Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 22/8/2025: Giá vàng trong nước giữ vững đỉnh kỷ lục, vàng thế giới giảm sâu Giá vàng trưa 22/8/2025: Vàng SJC giữ đỉnh 125,4 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tăng nhẹ, thế giới giảm sâu còn 110,67 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng trưa nay ngày 22/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng SJC hôm nay 22/8/2025 tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng tiếp tục giữ mức 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng niêm yết mức giá này.

Khác với xu hướng chung, thương hiệu Mi Hồng lại có động thái điều chỉnh giá mua vào. Cụ thể, Mi Hồng niêm yết giá mua vào ở mức 124,9 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng so với phiên trước. Tuy nhiên, giá bán ra vẫn giữ ở mức 125,4 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu còn lại như PNJ, Vietinbank Gold, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều duy trì mức giá tương tự. Cụ thể, PNJ, Vietinbank Gold, Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết giá mua vào là 124,4 triệu đồng/lượng và bán ra là 125,4 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý có giá mua vào thấp hơn một chút, ở mức 123,4 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra vẫn là 125,4 triệu đồng/lượng.

Vào 12h00 ngày 22/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,7 triệu đồng/lượng (mua) và 120,7 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 22/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 22/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 124,4

- 125,4

- Tập đoàn DOJI 124,4

- 125,4

- Mi Hồng 124,9

▲100K 125,4

- PNJ 124,4

- 125,4

- Vietinbank Gold 125,4

- Bảo Tín Minh Châu 124,4

- 125,4

- Phú Quý 124,4

- 125,4

-

1. DOJI - Cập nhật: 21/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 124.400

- 125.400

- AVPL/SJC HCM 124.400

- 125.400

- AVPL/SJC ĐN 124.400

- 125.400

- Nguyên liệu 9999 - HN 109.900

- 110.900

- Nguyên liệu 999 - HN 109.800

- 110.800

-

2. PNJ - Cập nhật: 22/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 124.400

- 125.400

- Hà Nội - PNJ 124.400

- 125.400

- Đà Nẵng - PNJ 124.400

- 125.400

- Miền Tây - PNJ 124.400

- 125.400

- Tây Nguyên - PNJ 124.400

- 125.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 124.400

- 125.400

-

3. AJC - Cập nhật: 22/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,500

- 11,950

- Trang sức 99.9 11,490

- 11,940

- NL 99.99 10,830

- Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,830

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,710

- 12,010

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,710

- 12,010

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,710

- 12,010

- Miếng SJC Thái Bình 12,440

- 12,540

- Miếng SJC Nghệ An 12,440

- 12,540

- Miếng SJC Hà Nội 12,440

- 12,540

-

4. SJC - Cập nhật: 22/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 124.400

- 125.400

- Vàng SJC 5 chỉ 124.400

- 125.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 124.400

- 125.430

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.500

▲200K 120.000

▲200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.500

▲200K 120.100

▲200K Nữ trang 99,99% 117.300

▲200K 119.100

▲200K Nữ trang 99% 113.420

▲198K 117.920

▲198K Nữ trang 68% 73.646

▼163K 81.146

▼163K Nữ trang 41,7% 42.319

▼216K 49.819

▲83K

Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay 22/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 12h30 ngày 22/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3326,8 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 10,5 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.530 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,67 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (124,4-125,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,73 triệu.

Thị trường vàng thế giới đang chững lại, khi các nhà đầu tư đồng loạt "án binh bất động" chờ đợi bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, tại hội nghị Jackson Hole. Bài phát biểu này được kỳ vọng sẽ làm rõ hơn về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed, vốn sẽ tác động trực tiếp đến giá trị của đồng USD và kim loại quý.

Hiện tại, giá vàng giao ngay đang dao động quanh mức 3.335 USD/ounce, trong khi giá vàng tương lai của Mỹ cũng giảm nhẹ xuống 3.378 USD.

Giá vàng chịu áp lực từ sự mạnh lên của đồng USD trong hai tuần gần đây. Đồng USD tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua quốc tế. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh một số quan chức Fed đưa ra tín hiệu không vội vàng giảm lãi suất, dù thị trường vẫn đặt cược vào khả năng cắt giảm.

Bên cạnh đó, vàng còn đối mặt với rủi ro giảm giá nếu xuất hiện thêm những tín hiệu tích cực về một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, nếu bài phát biểu của ông Powell mang thông điệp "ôn hòa" hơn, nới lỏng chính sách tiền tệ, giá vàng có thể sẽ hồi phục.

Thách thức của Fed hiện nay là phải cân bằng giữa một thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu (số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng) và một nền lạm phát vẫn còn cao hơn mục tiêu. Điều này có thể khiến ngân hàng trung ương Mỹ phải thận trọng hơn trong quyết định về lãi suất.