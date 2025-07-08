Tài chính - Thị trường Dự báo giá tiêu ngày mai 8/8: Nối tiếp đà tăng, nông dân mở cờ trong bụng Giá tiêu 8/8/2025 dự báo tăng nhẹ, Đắk Lắk dẫn đầu 141.000 đồng/kg. Thế giới ổn định, Indonesia nhích nhẹ 7.112 USD/tấn tiêu đen, xuất khẩu Việt Nam tăng 29,9%.

Giá hồ tiêu toàn quốc "phá băng", giá tiêu Đắk Lắk hôm nay tăng nhẹ

Theo cập nhật mới nhất, thị trường cà phê tại các vùng trồng trọng điểm của Việt Nam nhìn chung duy trì sự ổn định. Tuy nhiên, tại Đắk Lắk lại có sự biến động nhẹ về giá.

Cụ thể, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước cùng giữ mức giá trung bình 139.000 đồng/kg và không có thay đổi. Đắk Nông duy trì mức giá 140.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đắk Lắk có mức giá trung bình cao nhất là 141.000 đồng/kg, tăng nhẹ 1.000 đồng/kg.

Hồ tiêu thế giới vẫn duy trì mức bình ổn, tăng nhẹ tại Indonesia

Thị trường hồ tiêu toàn cầu ghi nhận biến động nhẹ ở Indonesia, trong khi các khu vực khác ghi nhận sự ổn định, khi các quốc gia xuất khẩu chủ chốt đều duy trì mức giá gần như không đổi.

Tại Indonesia, giá tiêu đen hiện được ghi nhận ở mức 7.112 USD/tấn, tăng nhẹ 0.06 USD/tấn, trong khi tiêu trắng cũng có sự nhích nhẹ lên 9.942 USD/tấn, tăng 0.05 USD/tấn.

Malaysia giữ vững mức giá cho tiêu đen ASTA ở 8.900 USD/tấn và tiêu trắng ASTA vẫn đứng yên ở con số 11.750 USD/tấn, không có biến động đáng kể.

Brazil tiếp tục ổn định với giá tiêu đen ASTA 570 ở mức 6.000 USD/tấn, phản ánh sự bình lặng trên thị trường.

Ở Việt Nam, giá tiêu đen với độ đen 500 g/l và 550 g/l lần lượt nằm ở 6.240 USD/tấn và 6.370 USD/tấn, trong khi tiêu trắng ASTA duy trì mức 8.950 USD/tấn, cho thấy sự đồng thuận với xu hướng chung.

Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 8/8/2025

Giá tiêu ngày 8/8/2025 ở trong nước

Giá hồ tiêu toàn quốc hôm nay ghi nhận sự "phá băng" khi có sự điều chỉnh tăng nhẹ tại một số địa phương, sau nhiều ngày đi ngang. Giá tiêu Đắk Lắk đã tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, tạo nên điểm nhấn tích cực trong bức tranh thị trường khá yên ắng.

Theo ước tính của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 7/2025 đạt khoảng 22.000 tấn, tương đương 143 triệu USD. Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu đạt 145.000 tấn với giá trị 991 triệu USD, giảm 11,6% về lượng nhưng tăng 29,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024, nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng gần 47%, đạt 6.823 USD/tấn.

Giá tiêu ngày 8/8/2025 trên thị trường thế giới

Mặc dù Việt Nam là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu, nhưng việc nhập khẩu vẫn diễn ra mạnh mẽ. Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu 31.472 tấn hồ tiêu, tăng 58,5% về lượng và 143,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Brazil tiếp tục là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm 52,4% tổng lượng nhập khẩu.

Xu hướng tương lai chung

Giá hồ tiêu trong nước và thế giới đang có dấu hiệu tích cực khi một số thị trường bắt đầu có sự điều chỉnh tăng nhẹ. Điều này cho thấy khả năng thị trường sẽ không còn tiếp tục đi ngang mà có thể xuất hiện những biến động mới trong thời gian tới.

Việc nhập khẩu hồ tiêu từ các thị trường có giá rẻ hơn như Brazil hay Campuchia giúp doanh nghiệp Việt Nam tối ưu hóa chi phí sản xuất, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, việc nhập khẩu còn giúp bù đắp nguồn cung thiếu hụt tạm thời do các yếu tố khách quan và tận dụng Việt Nam làm trung tâm chế biến, tái xuất khẩu.