Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 21/8: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vọt lên dẫn đầu thế giới Ngày 21/8, giá gạo 5% tấm Việt Nam đạt 399 USD/tấn, vượt xa Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan; trong nước giá lúa gạo hôm nay nhìn chung ổn định.

Thị trường lúa gạo trong nước



Ngày 21/8/2025, giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định, chỉ một số loại có điều chỉnh tăng giảm nhẹ 50 – 100 đồng/kg. Nguồn cung lúa cuối vụ còn ít, giao dịch mua bán mới khá chậm, thương lái thu mua cầm chừng.



Tại An Giang, lượng lúa chào bán hạn chế, thương lái mua ít nên giá giữ vững. Ở Đồng Tháp và Tây Ninh, nguồn lúa Hè Thu còn rất ít, giao dịch trầm lắng. Cần Thơ ghi nhận một số nông dân bán lai rai nhưng giá thấp hơn. Tại Cà Mau, tình hình cũng yên ắng, giá không đổi.



Giá gạo trong nước



Một số loại gạo nguyên liệu giảm nhẹ. Gạo IR 504 hạ 50 đồng/kg còn 8.500 – 8.600 đồng/kg; gạo OM 380 giảm 100 đồng/kg còn 8.200 – 8.300 đồng/kg. Các loại khác như OM 5451, OM 18, CL 555 duy trì ổn định quanh 9.500 – 9.700 đồng/kg.



Tại các chợ dân sinh, giá bán lẻ đi ngang. Gạo thường ở mức 13.000 – 14.000 đồng/kg, gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thơm Thái dao động 20.000 – 22.000 đồng/kg. Loại cao nhất vẫn là gạo Nàng Nhen, niêm yết 28.000 đồng/kg.



Giá nếp và phụ phẩm



Phân khúc nếp hôm nay ít biến động. Nếp IR 4625 tươi dao động 7.300 – 7.500 đồng/kg, nếp khô giữ ở mức 9.500 – 9.700 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá trấu giảm 100 đồng/kg, xuống còn 1.400 – 1.500 đồng/kg. Cám khô ở mức 6.200 – 6.300 đồng/kg, tấm thơm khoảng 7.500 – 7.700 đồng/kg.



Thị trường xuất khẩu



Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu Việt Nam duy trì vị thế dẫn đầu. Gạo 5% tấm tăng lên 399 USD/tấn, cao hơn nhiều so với Thái Lan (354 USD/tấn), Ấn Độ (376 USD/tấn) và Pakistan (355 USD/tấn). Gạo 25% tấm của Việt Nam ở mức 371 USD/tấn, còn gạo 100% tấm giữ ở mức 339 USD/tấn.



Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo phổ thông của Philippines đang tạo sức ép cho các nước xuất khẩu. Thái Lan buộc phải chuyển hướng tìm thị trường mới, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại Trung Đông, Nam Á và Đông Bắc Á.