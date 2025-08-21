Thứ Năm, 21/8/2025
Tài chính - Thị trường

Giá xăng tăng, dầu giảm

THEO CHINHPHU.VN 21/08/2025 15:47

ĐNO - Chiều 21/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Theo đó, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.464 đồng/lít (tăng 110 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.092 đồng/lít (tăng 208 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 17.905 đồng/lít (giảm 172 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 17.814 đồng/lít (giảm 206 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.116 đồng/kg (giảm 152 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu trên thế giới, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

      Tài chính - Thị trường
      Giá xăng tăng, dầu giảm

