Lanka giảm.

Giá tiêu hôm nay ở thị trường trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục bình ổn, nhiều địa phương giữ mốc 142.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại tỉnh Gia Lai duy trì ở mức với những ngày gần đây. Hiện, giá tiêu được thu mua tại địa phương này ở mức 140.000 đồng/kg, đi ngang so với ngày hôm qua.

Tương tự, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước không đổi so với ngày hôm qua, giá tiêu 2 địa phương này ở mức 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông chững lại, đưa giá tiêu 2 địa phương này lên mức 142.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở thị trường thế giới

Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 7,168 USD/tấn, tăng 0,29 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok ghi nhận ở mức 10,019 USD/tấn, tăng 0,28 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9,250 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 12,500 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, Giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 6,000 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l, hiện ở mức 6,240 USD/tấn và loại 550 g/l, hiện đang ở mức 6,370 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng, hiện đang ở mức 8,950 USD/tấn.

Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 13/8/2025

Giá tiêu ngày mai 13/8/2025 ở trong nước

Dựa trên xu hướng ổn định của giá tiêu hôm nay (12/8/2025) với mức trung bình 140.800 đồng/kg, dự báo giá tiêu ngày mai tại các tỉnh trọng điểm sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ 500-1.000 đồng/kg do nguồn cung hạn chế.

Cụ thể, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai có thể giữ quanh 140.000 đồng/kg; Lâm Đồng và Đắk Lắk dẫn đầu ở 142.000 đồng/kg, phản ánh nhu cầu ổn định từ xuất khẩu.

Giá tiêu ngày mai 13/8/2025 ở trên thế giới

Giá tiêu thế giới hôm nay ổn định, với tiêu đen Lampung (Indonesia) 7.168 USD/tấn, tiêu trắng Muntok 10.019 USD/tấn; Malaysia duy trì 9.250-12.500 USD/tấn; Brazil ở 6.000 USD/tấn.

Dự báo ngày mai, giá có thể giữ vững hoặc tăng nhẹ 50-100 USD/tấn do sản lượng Sri Lanka giảm và tồn kho thấp, trong khi giá xuất khẩu Việt Nam ổn định ở 6.240-8.950 USD/tấn.

Dự báo xu hướng giá tiêu trong thời gian tới

Triển vọng giá tiêu trong thời gian tới có khả năng ổn định hoặc tăng nhẹ. Mặc dù có những bất ổn liên quan đến thuế quan từ thị trường Mỹ có thể ảnh hưởng đến nhu cầu, nhưng nguồn cung toàn cầu đang thấp hơn nhu cầu, đặc biệt tại các nước sản xuất lớn.

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy sản lượng hồ tiêu của Sri Lanka dự kiến giảm 22% vào năm 2025 do điều kiện thời tiết bất lợi. Điều này sẽ góp phần vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Với các chính sách thuế sớm được làm rõ, các doanh nghiệp sẽ có kế hoạch mua bán phù hợp hơn, từ đó giá tiêu có thể sẽ tiếp tục biến động. Tuy nhiên, với tình hình cung-cầu hiện tại, xu hướng tăng giá là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra.