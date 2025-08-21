Tài chính - Thị trường Dự báo giá vàng ngày mai 22/8/2025: Fed siết lãi suất, "gió" đã đổi chiều, vàng có còn tăng? Dự báo giá vàng 22/8: Giá vàng chịu tác động từ bài phát biểu của Fed tại Jackson Hole, tỷ giá USD và nhu cầu dự trữ, có thể biến động nhẹ.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 21/8/2025 mới nhất

SJC tại Hà Nội và Tập đoàn DOJI đã có một cú bứt phá ngoạn mục. Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng vọt 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Không nằm ngoài xu hướng, thương hiệu trang sức nổi tiếng PNJ cũng điều chỉnh giá mạnh mẽ. Giá vàng PNJ được niêm yết ở mức 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng với mức tăng ấn tượng 600.000 đồng/lượng, đưa giá mua vào lên 124,4 triệu đồng/lượng và bán ra lên 125,4 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng cũng ghi nhận mức tăng 600.000 đồng/lượng. Cụ thể, giá mua vào là 124,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra là 125,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức thấp hơn, 123,4 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra vẫn tăng 600.000 đồng/lượng lên 125,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng của Vietinbank Gold công bố ở chiều bán ra, với mức 125,4 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.

Vào 17h00 ngày 21/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,3 triệu đồng/lượng (mua) và 120,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay nay 21/8/2025 ở trong nước chi tiết

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 21/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 17h00 ngày 21/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3339,3 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 7,0 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.536 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,11 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (124,4-125,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,29 triệu.

Chiều nay, ngày 21/8/2025, giá vàng trên thị trường thế giới có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, vàng giao ngay giảm 0.2%, còn 3,340.09 USD mỗi ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ cũng giảm 0.2%, xuống mức 3,382.30 USD.

Nguyên nhân chính cho sự thay đổi này đến từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và chính sách lãi suất của họ. Một cuộc họp gần đây của Fed cho thấy đa số các quan chức đều đồng ý giữ nguyên lãi suất thay vì cắt giảm. Điều này khiến giá vàng chịu áp lực giảm. Vàng thường được coi là kênh đầu tư hấp dẫn khi lãi suất thấp, vì khi đó, chi phí giữ vàng (một tài sản không sinh lời) trở nên rẻ hơn so với các kênh đầu tư khác.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang rất quan tâm đến một sự kiện quan trọng khác: bài phát biểu của Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, tại hội nghị thường niên Jackson Hole diễn ra vào ngày 21-23/8. Các nhà đầu tư đang chờ xem liệu ông Powell sẽ tập trung vào việc hỗ trợ thị trường lao động hay tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát. Nếu Fed đưa ra những tín hiệu "diều hâu" (chính sách thắt chặt tiền tệ), tức là có thể sẽ giữ lãi suất ở mức cao, giá vàng có thể sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng.

Mặc dù chịu áp lực giảm, nhưng các chuyên gia nhận định rằng rủi ro giảm giá mạnh là không quá lớn. Giá vàng có thể duy trì trong khoảng từ 3,270 đến 3,440 USD. Một trong những lý do là ngân hàng trung ương của nhiều nước vẫn đang tiếp tục mua vàng dự trữ với số lượng lớn. Đơn cử, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã mua vàng trong 9 tháng liên tiếp, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức lớn.

Ngoài ra, chính trị cũng có thể tác động. Tổng thống Trump đã có những động thái muốn can thiệp vào chính sách của Fed, nhưng một thành viên trong hội đồng quản trị Fed khẳng định sẽ không từ chức. Những diễn biến này có thể làm thị trường thêm bất ổn và khiến các nhà đầu tư chú ý hơn. Cùng với vàng, giá của các kim loại quý khác như bạc, bạch kim và palladium cũng đang giảm nhẹ.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 22/8/2025

Ngày mai, giá vàng trong nước có khả năng chịu ảnh hưởng từ biến động tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại. Với giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá thế giới khoảng 14,29 triệu đồng/lượng, các điều chỉnh tỷ giá có thể tác động trực tiếp đến giá mua vào và bán ra tại các thương hiệu lớn như SJC, PNJ, hay Bảo Tín Minh Châu.

Trên thị trường quốc tế, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole sẽ là tâm điểm chú ý. Nếu ông Powell nhấn mạnh chính sách thắt chặt tiền tệ hoặc giữ lãi suất cao, giá vàng thế giới có thể tiếp tục chịu áp lực, ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường trong nước. Ngược lại, tín hiệu ôn hòa về lãi suất có thể hỗ trợ giá vàng ổn định.

Nhu cầu mua vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các diễn biến chính trị, như phát ngôn của Tổng thống Trump về can thiệp vào Fed, có thể gây ra biến động ngắn hạn.