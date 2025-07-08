Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 7/8: Giá gạo giảm nhẹ Giá gạo nguyên liệu giảm nhẹ, CL 555 còn 8.800 - 8.900 đồng/kg, lúa tươi 5.700 - 6.200 đồng/kg. Thị trường trầm lắng, giao dịch chậm, nguồn cung hạn chế.

Giá lúa gạo trong nước



Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo ít biến động, giao dịch trầm lắng. Giá lúa tươi như IR 50404, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 dao động 5.700 - 6.200 đồng/kg, ổn định so với hôm qua.

GIỐNG LÚA GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Lúa IR 50404 (tươi) 5.700 – 5.800 Lúa OM 5451 5.900 – 6.000 Lúa Đài thơm 8 (tươi) 6.100 – 6.200 Lúa OM 18 (tươi) 6.100 – 6.200 Lúa OM 380 (tươi) 5.700 – 5.900 Lúa Nhật 7.800 – 8.000 Lúa Nàng Nhen (khô) 20.000 Lúa Nàng Hoa 9 6.100 – 6.200 Lúa OM 5451 5.900 – 6.000

Gạo nguyên liệu CL 555 giảm 100 đồng/kg, còn 8.800 - 8.900 đồng/kg; OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg; IR 504 8.400 - 8.600 đồng/kg; OM 380 7.950 - 8.050 đồng/kg; OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg.



GIỐNG GẠO GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Nàng Nhen 28.000 Gạo thường 14.000 – 15.000 Gạo thơm 17.000 – 22.000 Gạo thơm Jasmine 17.000 – 18.000 Gạo Nàng hoa 21.000 Gạo tẻ thường 13.000 – 14.000 Gạo thơm thái hạt dài 18.000 – 20.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo thơm Đài Loan 20.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo Sóc thường 17.500 Gạo nguyên liệu OM 380 7.950 – 8.050 Gạo nguyên liệu CL 555 8.800 – 8.900 - 100 Gạo thành phẩm IR 504 8.200 – 8.300 Gạo nguyên liệu IR 5451 9.500 – 9.700 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 – 9.650 Gạo nguyên liệu IR 504 8.200 – 8.300 Gạo nguyên liệu OM 18 9.600 – 9.700

Giá gạo bán lẻ



Giá gạo tại chợ lẻ không đổi: Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái, Nàng Hoa, Đài Loan 20.000 - 22.000 đồng/kg, Jasmine và Sóc thường 16.000 - 18.000 đồng/kg, Sóc Thái và gạo Nhật 20.000 - 22.000 đồng/kg.



GIỐNG NẾP GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Nếp IR 4625 (khô) 9.500 – 9.700 Nếp 3 tháng (khô) 9.600 – 9.700 Nếp IR 4625 (tươi) 7.300 – 7.500

Phụ phẩm



Giá phụ phẩm ổn định: tấm thơm OM 5451 7.500 - 7.650 đồng/kg, cám khô 6.750 - 6.850 đồng/kg, trấu 1.000 - 1.150 đồng/kg.



Mặt hàng GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Tấm thơm 7.400 – 7.500 Cám 6.750 – 6.850 Trấu 1.000 – 1.150

Thị trường giao dịch



Nguồn cung giá lúa gạo tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ giảm, chất lượng không đồng đều. Thương lái hỏi mua nhưng trả giá thấp, nông dân giữ giá cao, khiến giao dịch chậm. Tại Sa Đéc và An Cư, lượng gạo về ít, mua bán cầm chừng.



Giá gạo xuất khẩu



Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giữ ổn định: gạo 5% tấm 382 USD/tấn, 25% tấm 357 USD/tấn, 100% tấm 319 USD/tấn. Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo từ 1/9 để hỗ trợ nông dân, gây áp lực giảm giá lên thị trường toàn cầu.