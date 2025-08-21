Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 21/8/2025: Vàng nhẫn, vàng miếng đều đạt đỉnh mới, bỏ xa vàng thế giới hơn 14 triệu Giá vàng trưa nay 21/8/2025 lập đỉnh mới, vàng miếng SJC đạt 125,4 triệu đồng/lượng, nhẫn trơn tăng nhẹ, bỏ xa vàng thế giới hơn 14 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng trưa nay ngày 21/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng SJC, DOJI tăng mạnh, tạo kỷ lục mới

Kết thúc phiên giao dịch trưa nay, giá vàng trưa nay 21/8/2025 mới nhất cho thấy vàng miếng SJC tại cả Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đã tăng mạnh. Cụ thể, giá vàng SJC niêm yết ở mức 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tới 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước.

Giá vàng miếng tại DOJI được niêm yết ở mức 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra), đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt tăng gần triệu

Mi Hồng ghi nhận mức giá mua vào cao hơn một chút so với các thương hiệu lớn, đạt 124,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra của Mi Hồng vẫn duy trì ở mức 125,4 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều mua và bán đều tăng 600.000 đồng/lượng.

PNJ cũng tham gia vào đà tăng của thị trường. Giá vàng miếng tại PNJ niêm yết ở mức 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này đã tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng cũng được đẩy lên mức cao mới, niêm yết ở 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá mua và bán đều tăng 600.000 đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng mua vào thấp hơn một chút, ở mức 123,4 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra vẫn giữ ở 125,4 triệu đồng/lượng. Dù vậy, cả hai mức giá này đều tăng 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 21/8/2025 tăng nhẹ

Vào 12h00 ngày 21/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,3 triệu đồng/lượng (mua) và 120,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 21/8/2025 tăng nhẹ

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 21/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 21/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 124,4

▲600K 125,4

▲600K Tập đoàn DOJI 124,4

▲600K 125,4

▲600K Mi Hồng 124,8

▲600K 125,4

▲600K PNJ 124,4

▲600K 125,4

▲600K Vietinbank Gold 125,4

▲600K Bảo Tín Minh Châu 124,4

▲600K 125,4

▲600K Phú Quý 123,4

▲600K 125,4

▲600K

1. DOJI - Cập nhật: 21/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 124.400

▲600K 125.400

▲600K AVPL/SJC HCM 124.400

▲600K 125.400

▲600K AVPL/SJC ĐN 124.400

▲600K 125.400

▲600K Nguyên liệu 9999 - HN 109.900

▲300K 110.900

▲300K Nguyên liệu 999 - HN 109.800

▲300K 110.800

▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 21/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K Hà Nội - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K Đà Nẵng - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K Miền Tây - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K Tây Nguyên - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K Đông Nam Bộ - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K

3. AJC - Cập nhật: 21/08/2025 12:20 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,500

▲30K 11,950

▲30K Trang sức 99.9 11,490

▲30K 11,940

▲30K NL 99.99 10,830

▲30K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,830

▲30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,710

▲30K 12,010

▲30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,710

▲30K 12,010

▲30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,710

▲30K 12,010

▲30K Miếng SJC Thái Bình 12,440

▲60K 12,540

▲60K Miếng SJC Nghệ An 12,440

▲60K 12,540

▲60K Miếng SJC Hà Nội 12,440

▲60K 12,540

▲60K

4. SJC - Cập nhật: 21/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 124.400

▲600K 125.400

▲600K Vàng SJC 5 chỉ 124.400

▲600K 125.420

▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 124.400

▲600K 125.430

▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.300

▲500K 119.800

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.300

▲500K 119.900

▲500K Nữ trang 99,99% 117.100

▲500K 118.900

▲500K Nữ trang 99% 113.222

▲495K 117.722

▲495K Nữ trang 68% 73.810

▲340K 81.010

▲340K Nữ trang 41,7% 42.536

▲208K 49.736

▲208K

Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay 21/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 12h00 ngày 21/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3337,3 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 9,0 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.530 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,13 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (124,4-125,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,27 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay 21/8/2025 mới nhất

Giá vàng hôm nay, ngày 21/8, không có nhiều biến động. Vàng miếng SJC và vàng thế giới đang "nín thở" chờ đợi một sự kiện lớn sắp diễn ra tại Mỹ, đó là hội nghị của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Jackson Hole. Hiện tại, giá vàng giao ngay đang ở mức khoảng 3.339,97 USD/ounce và hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng giảm nhẹ xuống 3.382,40 USD.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng “chững lại” là do đồng đô la Mỹ đang mạnh lên. Khi đồng đô la tăng giá, vàng trở nên đắt hơn đối với những người mua ở các quốc gia khác. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, tại hội nghị. Mọi người đều muốn biết liệu Fed sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề thất nghiệp hay tập trung vào việc kiềm chế lạm phát.

Theo các chuyên gia, giá vàng có thể sẽ chưa tăng mạnh ngay. Nhiều người tin rằng giá vàng đang trong giai đoạn "củng cố" và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn. Nếu Fed quyết định giảm lãi suất, giá vàng có thể sẽ tăng nhẹ và có khả năng chạm mốc 3.400 USD. Ngược lại, nếu lãi suất không thay đổi, giá vàng có thể tiếp tục đi ngang hoặc giảm nhẹ xuống gần mức 3.300 USD.

Một tín hiệu đáng chú ý là gần đây, hai quan chức Fed đã bỏ phiếu ủng hộ việc giảm lãi suất để hỗ trợ thị trường việc làm, nhưng đề xuất này chưa nhận được sự đồng thuận rộng rãi. Tuy nhiên, theo công cụ dự báo của CME, có tới 85% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 tới.

Một trong những quy tắc chung là: khi lãi suất thấp và thị trường có nhiều bất ổn, giá vàng thường có xu hướng tăng cao. Điều này là do khi đó, vàng được coi là một nơi an toàn để cất giữ tài sản.

Ngoài ra, thị trường cũng đang ghi nhận một số diễn biến khác. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi một thành viên Fed từ chức, cho thấy những căng thẳng chính trị có thể ảnh hưởng đến ngân hàng trung ương. Trong khi đó, Nga cũng đưa ra tuyên bố về tình hình an ninh liên quan đến Ukraine.

Các kim loại quý khác cũng có biến động. Giá bạc giảm nhẹ xuống 37,85 USD/ounce, bạch kim giảm còn 1.334,58 USD và palladium cũng giảm xuống 1.108,84 USD.