Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 21/8: Sầu riêng Thái tăng sốc Ngày 21/8, giá sầu riêng Thái tại nhiều vùng đã đạt mốc 100.000 đồng/kg, trong khi Ri6 giữ nguyên. Xuất khẩu sầu riêng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ.

Giá sầu riêng trong nước



Ngày 21/8, thị trường sầu riêng ghi nhận sự tăng mạnh của sầu riêng Thái, nhiều nơi đạt mốc 100.000 đồng/kg. Riêng sầu riêng Ri6 vẫn giữ nguyên giá, không có nhiều biến động.



Tại Đông Nam Bộ, sầu riêng Thái loại A dao động 78.000 – 84.000 đồng/kg, loại VIP lên đến 95.000 đồng/kg. Ở khu vực Tây Nguyên, giá cao hơn, loại A từ 80.000 – 86.000 đồng/kg, loại VIP đạt 100.000 đồng/kg. Trong khi đó, sầu riêng Ri6 vẫn quanh mức 40.000 – 45.000 đồng/kg tùy loại.



Giá sầu riêng hôm nay 21/8 tại khu vực Đông Nam Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

40.000 - 44.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

26.000 - 28.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

20.000 - 22.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

78.000 - 84.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

58.000 - 64.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

40.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

95.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

75.000 đồng/kg



Giá sầu riêng hôm nay 21/8 tại khu vực cao nguyên Trung Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

42.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

28.000 - 30.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

22.000 - 24.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

80.000 - 86.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

60.000 - 66.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

45.000 - 48.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

95.000 - 100.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

80.00 - 85.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King A

72.000 - 80.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King B

52.000 - 60.000 đồng/kg



Thị trường xuất khẩu



Xuất khẩu rau quả Việt Nam đang phục hồi rõ rệt sau giai đoạn khó khăn, trong đó sầu riêng là động lực lớn nhất. Chỉ riêng tháng 7, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng ước đạt 350 – 400 triệu USD, nâng tổng 7 tháng lên hơn 1 tỷ USD.



Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, với sản lượng dồi dào kéo dài đến tháng 11, mục tiêu xuất khẩu 7,6 tỷ USD trong năm nay hoàn toàn có thể đạt, thậm chí tiến sát 8 tỷ USD.



Nguyên nhân tăng giá



Trong hơn một tuần trở lại đây, giá sầu riêng Monthong đã tăng 15 – 20% so với tháng trước. Sự phục hồi này nhờ vào các biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và siết chặt quy trình xuất khẩu từ tháng 6. Riêng giống Ri6 không biến động đáng kể, vẫn giữ giá ổn định.