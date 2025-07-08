Tài chính - Thị trường Dự báo giá cà phê ngày mai 8/8: Bão giá càn quét từ sàn đến vườn Dự báo giá cà phê 8/8/2025: Giá giảm nhẹ trong nước, dao động 100.000-100.700 đồng/kg; thế giới chịu áp lực thuế quan Mỹ-Brazil, Robusta 3.201-3.394 USD/tấn.

Dự báo giá cà phê ngày mai 8/8/2025 ở trong nước

Giá cà phê hôm nay, ngày 7/8/2025, ghi nhận mức giảm đáng kể tại các tỉnh Tây Nguyên. Cụ thể, Đắk Lắk giảm 500 đồng, xuống còn 100.500 đồng/kg. Lâm Đồng giảm 700 đồng, đạt mức 100.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Nông cũ cũng đồng loạt giảm 500 đồng, với giá lần lượt là 100.300 đồng/kg và 100.700 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Đắk Lắk 100,500 ▼500 Lâm Đồng 100,000 ▼700 Gia Lai 100,300 ▼500 Đắk Nông 100,700 ▼500

Dự báo giá cà phê ngày 8/8/2025 sẽ tiếp tục xu hướng giảm. Với việc giá thế giới giảm sâu, thị trường nội địa khó có thể đi ngược lại xu hướng chung này. Do đó, có khả năng giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên giao dịch tiếp theo.

Dự báo giá cà phê ngày mai 8/8/2025 trên thị trường thế giới

Cụ thể, trên sàn London, cập nhật lúc 16 giờ 30 phút ngày 7/8/2025, kết thúc phiên giao dịch giá cà phê Robusta tiếp tục giảm mạnh, duy trì mức giá dao động từ 3.201 – 3.394 USD/tấn.

Giá giao hàng tháng 9/2025 giảm 0.53% xuống còn 3.394 USD/tấn. Tương tự, giá giao hàng tháng 11/2025 giảm 0.57% xuống còn 3.340 USD/tấn; giá giao hàng tháng 1/2026 giảm 1.03% xuống còn 3.277 USD/tấn; giá giao tháng 3/2026 giảm 1.25% xuống còn 3.232 USD/tấn và giá giao tháng 5/2026 giảm 1.36% xuống còn 3.201 USD/tấn.

Kỳ hạn Giá Thay đổi 09/25 3,394 -18

-0.53% 11/25 3,340 -19

-0.57% 01/26 3,277 -34

-1.03% 03/26 3,232 -41

-1.25% 05/26 3,201 -44

-1.36%

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York chiều ngày 7/8/2025 cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh mẽ ở tất cả các kỳ hạn, dao động từ 268.45 – 293.40 cent/lb.

Cụ thể, kỳ giao hàng tháng 9/2025 giảm 1.77% xuống còn 293.40 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 12/2025 giảm 1.55% xuống còn 286.40 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 3/2026 giảm 1.59% xuống còn 278.85 cent/lb.

Tương tự, kỳ giao hàng tháng 5/2026 giảm 1.58% xuống còn 273.65 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2026 giảm 1.59% xuống còn 268.45 cent/lb.

Kỳ hạn Giá Thay đổi 09/25 293.40 -5.30

-1.77% 12/25 286.40 -4.50

-1.55% 03/26 278.85 -4.50

-1.59% 05/26 273.65 -4.40

-1.58% 07/26 268.45 -4.35

-1.59%

Giá cà phê thế giới đang chịu áp lực giảm giá mạnh mẽ từ nhiều yếu tố. Sàn London và New York đều ghi nhận mức giảm đáng kể trên tất cả các kỳ hạn. Mối lo ngại về chính sách thuế quan 50% mà Mỹ áp lên cà phê nhập khẩu từ Brazil đang là nguyên nhân chính, gây ra sự đóng băng thương mại giữa hai quốc gia này.

Ngoài ra, việc tồn kho Robusta trên sàn ICE tăng lên mức cao nhất trong một năm cũng tạo ra áp lực cung lớn. Dự báo, giá cà phê Robusta và Arabica trên các sàn quốc tế sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm giá trong phiên giao dịch ngày 8/8/2025, chờ đợi những tín hiệu mới từ cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Brazil.

Dự báo xu hướng giá cà phê trong tương lai

Nhìn về tương lai, thị trường cà phê đang đối mặt với những yếu tố tác động trái chiều, tạo nên sự bất ổn và khó đoán định. Trong ngắn hạn, áp lực giảm giá vẫn hiện hữu do những lo ngại về thuế quan giữa Mỹ - Brazil và nguồn cung Robusta dồi dào trên thị trường. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, giá cà phê vẫn có những yếu tố hỗ trợ đáng chú ý. Tồn kho Arabica ở mức thấp kỷ lục (751.044 bao) và tình trạng lượng mưa dưới mức trung bình tại Brazil có thể là động lực giúp giá Arabica phục hồi.

Bên cạnh đó, tốc độ xuất khẩu cà phê mạnh mẽ của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm (tăng 64,9% về kim ngạch) cho thấy vị thế của Việt Nam trên thị trường, nhưng cũng là một yếu tố cung cần được thị trường hấp thụ. Tóm lại, trong thời gian tới, giá cà phê được dự báo sẽ tiếp tục có những biến động mạnh, phụ thuộc vào diễn biến của cuộc đàm phán thương mại và tình hình cung cầu trên toàn cầu.