Thứ Năm, 21/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá sầu riêng hôm nay 21/8: Sầu riêng Thái tăng sốc

PHỐ HỘI 21/08/2025 10:10

Ngày 21/8, giá sầu riêng Thái tại nhiều vùng đã đạt mốc 100.000 đồng/kg, trong khi Ri6 giữ nguyên. Xuất khẩu sầu riêng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ.

Giá sầu riêng trong nước

Ngày 21/8, thị trường sầu riêng ghi nhận sự tăng mạnh của sầu riêng Thái, nhiều nơi đạt mốc 100.000 đồng/kg. Riêng sầu riêng Ri6 vẫn giữ nguyên giá, không có nhiều biến động.

Tại Đông Nam Bộ, sầu riêng Thái loại A dao động 78.000 – 84.000 đồng/kg, loại VIP lên đến 95.000 đồng/kg. Ở khu vực Tây Nguyên, giá cao hơn, loại A từ 80.000 – 86.000 đồng/kg, loại VIP đạt 100.000 đồng/kg. Trong khi đó, sầu riêng Ri6 vẫn quanh mức 40.000 – 45.000 đồng/kg tùy loại.

Giá sầu riêng hôm nay 21/8 tại khu vực Đông Nam Bộ

Phân loại
Giá/ Kg
Sầu riêng Ri6 A
40.000 - 44.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 B
26.000 - 28.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 C
20.000 - 22.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái A
78.000 - 84.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái B
58.000 - 64.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái C
40.000 - 45.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP A
95.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP B
75.000 đồng/kg

Giá sầu riêng hôm nay 21/8 tại khu vực cao nguyên Trung Bộ

Phân loại
Giá/ Kg
Sầu riêng Ri6 A
42.000 - 45.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 B
28.000 - 30.000 đồng/kg
Sầu riêng Ri6 C
22.000 - 24.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái A
80.000 - 86.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái B
60.000 - 66.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái C
45.000 - 48.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP A
95.000 - 100.000 đồng/kg
Sầu riêng Thái VIP B
80.00 - 85.000 đồng/kg
Sầu riêng Musang King A
72.000 - 80.000 đồng/kg
Sầu riêng Musang King B
52.000 - 60.000 đồng/kg

Thị trường xuất khẩu

Xuất khẩu rau quả Việt Nam đang phục hồi rõ rệt sau giai đoạn khó khăn, trong đó sầu riêng là động lực lớn nhất. Chỉ riêng tháng 7, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng ước đạt 350 – 400 triệu USD, nâng tổng 7 tháng lên hơn 1 tỷ USD.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, với sản lượng dồi dào kéo dài đến tháng 11, mục tiêu xuất khẩu 7,6 tỷ USD trong năm nay hoàn toàn có thể đạt, thậm chí tiến sát 8 tỷ USD.

Nguyên nhân tăng giá

Trong hơn một tuần trở lại đây, giá sầu riêng Monthong đã tăng 15 – 20% so với tháng trước. Sự phục hồi này nhờ vào các biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và siết chặt quy trình xuất khẩu từ tháng 6. Riêng giống Ri6 không biến động đáng kể, vẫn giữ giá ổn định.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá lúa gạo hôm nay 21/8: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vọt lên dẫn đầu thế giới

Giá lúa gạo hôm nay 21/8: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vọt lên dẫn đầu thế giới

Giá vàng hôm nay 21/8/2025: Giá vàng trong nước tăng gần triệu, lập kỷ lục mới, đạt 125,4 triệu

Giá vàng hôm nay 21/8/2025: Giá vàng trong nước tăng gần triệu, lập kỷ lục mới, đạt 125,4 triệu

Giá heo hơi hôm nay 21/8: 3 miền "đỏ lửa", miền Bắc giảm mạnh

Giá heo hơi hôm nay 21/8: 3 miền "đỏ lửa", miền Bắc giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay 21/8/2025: 143.000 đồng/kg vẫn là đỉnh!

Giá tiêu hôm nay 21/8/2025: 143.000 đồng/kg vẫn là đỉnh!

Giá cà phê hôm nay 21/8/2025: Ngập tràn sắc xanh, từ sàn đến vườn

Giá cà phê hôm nay 21/8/2025: Ngập tràn sắc xanh, từ sàn đến vườn

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá lúa gạo hôm nay 21/8: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vọt lên dẫn đầu thế giới

Giá lúa gạo hôm nay 21/8: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vọt lên dẫn đầu thế giới

Giá vàng hôm nay 21/8/2025: Giá vàng trong nước tăng gần triệu, lập kỷ lục mới, đạt 125,4 triệu

Giá vàng hôm nay 21/8/2025: Giá vàng trong nước tăng gần triệu, lập kỷ lục mới, đạt 125,4 triệu

Giá heo hơi hôm nay 21/8: 3 miền "đỏ lửa", miền Bắc giảm mạnh

Giá heo hơi hôm nay 21/8: 3 miền "đỏ lửa", miền Bắc giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay 21/8/2025: 143.000 đồng/kg vẫn là đỉnh!

Giá tiêu hôm nay 21/8/2025: 143.000 đồng/kg vẫn là đỉnh!

Giá cà phê hôm nay 21/8/2025: Ngập tràn sắc xanh, từ sàn đến vườn

Giá cà phê hôm nay 21/8/2025: Ngập tràn sắc xanh, từ sàn đến vườn

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá sầu riêng hôm nay 21/8: Sầu riêng Thái tăng sốc

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO