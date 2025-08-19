Tài chính - Thị trường Dự báo giá vàng ngày mai 20/8/2025: Sóng tăng từ Mỹ, Vàng SJC 'lên hương' hay 'trượt dốc'? Giá vàng thế giới tăng nhẹ, USD yếu đi, vàng SJC trong nước có thể nhích lên ngày 20/8. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất Mỹ hỗ trợ đà tăng, nhưng chưa bứt phá mạnh.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 19/8/2025 mới nhất

Trong phiên giao dịch chiều ngày 19/8/2025, thị trường vàng trong nước ghi nhận một xu hướng chung là đi ngang, với hầu hết các thương hiệu lớn đều duy trì mức giá cao kỷ lục đã thiết lập trước đó.

Giá vàng SJC, DOJI đi ngang, giữ vững đỉnh cao lịch sử

Chiều nay, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Tương tự SJC, Tập đoàn DOJI cũng giữ nguyên mức giá 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt chững giá

Tại PNJ, giá vàng miếng cũng ghi nhận sự đi ngang, duy trì ở mức 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra), đi ngang ở cả 2 chiều mua và bán.

Trong khi các thương hiệu lớn cùng giữ giá, Mi Hồng và Phú Quý có một số khác biệt nhỏ. Mi Hồng niêm yết giá mua vào cao hơn một chút, ở mức 124,5 triệu đồng/lượng nhưng giá bán ra vẫn giữ ở 125,0 triệu đồng/lượng.

Phú Quý lại có giá mua vào thấp hơn, ở mức 123,0 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn là 125,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 19/8/2025 không ghi nhận biến động mới so với hôm qua

Vào 18h30 ngày 19/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 19/8/2025 tiếp tục giảm nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 19/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 19/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 124,0

- 125,0

- Tập đoàn DOJI 124,0

- 125,0

- Mi Hồng 124,5

- 125,0

- PNJ 124,0

- 125,0

- Vietinbank Gold 125,0

- Bảo Tín Minh Châu 124,0

- 125,0

- Phú Quý 123,0

- 125,0

-

1. DOJI - Cập nhật: 19/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 124.000

- 125.000

- AVPL/SJC HCM 124.000

- 125.000

- AVPL/SJC ĐN 124.000

- 125.000

- Nguyên liệu 9999 - HN 109.800

- 125.000

- Nguyên liệu 999 - HN 109.700

- 125.000

-

2. PNJ - Cập nhật: 19/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 124.000

- 125.000

- Hà Nội - PNJ 124.000

- 125.000

- Đà Nẵng - PNJ 124.000

- 125.000

- Miền Tây - PNJ 124.000

- 125.000

- Tây Nguyên - PNJ 124.000

- 125.000

- Đông Nam Bộ - PNJ 124.000

- 125.000

-

3. AJC - Cập nhật: 19/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440

- 11,890

- Trang sức 99.9 11,430

- 11,880

- NL 99.99 10,840

- Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650

- 11,950

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650

- 11,950

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650

- 11,950

- Miếng SJC Thái Bình 12,350 12,450 Miếng SJC Nghệ An 12,350 12,450 Miếng SJC Hà Nội 12,350 12,450

4. SJC - Cập nhật: 19/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 124.000

- 125.000

- Vàng SJC 5 chỉ 124.000

- 125.020

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 124.000

- 125.030

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.000

- 119.500

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.000

- 119.600

- Nữ trang 99,99% 116.800

- 118.600

- Nữ trang 99% 112.925

- 117.425

- Nữ trang 68% 73.606

- 80.806

- Nữ trang 41,7% 42.411

- 49.611

-

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 19/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 17h10 ngày 19/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3338,7 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 7,6 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.490 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,94 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (124,0-125,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,00 triệu.

Chiều 19/8/2025, thị trường vàng quốc tế chứng kiến một sự tăng giá khiêm tốn. Giá vàng giao ngay đã tăng 0,2%, đạt mốc 3.336,88 USD/ounce. Động lực chính cho sự tăng giá này đến từ việc đồng đô la Mỹ suy yếu, làm cho kim loại quý trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua vào.

Thời gian gần đây, giá vàng liên tục lên xuống không ổn định. Các nhà phân tích nhận định, giá kim loại quý này đang chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố địa chính trị và kinh tế. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, cùng với căng thẳng thương mại và những dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế Mỹ, đều góp phần tạo nên sự bất định này. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn có cái nhìn lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng trong trung hạn, do các rủi ro kinh tế toàn cầu vẫn còn hiện hữu.

Giới đầu tư hiện đang hướng mọi sự chú ý tới bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole. Bài phát biểu này được kỳ vọng sẽ hé lộ những định hướng chính sách tiền tệ trong tương lai, đặc biệt là về lãi suất. Thị trường đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% trong cuộc họp tháng 9. Nếu lãi suất thực sự được điều chỉnh giảm, sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời như trái phiếu sẽ giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng tăng lên.

Mặc dù vậy, một số ý kiến cho rằng Fed có thể sẽ không vội vàng đưa ra quyết định mà sẽ cần thêm dữ liệu kinh tế trước cuộc họp quan trọng sắp tới. Hơn nữa, biên bản cuộc họp chính sách tháng 7 của Fed, dự kiến được công bố vào thứ Tư, cũng sẽ là một nguồn thông tin quan trọng giúp giới đầu tư đánh giá rõ hơn về quan điểm của ngân hàng trung ương Mỹ.

Trong khi vàng tăng giá nhẹ, các kim loại quý khác lại có diễn biến trái chiều. Bạc giảm 0,1%, xuống 37,97 USD/ounce. Palladium cũng đi xuống 0,6%, còn 1.115,37 USD/ounce. Riêng Platinum lại có xu hướng tăng, với mức tăng 0,6% lên 1.330,80 USD/ounce.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 20/8/2025

Sau phiên giao dịch ngày 19/8, giá vàng thế giới đã có một đợt tăng nhẹ, báo hiệu một triển vọng tích cực cho giá vàng ngày 20/8/2025. Diễn biến này có thể khiến nhiều người quan tâm đến việc mua bán vàng trong nước cảm thấy phấn khởi.

Bạn có thể hình dung giá vàng giống như một món hàng, nó sẽ được nhiều người mua hơn khi đồng tiền của họ trở nên mạnh hơn so với đồng tiền chính dùng để giao dịch vàng là đồng Đô la Mỹ (USD). Mới đây, đồng USD đã yếu đi một chút, làm cho vàng trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Ngoài ra, giá vàng luôn phản ứng với những "sự kiện lớn" trên thế giới. Gần đây, giá vàng lên xuống thất thường vì những lo lắng về căng thẳng thương mại hay tình hình kinh tế không mấy ổn định của Mỹ. Điều này cho thấy vàng vẫn được coi là nơi trú ẩn an toàn mỗi khi có bất ổn.

Trong những ngày tới, cả thị trường sẽ tập trung vào một sự kiện quan trọng tại Mỹ. Tại đây, ông Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (tạm gọi là ngân hàng trung ương Mỹ) sẽ có bài phát biểu. Nhiều người kỳ vọng ngân hàng này sẽ quyết định cắt giảm lãi suất. Bạn có thể hiểu đơn giản, nếu lãi suất ngân hàng giảm, việc giữ tiền trong ngân hàng sẽ không còn hấp dẫn, và nhiều người có xu hướng chuyển sang mua vàng để đầu tư.

Tuy nhiên, cũng có một số chuyên gia cho rằng ngân hàng này sẽ chưa vội vàng hành động, mà sẽ chờ thêm các con số về tình hình kinh tế Mỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này tạo nên một cuộc "giằng co" trên thị trường, làm cho giá vàng có thể chưa thể bứt phá mạnh mẽ ngay lập tức.

Giá vàng SJC trong nước thường có xu hướng đi theo giá vàng thế giới. Mặc dù giá SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế tới khoảng 14 triệu đồng/lượng, nhưng khi giá vàng thế giới tăng, giá trong nước cũng có xu hướng nhích theo.

Dựa trên xu hướng tăng nhẹ của thị trường thế giới, nhiều khả năng giá vàng SJC sẽ có xu hướng tăng trong phiên giao dịch sáng ngày 20/8/2025, mang đến một tín hiệu khởi sắc cho những người đang nắm giữ kim loại quý này.