Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 21/8/2025: Giá vàng trong nước tiếp tục mức tăng, vàng thế giới chưa phục hồi Giá vàng chiều nay 21/8/2025: Giá vàng trong nước tăng mạnh, vàng SJC đạt 125,4 triệu đồng/lượng, vàng thế giới giảm nhẹ còn 3339,3 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 21/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng SJC, DOJI tăng mạnh, tạo kỷ lục mới

SJC tại Hà Nội và Tập đoàn DOJI đã có một cú bứt phá ngoạn mục. Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng vọt 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt tăng gần triệu

Không nằm ngoài xu hướng, thương hiệu trang sức nổi tiếng PNJ cũng điều chỉnh giá mạnh mẽ. Giá vàng PNJ được niêm yết ở mức 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng với mức tăng ấn tượng 600.000 đồng/lượng, đưa giá mua vào lên 124,4 triệu đồng/lượng và bán ra lên 125,4 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng cũng ghi nhận mức tăng 600.000 đồng/lượng. Cụ thể, giá mua vào là 124,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra là 125,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức thấp hơn, 123,4 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra vẫn tăng 600.000 đồng/lượng lên 125,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng của Vietinbank Gold công bố ở chiều bán ra, với mức 125,4 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 21/8/2025 tăng nhẹ

Vào 15h30 ngày 21/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,3 triệu đồng/lượng (mua) và 120,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 21/8/2025 tăng nhẹ

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 21/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 21/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 124,4

▲600K 125,4

▲600K Tập đoàn DOJI 124,4

▲600K 125,4

▲600K Mi Hồng 124,8

▲600K 125,4

▲600K PNJ 124,4

▲600K 125,4

▲600K Vietinbank Gold 125,4

▲600K Bảo Tín Minh Châu 124,4

▲600K 125,4

▲600K Phú Quý 123,4

▲600K 125,4

▲600K

1. DOJI - Cập nhật: 21/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 124.400

▲600K 125.400

▲600K AVPL/SJC HCM 124.400

▲600K 125.400

▲600K AVPL/SJC ĐN 124.400

▲600K 125.400

▲600K Nguyên liệu 9999 - HN 109.900

▲300K 110.900

▲300K Nguyên liệu 999 - HN 109.800

▲300K 110.800

▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 21/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K Hà Nội - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K Đà Nẵng - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K Miền Tây - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K Tây Nguyên - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K Đông Nam Bộ - PNJ 124.400

▲600K 125.400

▲600K

3. AJC - Cập nhật: 21/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,500

▲30K 11,950

▲30K Trang sức 99.9 11,490

▲30K 11,940

▲30K NL 99.99 10,830

▲30K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,830

▲30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,710

▲30K 12,010

▲30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,710

▲30K 12,010

▲30K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,710

▲30K 12,010

▲30K Miếng SJC Thái Bình 12,440

▲60K 12,540

▲60K Miếng SJC Nghệ An 12,440

▲60K 12,540

▲60K Miếng SJC Hà Nội 12,440

▲60K 12,540

▲60K

4. SJC - Cập nhật: 21/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 124.400

▲600K 125.400

▲600K Vàng SJC 5 chỉ 124.400

▲600K 125.420

▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 124.400

▲600K 125.430

▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.300

▲500K 119.800

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.300

▲500K 119.900

▲500K Nữ trang 99,99% 117.100

▲500K 118.900

▲500K Nữ trang 99% 113.222

▲495K 117.722

▲495K Nữ trang 68% 73.810

▲340K 81.010

▲340K Nữ trang 41,7% 42.536

▲208K 49.736

▲208K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 21/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 15h30 ngày 21/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3339,3 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 7,0 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.536 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,11 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (124,4-125,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,29 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay chiều 21/8/2025 đang đứng yên chờ đợi những thông tin quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hiện tại, giá vàng giao ngay ở mức 3.338,89 USD/ounce, giảm nhẹ 0,2% so với phiên trước. Vàng tương lai của Mỹ cũng giảm tương tự xuống còn 3.381,20 USD.

Sự tăng giá của đồng USD làm vàng trở nên đắt đỏ hơn với người mua dùng các loại tiền tệ khác, gây áp lực lên giá vàng. Tất cả sự chú ý của thị trường đều đổ dồn về cuộc họp thường niên Jackson Hole sắp tới của Fed. Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, sẽ có bài phát biểu vào ngày mai, và các nhà đầu tư đang rất mong chờ xem ông sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề việc làm yếu kém hay tập trung kiềm chế lạm phát.

Theo các chuyên gia, giá vàng hiện tại khó có thể tăng mạnh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang. Một chuyên gia cho rằng, nếu lãi suất được cắt giảm nhẹ, giá vàng có thể tăng lên mức 3.400 USD. Ngược lại, nếu lãi suất không giảm, giá vàng có thể tiếp tục củng cố hoặc thậm chí giảm nhẹ xuống gần mức 3.300 USD.

Vàng thường là kênh đầu tư hấp dẫn khi lãi suất thấp và thị trường có nhiều bất ổn. Cuộc họp của Fed lần này được dự báo sẽ có 85% khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Ngoài ra, các yếu tố chính trị và căng thẳng địa chính trị cũng có thể ảnh hưởng đến giá vàng.