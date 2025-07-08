Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 7/8: Thái VIP vẫn neo cao Giá sầu riêng hôm nay giữ xu hướng ổn định ở nhiều khu vực, sầu riêng Thái VIP đạt đỉnh 90.000 đồng/kg. Riêng sầu Musang King giảm mạnh do ảnh hưởng chất lượng.

Giá sầu riêng tại miền Tây gần cuối vụ



Tại Đồng bằng sông Cửu Long, vụ chính sầu riêng đã gần kết thúc, sản lượng còn lại không nhiều, chủ yếu là thu hoạch vét. Do mưa nhiều làm giảm chất lượng, giá sầu riêng ở khu vực này thấp hơn so với các vùng khác.



Sầu riêng Thái loại VIP tại đây dao động từ 80.000 – 85.000 đồng/kg, một số nơi cao hơn, đạt 90.000 đồng/kg. Loại A có giá khoảng 75.000 đồng/kg, loại B từ 55.000 – 57.000 đồng/kg, và loại C khoảng 40.000 – 43.000 đồng/kg. Riêng sầu Ri6 loại A giữ mức 40.000 – 42.000 đồng/kg, loại B khoảng 25.000 – 27.000 đồng/kg, loại C có giá thấp do chất lượng kém.



Khu vực Đông Nam Bộ: Giá giảm nhẹ do chất lượng không đồng đều



Tại Đồng Nai, Bình Phước và Tây Ninh, vụ mùa đang ở giai đoạn cuối. Giá sầu riêng tại đây cao hơn miền Tây nhưng thấp hơn Tây Nguyên. Sầu Thái VIP tại một số kho thu mua giá từ 85.000 – 90.000 đồng/kg. Loại A khoảng 75.000 – 78.000 đồng/kg, loại B từ 55.000 – 58.000 đồng/kg, và loại C khoảng 40.000 – 43.000 đồng/kg.

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

40.000 - 44.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

26.000 - 30.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

22.000 - 24.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

72.000 - 76.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

52.000 - 56.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

40.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

85.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

65.000 đồng/kg



Sầu riêng Ri6 loại A ở mức 40.000 – 42.000 đồng/kg, loại B 25.000 – 28.000 đồng/kg, loại C từ 20.000 – 25.000 đồng/kg. Sầu riêng Musang King loại A được bán với giá 60.000 – 63.000 đồng/kg, giảm mạnh so với đầu vụ do chất lượng kém, chỉ bằng một nửa so với trước đó. Loại B dao động 40.000 – 43.000 đồng/kg.



Tây Nguyên: Giá cao nhưng lo ngại về chất lượng



Tại Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông, đang vào cao điểm thu hoạch. Tuy nhiên, tình trạng sượng nước, sượng muối ảnh hưởng đến chất lượng, đặc biệt ở giống Musang King. Sầu riêng Thái VIP tại đây đạt mức cao nhất thị trường, nhiều nơi thu mua tới 90.000 đồng/kg.



Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

42.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

28.000 - 32.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

22.000 - 25.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

75.000 - 80.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

55.000 - 60.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

42.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

90.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

75.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King A

55.000 - 60.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King B

40.000 - 45.000 đồng/kg



Sầu riêng Thái loại A dao động từ 75.000 – 80.000 đồng/kg, loại B 55.000 – 60.000 đồng/kg, loại C từ 40.000 – 45.000 đồng/kg. Ri6 loại A khoảng 40.000 – 44.000 đồng/kg, loại B 25.000 – 30.000 đồng/kg, còn loại C chỉ khoảng 22.000 – 24.000 đồng/kg. Musang King loại A giữ mức 60.000 – 63.000 đồng/kg, loại B từ 40.000 – 43.000 đồng/kg.

Khó khăn trong xuất khẩu sầu riêng



Trung Quốc siết chặt kiểm soát chất lượng sầu riêng nhập khẩu, đặc biệt là các chỉ tiêu như cadmium và chất vàng O. Trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đạt 611,5 triệu USD, giảm tới 45% so với cùng kỳ năm ngoái.



Các lô hàng bị phát hiện chứa chất vàng O – một hóa chất cấm sử dụng trong thực phẩm, buộc các cơ quan kiểm dịch phải tăng cường kiểm tra hồ sơ và lấy mẫu kiểm nghiệm. Những lô có kết quả “không phát hiện” mới được kiểm tra theo cách thông thường.



Việt Nam đang đối mặt với sự cạnh tranh mạnh từ Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Philippines. Trung Quốc cũng đang mở rộng diện tích trồng sầu riêng, làm tăng áp lực lên xuất khẩu từ Việt Nam.



Tuy nhiên, thị trường có thể phục hồi vào giai đoạn tháng 8 đến tháng 10/2025 nếu chất lượng được cải thiện và quy trình kiểm định được chuẩn hóa hơn.