Thứ Năm, 7/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá lúa gạo hôm nay 7/8: Giá gạo giảm nhẹ

PHỐ HỘI 07/08/2025 10:30

Giá gạo nguyên liệu giảm nhẹ, CL 555 còn 8.800 - 8.900 đồng/kg, lúa tươi 5.700 - 6.200 đồng/kg. Thị trường trầm lắng, giao dịch chậm, nguồn cung hạn chế.

Giá lúa gạo trong nước

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo ít biến động, giao dịch trầm lắng. Giá lúa tươi như IR 50404, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 dao động 5.700 - 6.200 đồng/kg, ổn định so với hôm qua.

GIỐNG LÚAGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Lúa IR 50404 (tươi)5.700 – 5.800
Lúa OM 54515.900 – 6.000
Lúa Đài thơm 8 (tươi)6.100 – 6.200
Lúa OM 18 (tươi)6.100 – 6.200
Lúa OM 380 (tươi)5.700 – 5.900
Lúa Nhật7.800 – 8.000
Lúa Nàng Nhen (khô)20.000
Lúa Nàng Hoa 96.100 – 6.200
Lúa OM 54515.900 – 6.000

Gạo nguyên liệu CL 555 giảm 100 đồng/kg, còn 8.800 - 8.900 đồng/kg; OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg; IR 504 8.400 - 8.600 đồng/kg; OM 380 7.950 - 8.050 đồng/kg; OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg.

GIỐNG GẠOGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Nàng Nhen28.000
Gạo thường14.000 – 15.000
Gạo thơm17.000 – 22.000
Gạo thơm Jasmine17.000 – 18.000
Gạo Nàng hoa21.000
Gạo tẻ thường13.000 – 14.000
Gạo thơm thái hạt dài18.000 – 20.000
Gạo Hương Lài22.000
Gạo thơm Đài Loan20.000
Gạo Nhật22.000
Gạo Sóc thường17.500
Gạo nguyên liệu OM 3807.950 – 8.050
Gạo nguyên liệu CL 5558.800 – 8.900- 100
Gạo thành phẩm IR 5048.200 – 8.300
Gạo nguyên liệu IR 54519.500 – 9.700
Gạo nguyên liệu OM 54519.500 – 9.650
Gạo nguyên liệu IR 5048.200 – 8.300
Gạo nguyên liệu OM 189.600 – 9.700

Giá gạo bán lẻ

Giá gạo tại chợ lẻ không đổi: Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái, Nàng Hoa, Đài Loan 20.000 - 22.000 đồng/kg, Jasmine và Sóc thường 16.000 - 18.000 đồng/kg, Sóc Thái và gạo Nhật 20.000 - 22.000 đồng/kg.

GIỐNG NẾPGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Nếp IR 4625 (khô)9.500 – 9.700
Nếp 3 tháng (khô)9.600 – 9.700
Nếp IR 4625 (tươi)7.300 – 7.500

Phụ phẩm

Giá phụ phẩm ổn định: tấm thơm OM 5451 7.500 - 7.650 đồng/kg, cám khô 6.750 - 6.850 đồng/kg, trấu 1.000 - 1.150 đồng/kg.

Mặt hàngGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Tấm thơm7.400 – 7.500
Cám6.750 – 6.850
Trấu1.000 – 1.150

Thị trường giao dịch

Nguồn cung giá lúa gạo tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ giảm, chất lượng không đồng đều. Thương lái hỏi mua nhưng trả giá thấp, nông dân giữ giá cao, khiến giao dịch chậm. Tại Sa Đéc và An Cư, lượng gạo về ít, mua bán cầm chừng.

Giá gạo xuất khẩu

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giữ ổn định: gạo 5% tấm 382 USD/tấn, 25% tấm 357 USD/tấn, 100% tấm 319 USD/tấn. Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo từ 1/9 để hỗ trợ nông dân, gây áp lực giảm giá lên thị trường toàn cầu.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá vàng hôm nay 7/8/2025: SJC, DOJI đi ngang, Mi Hồng bật tăng, vàng thế giới tiến sát 3400 USD

Giá vàng hôm nay 7/8/2025: SJC, DOJI đi ngang, Mi Hồng bật tăng, vàng thế giới tiến sát 3400 USD

Giá heo hơi hôm nay 7/8/2025: Miền Nam tiếp tục bứt tốc, miền Bắc, miền Trung hụt hơi

Giá heo hơi hôm nay 7/8/2025: Miền Nam tiếp tục bứt tốc, miền Bắc, miền Trung hụt hơi

Giá tiêu hôm nay 7/8: Thị trường án binh bất động, lắng nghe động tĩnh từ Mỹ

Giá tiêu hôm nay 7/8: Thị trường án binh bất động, lắng nghe động tĩnh từ Mỹ

Giá cà phê hôm nay 7/8/2025: Giá vượt 100.000 đồng, xuất khẩu 6 tỉ USD

Giá cà phê hôm nay 7/8/2025: Giá vượt 100.000 đồng, xuất khẩu 6 tỉ USD

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá vàng hôm nay 7/8/2025: SJC, DOJI đi ngang, Mi Hồng bật tăng, vàng thế giới tiến sát 3400 USD

Giá vàng hôm nay 7/8/2025: SJC, DOJI đi ngang, Mi Hồng bật tăng, vàng thế giới tiến sát 3400 USD

Giá heo hơi hôm nay 7/8/2025: Miền Nam tiếp tục bứt tốc, miền Bắc, miền Trung hụt hơi

Giá heo hơi hôm nay 7/8/2025: Miền Nam tiếp tục bứt tốc, miền Bắc, miền Trung hụt hơi

Giá tiêu hôm nay 7/8: Thị trường án binh bất động, lắng nghe động tĩnh từ Mỹ

Giá tiêu hôm nay 7/8: Thị trường án binh bất động, lắng nghe động tĩnh từ Mỹ

Giá cà phê hôm nay 7/8/2025: Giá vượt 100.000 đồng, xuất khẩu 6 tỉ USD

Giá cà phê hôm nay 7/8/2025: Giá vượt 100.000 đồng, xuất khẩu 6 tỉ USD

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá lúa gạo hôm nay 7/8: Giá gạo giảm nhẹ

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO