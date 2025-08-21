Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Giá dầu thế giới bật tăng Giá dầu Brent và WTI đồng loạt tăng hơn 1%. Giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hôm nay tiếp tục được điều chỉnh giảm.

Giá dầu thế giới bật tăng



Rạng sáng ngày 21/8/2025, giá dầu Brent đạt 66,44 USD/thùng, tăng 0,74 USD (tương đương 1,12%). Dầu WTI cũng tăng 0,66 USD, lên mức 62,45 USD/thùng. Đà tăng xuất hiện sau báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 2,42 triệu thùng.



Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS cho rằng số liệu tích cực này giúp thị trường lấy lại đà hồi phục. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý diễn biến giá còn phụ thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình tại Ukraine.



Giá xăng dầu trong nước



Sáng 21/8, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam vẫn theo kỳ điều chỉnh ngày 15/8. Xăng E5 RON92 còn 19.354 đồng/lít, RON95 ở mức 19.884 đồng/lít. Dầu diesel giảm còn 18.077 đồng/lít, dầu hỏa còn 18.020 đồng/lít và dầu mazut 15.268 đồng/kg.



Loại nhiên liệu Mức điều chỉnh (đồng) Giá bán lẻ tối đa (đồng) Xăng E5 RON92 - 254 19.354/lít Xăng RON95-III - 234 19.884/lít Dầu diesel 0.05S - 723 18.077/lít Dầu hỏa - 640 18.020/lít Dầu mazut 180CST 3.5S - 379 15.268/kg

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá. Bộ Công Thương cho biết thị trường thế giới những ngày qua biến động bởi chính sách thuế Mỹ - Trung, kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ và xung đột Nga - Ukraine.



Xu hướng giá gần đây



Từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 32 kỳ điều chỉnh, với 13 lần giảm, 14 lần tăng và 5 lần biến động trái chiều. Trong kỳ gần nhất, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới đều giảm nhẹ, tạo dư địa cho việc giảm giá bán lẻ tại Việt Nam.