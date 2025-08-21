Thứ Năm, 21/8/2025
Tài chính - Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Giá dầu thế giới bật tăng

PHỐ HỘI 21/08/2025 10:00

Giá dầu Brent và WTI đồng loạt tăng hơn 1%. Giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hôm nay tiếp tục được điều chỉnh giảm.

Giá dầu thế giới bật tăng

Rạng sáng ngày 21/8/2025, giá dầu Brent đạt 66,44 USD/thùng, tăng 0,74 USD (tương đương 1,12%). Dầu WTI cũng tăng 0,66 USD, lên mức 62,45 USD/thùng. Đà tăng xuất hiện sau báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 2,42 triệu thùng.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS cho rằng số liệu tích cực này giúp thị trường lấy lại đà hồi phục. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý diễn biến giá còn phụ thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình tại Ukraine.

Giá xăng dầu trong nước

Sáng 21/8, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam vẫn theo kỳ điều chỉnh ngày 15/8. Xăng E5 RON92 còn 19.354 đồng/lít, RON95 ở mức 19.884 đồng/lít. Dầu diesel giảm còn 18.077 đồng/lít, dầu hỏa còn 18.020 đồng/lít và dầu mazut 15.268 đồng/kg.

Loại nhiên liệuMức điều chỉnh (đồng)Giá bán lẻ tối đa (đồng)
Xăng E5 RON92- 25419.354/lít
Xăng RON95-III- 23419.884/lít
Dầu diesel 0.05S- 72318.077/lít
Dầu hỏa- 64018.020/lít
Dầu mazut 180CST 3.5S- 37915.268/kg

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá. Bộ Công Thương cho biết thị trường thế giới những ngày qua biến động bởi chính sách thuế Mỹ - Trung, kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ và xung đột Nga - Ukraine.

Xu hướng giá gần đây

Từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 32 kỳ điều chỉnh, với 13 lần giảm, 14 lần tăng và 5 lần biến động trái chiều. Trong kỳ gần nhất, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới đều giảm nhẹ, tạo dư địa cho việc giảm giá bán lẻ tại Việt Nam.

Giá heo hơi hôm nay 21/8: 3 miền "đỏ lửa", miền Bắc giảm mạnh

Giá heo hơi hôm nay 21/8: 3 miền "đỏ lửa", miền Bắc giảm mạnh

Giá tiêu hôm nay 21/8/2025: 143.000 đồng/kg vẫn là đỉnh!

Giá tiêu hôm nay 21/8/2025: 143.000 đồng/kg vẫn là đỉnh!

Giá cà phê hôm nay 21/8/2025: Ngập tràn sắc xanh, từ sàn đến vườn

Giá cà phê hôm nay 21/8/2025: Ngập tràn sắc xanh, từ sàn đến vườn

Dự báo giá vàng ngày mai 21/8/2025: "Cơn địa chấn" Jackson Hole có làm vàng bật tăng?

Dự báo giá vàng ngày mai 21/8/2025: "Cơn địa chấn" Jackson Hole có làm vàng bật tăng?

Giá vàng chiều nay 20/8/2025: Giá vàng trong nước lao dốc, thế giới tăng nhẹ

Giá vàng chiều nay 20/8/2025: Giá vàng trong nước lao dốc, thế giới tăng nhẹ

      Giá xăng dầu hôm nay 21/8: Giá dầu thế giới bật tăng

