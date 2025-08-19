Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 19/8: Gạo nguyên liệu nhích nhẹ, xuất khẩu giữ kỷ lục cao Giá lúa gạo hôm nay tăng 50 – 100 đồng/kg ở một số loại, lúa cuối vụ ít biến động; gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì mức giá cao nhất thế giới.

Thị trường gạo nguyên liệu



Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, gạo nguyên liệu ghi nhận mức tăng nhẹ từ 50 – 100 đồng/kg. Gạo IR 504 tăng lên 8.400 – 8.600 đồng/kg, OM 380 dao động 8.250 – 8.350 đồng/kg. Các loại khác như CL 555 (8.650 – 8.750 đồng/kg), OM 5451 (9.500 – 9.650 đồng/kg), OM 18 (9.600 – 9.700 đồng/kg) giữ ổn định.



Giá gạo bán lẻ



Trên thị trường dân sinh, giá bán lẻ gạo ít biến động. Gạo thường ở mức 13.000 – 14.000 đồng/kg, gạo Jasmine 17.000 – 18.000 đồng/kg, gạo thơm Thái 20.000 – 22.000 đồng/kg, gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen vẫn là loại cao nhất, đạt 28.000 đồng/kg.



Thị trường lúa trong nước



Nguồn cung cuối vụ còn ít, giao dịch chậm. Lúa Đài Thơm 8, Nàng Hoa 9, OM 18 dao động 6.000 – 6.200 đồng/kg; OM 5451 ở mức 5.900 – 6.000 đồng/kg; IR 50404 từ 5.700 – 5.800 đồng/kg. Lúa Nhật giữ giá cao 7.800 – 8.000 đồng/kg, trong khi lúa Nàng Nhen khô đạt tới 20.000 đồng/kg.

Giá nếp hôm nay



Mặt hàng nếp duy trì ổn định. Nếp IR 4625 (tươi) dao động 7.300 – 7.500 đồng/kg, nếp IR 4625 (khô) ở mức 9.500 – 9.700 đồng/kg, nếp 3 tháng khô 9.600 – 9.700 đồng/kg.



Giá phụ phẩm



Các loại phụ phẩm không đổi so với hôm qua. Cám khô ở mức 6.200 – 6.300 đồng/kg, tấm thơm 7.500 – 7.700 đồng/kg, trấu 1.400 – 1.600 đồng/kg.



Thị trường xuất khẩu



Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục đứng ở mức cao nhất trong nhóm nước xuất khẩu lớn. Gạo 5% tấm giữ ở 395 USD/tấn, gạo 25% tấm 371 USD/tấn và gạo 100% tấm 339 USD/tấn. So sánh, cùng loại của Ấn Độ ở mức 379 USD/tấn, Pakistan 365 USD/tấn, còn Thái Lan thấp nhất với 362 USD/tấn.