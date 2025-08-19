Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 19/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục bỏ xa vàng thế giới hơn 14 triệu đồng/lượng Chiều 19/8/2025, giá vàng trong nước đi ngang, SJC đạt 125 triệu đồng/lượng, bỏ xa giá vàng thế giới hơn 14 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 19/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Trong phiên giao dịch chiều ngày 19/8/2025, thị trường vàng trong nước ghi nhận một xu hướng chung là đi ngang, với hầu hết các thương hiệu lớn đều duy trì mức giá cao kỷ lục đã thiết lập trước đó.

Giá vàng SJC, DOJI đi ngang, giữ vững đỉnh cao lịch sử

Chiều nay, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Tương tự SJC, Tập đoàn DOJI cũng giữ nguyên mức giá 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt chững giá

Tại PNJ, giá vàng miếng cũng ghi nhận sự đi ngang, duy trì ở mức 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng ở mức 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra), đi ngang ở cả 2 chiều mua và bán.

Trong khi các thương hiệu lớn cùng giữ giá, Mi Hồng và Phú Quý có một số khác biệt nhỏ. Mi Hồng niêm yết giá mua vào cao hơn một chút, ở mức 124,5 triệu đồng/lượng nhưng giá bán ra vẫn giữ ở 125,0 triệu đồng/lượng.

Phú Quý lại có giá mua vào thấp hơn, ở mức 123,0 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn là 125,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 19/8/2025 không ghi nhận biến động mới so với hôm qua

Vào 16h00 ngày 19/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 19/8/2025 tiếp tục giảm nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,7 triệu đồng/lượng (mua) và 119,7 triệu đồng/lượng (bán), giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 19/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 19/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 124,0

- 125,0

- Tập đoàn DOJI 124,0

- 125,0

- Mi Hồng 124,5

- 125,0

- PNJ 124,0

- 125,0

- Vietinbank Gold 125,0

- Bảo Tín Minh Châu 124,0

- 125,0

- Phú Quý 123,0

- 125,0

-

1. DOJI - Cập nhật: 19/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 124.000

- 125.000

- AVPL/SJC HCM 124.000

- 125.000

- AVPL/SJC ĐN 124.000

- 125.000

- Nguyên liệu 9999 - HN 109.800

- 125.000

- Nguyên liệu 999 - HN 109.700

- 125.000

-

2. PNJ - Cập nhật: 19/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 124.000

- 125.000

- Hà Nội - PNJ 124.000

- 125.000

- Đà Nẵng - PNJ 124.000

- 125.000

- Miền Tây - PNJ 124.000

- 125.000

- Tây Nguyên - PNJ 124.000

- 125.000

- Đông Nam Bộ - PNJ 124.000

- 125.000

-

3. AJC - Cập nhật: 19/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440

- 11,890

- Trang sức 99.9 11,430

- 11,880

- NL 99.99 10,840

- Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650

- 11,950

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650

- 11,950

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650

- 11,950

- Miếng SJC Thái Bình 12,350 12,450 Miếng SJC Nghệ An 12,350 12,450 Miếng SJC Hà Nội 12,350 12,450

4. SJC - Cập nhật: 19/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 124.000

- 125.000

- Vàng SJC 5 chỉ 124.000

- 125.020

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 124.000

- 125.030

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.000

- 119.500

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.000

- 119.600

- Nữ trang 99,99% 116.800

- 118.600

- Nữ trang 99% 112.925

- 117.425

- Nữ trang 68% 73.606

- 80.806

- Nữ trang 41,7% 42.411

- 49.611

-

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 19/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 16h00 ngày 19/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3337,4 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 6,3 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.490 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,97 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (124,0-125,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,03 triệu.

Vào chiều 19/8/2025, giá vàng trên thị trường thế giới đã nhích lên một chút. Cụ thể, giá vàng giao ngay tăng 0,2%, đạt mức 3.336,88 USD/ounce. Điều này chủ yếu do đồng đô la Mỹ suy yếu, làm cho vàng trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư không sử dụng đồng tiền này.

Sự biến động của giá vàng trong thời gian gần đây khá thất thường, có lúc lên, lúc xuống. Các chuyên gia phân tích cho rằng giá vàng đang chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm căng thẳng thương mại, nỗ lực hòa bình giữa Nga và Ukraine, và cả những số liệu kinh tế yếu kém của Mỹ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin rằng trong trung hạn, vàng có khả năng tăng giá do những rủi ro kinh tế toàn cầu vẫn còn hiện hữu.

Thị trường đang dồn sự chú ý vào bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole sắp tới. Bài phát biểu này được kỳ vọng sẽ làm rõ hơn về kế hoạch của Fed đối với nền kinh tế và lãi suất trong tương lai. Hiện tại, nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp tháng 9. Việc lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm sức hấp dẫn của các kênh đầu tư khác như trái phiếu, từ đó thúc đẩy giá vàng tăng lên.

Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng Fed có thể chưa đưa ra quyết định cuối cùng ngay lập tức, vì họ cần thêm các số liệu kinh tế khác trước cuộc họp tháng 9. Ngoài ra, biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed, sẽ được công bố vào thứ Tư, cũng sẽ cung cấp thêm những tín hiệu về triển vọng kinh tế của Mỹ.

Trong khi giá vàng nhích nhẹ, các kim loại quý khác lại có diễn biến trái chiều. Bạc giảm 0,1% xuống 37,97 USD/ounce và Palladium giảm 0,6% xuống 1.115,37 USD/ounce. Riêng Platinum tăng 0,6%, đạt 1.330,80 USD/ounce.