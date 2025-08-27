Tài chính - Thị trường Dự báo giá vàng ngày mai 28/8/2025: Vàng nhẫn "phi nước đại", SJC có theo kịp? Dự báo giá vàng 28/8/2025: Vàng nhẫn tăng mạnh, SJC bám sát mốc 128 triệu. Liệu vàng trong nước có vượt sóng khi vàng thế giới chững lại?

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 27/8/2025 mới nhất

Tại thị trường Hà Nội, giá vàng hôm nay 27/8/2025 của SJC ghi nhận mức tăng đáng chú ý. Giá mua vào đạt 126,0 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán ra niêm yết ở mức 128,0 triệu đồng/lượng, cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.

Tập đoàn DOJI ghi nhận sự thay đổi không đồng nhất trong giá vàng hôm nay 27/8/2025 mới nhất. Giá mua vào giảm nhẹ 100 nghìn đồng/lượng, xuống mức 126,0 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra lại tăng 300 nghìn đồng/lượng, đạt 128,0 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng hôm nay 27/8/2025 cho thấy sự điều chỉnh đáng kể. Giá mua vào giảm 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 126,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 300 nghìn đồng/lượng, đạt 128,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 27/8/2025 mới nhất tại PNJ tiếp tục xu hướng tăng đồng đều. Giá mua vào đạt 126,0 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán ra cũng tăng tương ứng 300 nghìn đồng/lượng, lên mức 128,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 27/8/2025 tại Vietinbank Gold công bố giá bán ra, đạt mức 128,0 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 27/8/2025 mới nhất cho thấy giá mua vào giảm 300 nghìn đồng/lượng, xuống mức 125,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra tăng 300 nghìn đồng/lượng, đạt 128,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 27/8/2025 tại Phú Quý ghi nhận mức tăng đồng đều ở cả hai chiều. Giá mua vào đạt 125,4 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán ra niêm yết ở mức 128,0 triệu đồng/lượng, cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 27/8/2025 ở trong nước chi tiết

(Triệu đồng) Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 126,0 128,0 +300 +300 Tập đoàn DOJI 126,0 128,0 -100 +300 Mi Hồng 126,5 128,0 -500 +300 PNJ 126,0 128,0 +300 +300 Vietinbank Gold 128,0 +300 Bảo Tín Minh Châu 125,8 128,0 -300 +300 Phú Quý 125,4 128,0 +300 +300

1. DOJI - Cập nhật: 27/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 126.000

▼100K 128.000

▲300K AVPL/SJC HCM 126.000

▼100K 128.000

▲300K AVPL/SJC ĐN 126.000

▼100K 128.000

▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 111.800

▲800K 112.800

▲300K Nguyên liệu 999 - HN 111.700

▲800K 112.800

▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 27/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K Hà Nội - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K Đà Nẵng - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K Miền Tây - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K Tây Nguyên - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K Đông Nam Bộ - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K

3. AJC - Cập nhật: 27/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,750

▲40K 12,200

▲40K Trang sức 99.9 11,740

▲40K 12,190

▲40K NL 99.99 11,010

▲40K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,010

▲40K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,960

▲40K 12,260

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,960

▲40K 12,260

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,960

▲40K 12,260

▲40K Miếng SJC Thái Bình 12,610

- 12,770

- Miếng SJC Nghệ An 12,610

- 12,770

- Miếng SJC Hà Nội 12,610

- 12,770

-

4. SJC - Cập nhật: 27/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126.000

▲300K 128.000

▲300K Vàng SJC 5 chỉ 126.000

▲300K 128.020

▲300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126.000

▲300K 128.030

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 119.900

▲300K 122.400

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 119.900

▲300K 122.500

▲300K Nữ trang 99,99% 119.400

▲300K 122.400

▲300K Nữ trang 99% 115.198

▲297K 120.198

▲297K Nữ trang 68% 75.210

▲204K 82.710

▲204K Nữ trang 41,7% 43.278

▲125K 50.778

▲125K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay tiếp tục giảm sâu

Giá vàng thế giới, lúc 17h00 ngày 27/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3380,3 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 12,10 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.536 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,43 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (126,0-128,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,57 triệu.

Vào ngày 27/8/2025, giá vàng thế giới ghi nhận xu hướng giảm nhẹ khi đồng USD tăng giá và một số nhà đầu tư chốt lời sau khi giá vàng đạt đỉnh cao nhất trong hơn hai tuần vào phiên trước. Theo Reuters, giá vàng giao ngay giảm 0,3%, xuống mức 3.382,31 USD/ounce, tính đến 8h11 sáng (GMT). Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 tại Mỹ cũng giảm 0,1%, đạt 3.430,80 USD/ounce.

Đồng USD tăng giá khoảng 0,4% so với các đồng tiền khác, khiến vàng – vốn định giá bằng USD – trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư sử dụng ngoại tệ khác. Nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận định: “Giá vàng hiện không tăng mạnh như mũi tên mà giống như một chiếc lông vũ, phụ thuộc vào hướng đi của đồng USD. Sự suy yếu của giá vàng hôm nay có thể do một số nhà đầu tư chốt lời sau khi vàng đạt đỉnh (trong hai tuần), khi đà tăng đã chững lại.”

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá vàng đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh. Nguyên nhân đến từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook, làm lung lay niềm tin vào tính độc lập của ngân hàng trung ương và các tài sản Mỹ nói chung. Theo luật sư của bà Cook, bà sẽ đệ đơn kiện để ngăn chặn động thái này, mở ra một cuộc chiến pháp lý có thể kéo dài liên quan đến nỗ lực của Nhà Trắng nhằm định hình chính sách tiền tệ của Mỹ.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo từ UBS cho biết: “Có lẽ thị trường sẽ chờ phán quyết từ tòa án Mỹ về việc liệu ông Trump có thể sa thải bà Cook hay không, trước khi giá vàng có phản ứng mạnh mẽ hơn.”

Về dữ liệu kinh tế, tâm điểm chú ý đang đổ dồn vào Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – dự kiến công bố vào thứ Sáu. Dữ liệu này sẽ cung cấp manh mối về khả năng cắt giảm lãi suất, sau những phát biểu ôn hòa từ Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole tuần trước. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự đoán 87% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 17/9. Vàng, vốn là tài sản không sinh lãi, thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,6%, xuống 38,37 USD/ounce; bạch kim giảm 0,7%, còn 1.339,52 USD/ounce; trong khi palladium giảm nhẹ 0,1%, đạt 1.092,93 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 27/8/2025 mới nhất, khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.536 VND/USD), đạt khoảng 112,43 triệu đồng/lượng, thấp hơn 15,57 triệu đồng/lượng so với giá vàng bán ra của các thương hiệu trong nước như SJC hay DOJI.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 28/8/2025

Thị trường vàng trong nước đang diễn ra một "cuộc chiến giá" đầy kịch tính, khiến nhiều người băn khoăn về quyết định mua bán. Mặc dù giá vàng miếng SJC đã giảm nhẹ ở một số nơi, nhưng vẫn giữ vững mốc cao kỷ lục 128 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn và vàng trang sức lại tiếp tục đi lên. Điều này tạo ra một bức tranh đầy phức tạp cho những ai đang theo dõi giá vàng ngày 28/8/2025.

Tính đến cuối ngày 27/8, giá vàng miếng SJC không đồng nhất giữa các doanh nghiệp. Cụ thể, DOJI và SJC niêm yết giá bán ra ở mức 128 triệu đồng/lượng. Riêng ở một số cửa hàng nhỏ lẻ tại TP.HCM, giá bán ra có thể thấp hơn khoảng 1 triệu đồng. Ngược lại, giá vàng nhẫn và trang sức 99,99% lại tăng nhẹ, chạm ngưỡng 122,8 triệu đồng/lượng.

Sự chênh lệch này đến từ nhiều lý do, nhưng đáng chú ý nhất là nguồn cung vàng miếng SJC vẫn còn hạn chế. Người dân đang chuyển hướng sang vàng nhẫn vì dễ mua bán hơn, đẩy giá của loại vàng này đi lên.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đang ở mức 3383,57 USD/ounce, cao hơn so với hôm qua. Nếu quy đổi sang tiền Việt, vàng thế giới đang có giá khoảng 108,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với vàng miếng SJC trong nước, tới gần 20 triệu đồng.

Lý do cho sự tăng giá này đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất. Khi lãi suất giảm, nhiều nhà đầu tư sẽ tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn, khiến giá vàng thế giới có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Nhìn chung, với sự tăng giá của vàng thế giới cùng tâm lý mua vàng trong nước, giá vàng ngày 28/8/2025 có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng. Tuy nhiên, mức tăng có thể không quá mạnh do thị trường trong nước vẫn đang chờ đợi hiệu quả từ chính sách quản lý mới của chính phủ.