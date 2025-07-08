Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 7/8/2025: Giá vàng trong nước phá đỉnh kỷ lục, vượt mốc 124 triệu, tăng nửa triệu đồng Giá vàng chiều 7/8/2025 phá đỉnh, vượt 124 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 300.000-500.000 đồng/lượng; vàng nhẫn trơn ổn định, chênh lệch mua-bán 2,5-3 triệu.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 7/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Thị trường giá vàng hôm nay 7/8/2025 chứng kiến một xu hướng tăng giá đồng loạt, đặc biệt vào chiều nay 7/8/2025 mới nhất, khi nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh tăng giá.

Giá vàng SJC và PNJ tăng mạnh 300.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC tại Hà Nội đã có sự bứt phá đáng kể trong phiên giao dịch chiều nay, với cả chiều mua vào và bán ra cùng tăng 300.000 đồng/lượng. Mức giá mới được niêm yết lần lượt là 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,1 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự, PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng tăng chung của thị trường, khi điều chỉnh giá mua vào lên 122,7 triệu đồng/lượng và bán ra là 124,1 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tập đoàn DOJI và Mi Hồng cũng tiếp đà tăng

Tập đoàn DOJI ghi nhận một mức tăng ấn tượng hơn ở chiều mua vào, lên tới 500.000 đồng/lượng, đạt 122,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chiều bán ra của thương hiệu này cũng tăng 300.000 đồng/lượng, chốt ở mức 124,1 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá mua vào tăng 400.000 đồng/lượng, lên 123,0 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 200.000 đồng/lượng, đạt 124,0 triệu đồng/lượng.

Vietinbank Gold và các thương hiệu khác

Với Vietinbank Gold, giá bán ra được điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng, lên mức 124,1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý ghi nhận mức giá không đổi. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào ở 122,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở 123,8 triệu đồng/lượng.

Phú Quý duy trì giá mua vào là 121,2 triệu đồng/lượng và bán ra là 123,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 7/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 16h00 ngày 7/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 7/8/2025 chưa có sự thay đổi

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 7/8/2025 ở trong nước chi tiết

1. DOJI - Cập nhật: 07/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 122.700

▲500K 124.100

▲300K AVPL/SJC HCM 122.700

▲500K 124.100

▲300K AVPL/SJC ĐN 122.700

▲500K 124.100

▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 110.500

▲500K 111.500

▲500K Nguyên liệu 999 - HN 110.400

▲500K 111.400

▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 07/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 122.700

▲300K 124.100

▲300K Hà Nội - PNJ 122.700

▲300K 124.100

▲300K Đà Nẵng - PNJ 122.700

▲300K 124.100

▲300K Miền Tây - PNJ 122.700

▲300K 124.100

▲300K Tây Nguyên - PNJ 122.700

▲300K 124.100

▲300K Đông Nam Bộ - PNJ 122.700

▲300K 124.100

▲300K

3. AJC - Cập nhật: 07/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,480

▲40K 11,930

▲40K Trang sức 99.9 11,470

▲40K 11,920

▲40K NL 99.99 10,830

▲40K - Nhẫn tròn không ép vỉ T.Bình 10,830

▲40K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,690

▲40K 11,990

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,690

▲40K 11,990

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,690

▲40K 11,990

▲40K Miếng SJC Thái Bình 12,240

▲20K 12,380,000 Miếng SJC Nghệ An 12,240

▲20K 12,380,000 Miếng SJC Hà Nội 12,240

▲20K 12,380,000

4. SJC - Cập nhật: 07/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 122.700

▲300K 124.100

▲300K Vàng SJC 5 chỉ 122.700

▲300K 124.120

▲300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 122.700

▲300K 124.130

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.800

- 119.300

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.800

- 119.400

- Nữ trang 99,99% 116.800

- 118.700

- Nữ trang 99% 113.024

- 117.524

- Nữ trang 68% 73.647

- 80.874

- Nữ trang 41,7% 42.452

- 49.652

-

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 7/8/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Giá vàng thế giới, lúc 16h00 ngày 7/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3380,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 11,9 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.420 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,7-124,1 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,2 triệu.

Ngày 7/8/2025, giá vàng thế giới đã tăng giá. Nguyên nhân chính là do những chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến các nhà đầu tư lo lắng và tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Vàng được xem là tài sản "an toàn" vì khi kinh tế bất ổn, người ta thường mua vàng để bảo toàn giá trị tài sản của mình, thay vì đầu tư vào các kênh rủi ro hơn như chứng khoán.

Các mức thuế mới mà ông Trump áp dụng, từ 10% đến 50% đối với hàng hóa từ nhiều quốc gia, đã gây ra những lo ngại lớn về một cuộc chiến thương mại. Khi căng thẳng thương mại leo thang, nền kinh tế toàn cầu có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, làm cho vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Theo một nhà phân tích thị trường, những động thái này của ông Trump đã giúp vàng tiến gần hơn đến mốc tâm lý quan trọng là 3.400 đô la.

Một yếu tố khác cũng hỗ trợ giá vàng là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất. Sau khi số liệu việc làm ở Mỹ yếu hơn dự kiến, thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng tới.

Khi lãi suất thấp, việc giữ vàng sẽ trở nên hấp dẫn hơn so với việc gửi tiền tiết kiệm lấy lãi, vì chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng (tức là số tiền lãi có thể kiếm được) sẽ thấp đi. Điều này làm cho đồng đô la Mỹ giảm giá và gián tiếp đẩy giá vàng lên.

Tóm lại, giá vàng hôm nay 7/8/2025 tăng là do hai yếu tố chính: căng thẳng thương mại toàn cầu từ chính sách thuế của Mỹ và kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế. Những điều này làm tăng nhu cầu mua vàng như một tài sản an toàn.