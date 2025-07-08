Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 7/8/2025: Giá vàng trong nước trên mây, vàng thế giới rút ngắn khoảng cách Trưa 7/8/2025, giá vàng trong nước ổn định 122,4-123,8 triệu đồng/lượng, Mi Hồng tăng mua 200 nghìn; vàng thế giới 3377,1 USD/ounce, đạt 111,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng trưa nay ngày 7/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Thị trường giá vàng hôm nay 7/8/2025 mới nhất ghi nhận một xu hướng chung là sự thận trọng và ổn định, khi phần lớn các thương hiệu lớn giữ nguyên mức giá so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,2 - 123,8 - Tập đoàn DOJI 122,2 - 123,8 - Mi Hồng 122,8 ▲200K 123,8 - PNJ 122,2 - 123,8 - Vietinbank Gold

123,8 - Bảo Tín Minh Châu 122,4 - 123,8 - Phú Quý 121,2 - 123,8 - SJC tại Cà Mau 122,4 - 123,8 -

SJC và DOJI giữ giá đi ngang, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng hướng

Tại các thị trường trọng điểm như Hà Nội, giá vàng SJC đang được niêm yết ở mức 122,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng duy trì mức giá 122,2 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 123,8 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra.

Nhóm thương hiệu khác như PNJ và Bảo Tín Minh Châu cũng ghi nhận các mức giá đi ngang, với giá mua vào là 122,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 123,8 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng tạo sóng với giá mua vào tăng mạnh

Trái ngược với xu hướng chung, Mi Hồng đã tạo nên một "cú hích" nhẹ vào thị trường khi điều chỉnh giá mua vào. Cụ thể, giá mua vào tại đây được nâng lên 122,8 triệu đồng/lượng, tăng tới 200.000 đồng/lượng so với trước đó. Trong khi đó, giá bán ra vẫn giữ nguyên ở mức 123,8 triệu đồng/lượng.

Đối với Vietinbank Gold, giá bán ra hiện đang ở mức 123,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức thấp nhất trong số các thương hiệu được đề cập, chỉ 121,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra vẫn giữ mức chung là 123,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 7/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 12h30 ngày 7/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 7/8/2025 chưa có sự thay đổi

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng trưa nay 7/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 7/8/2025 (Báo Đà Nẵng tổng hợp) Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 122,4

- 123,8

- Tập đoàn DOJI 122,2

- 123,8

- Mi Hồng 122,8

▲200K 123,8

- PNJ 122,4

- 123,8

- Vietinbank Gold - 123,8

- Bảo Tín Minh Châu 122,4

- 123,8

- Phú Quý 121,2

- 123,8



1. DOJI - Cập nhật: 07/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 122.400

- 123,800

- AVPL/SJC HCM 122.400

- 123,800

- AVPL/SJC ĐN 122.400

- 123,800

- Nguyên liệu 9999 - HN 110.000

- 111,000

- Nguyên liệu 999 - HN 109.900

- 110,900

-

2. PNJ - Cập nhật: 07/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 122.400

- 123,800

- Hà Nội - PNJ 122.400

- 123,800

- Đà Nẵng - PNJ 122.400

- 123,800

- Miền Tây - PNJ 122.400

- 123,800

- Tây Nguyên - PNJ 122.400

- 123,800

- Đông Nam Bộ - PNJ 122.400

- 123,800

-

3. AJC - Cập nhật: 07/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,480,000

▲40K 11,930,000

▲40K Trang sức 99.9 11,470,000

▲40K 11,920,000

▲40K NL 99.99 10,830,000

▲40K - Nhẫn tròn không ép vỉ T.Bình 10,830,000

▲40K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,690,000

▲40K 11,990,000

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,690,000

▲40K 11,990,000

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,690,000

▲40K 11,990,000

▲40K Miếng SJC Thái Bình 12,240,000

▲20K 12,380,000 Miếng SJC Nghệ An 12,240,000

▲20K 12,380,000 Miếng SJC Hà Nội 12,240,000

▲20K 12,380,000

4. SJC - Cập nhật: 07/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 122.400

- 123,800

- Vàng SJC 5 chỉ 122.400

- 123,820

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 122.400

- 123,830

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.800

- 119.300

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.800

- 119.400

- Nữ trang 99,99% 116.800

- 118.700

- Nữ trang 99% 113.024

- 117.524

- Nữ trang 68% 73.647

- 80.874

- Nữ trang 41,7% 42.452

- 49.652

-

Cập nhật giá vàng thế giới ngày trưa nay 7/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 12h30 ngày 7/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3377,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 8,9 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,80 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,4-123,8 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,00 triệu.

Giá vàng hôm nay 7/8/2025 mới nhất trên thị trường thế giới đã có một ngày tăng giá đầy ấn tượng, vượt qua mốc tâm lý quan trọng. Cụ thể, giá vàng giao ngay đã tăng 0,3% lên mức $3,378.18 mỗi ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,4% lên $3,445.60. Sự bứt phá này đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố, nhưng nổi bật nhất là nhu cầu của các nhà đầu tư muốn tìm nơi trú ẩn an toàn trước những bất ổn kinh tế toàn cầu.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng giá của vàng là động thái mới nhất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông đã áp thêm mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ. Quyết định này được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa hai quốc gia đi vào ngõ cụt.

Việc tăng thuế lên tới 50% đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ khiến các nhà đầu tư lo ngại về khả năng leo thang của các cuộc chiến thương mại, từ đó tìm đến vàng như một "tài sản trú ẩn an toàn" truyền thống.

Bên cạnh căng thẳng thương mại, giá vàng còn nhận được sự hỗ trợ từ những tín hiệu tích cực về chính sách tiền tệ của Mỹ. Dữ liệu việc làm gần đây của Mỹ yếu hơn dự kiến, làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, hiện có tới 95% khả năng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Khi lãi suất thấp hơn, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng (một tài sản không mang lại lợi suất) sẽ giảm đi, làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này.