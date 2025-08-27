Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 27/8/2025: Giá vàng SJC tiếp tục giữ kỷ lục mới, vàng thế giới vẫn sụt giảm Giá vàng SJC chiều 27/8 đạt kỷ lục 128 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng, trong khi vàng thế giới giảm còn 112,29 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay chưa dừng lại, lập tiếp kỷ lục mới. vượt đỉnh 128 triệu

Cập nhật giá vàng hôm nay 27/8/2025 mới nhất cho thấy, giá vàng SJC tại Hà Nội và vàng PNJ đều có xu hướng tăng ở cả hai chiều mua và bán. Cụ thể, cả hai thương hiệu này cùng niêm yết mức giá 126,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,0 triệu đồng/lượng (bán ra). So với đầu giờ, giá mua vào và bán ra của SJC và PNJ đều tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn DOJI và Bảo Tín Minh Châu lại ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. DOJI điều chỉnh giá mua vào giảm 100 nghìn đồng/lượng, xuống còn 126,0 triệu đồng/lượng, nhưng lại tăng mạnh 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra, lên mức 128,0 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng giảm giá mua vào 300 nghìn đồng/lượng, niêm yết ở mức 125,8 triệu đồng/lượng, nhưng lại tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 128,0 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng chiều nay 27/8/2025 ghi nhận mức giảm mạnh ở chiều mua vào, tới 500 nghìn đồng/lượng, xuống còn 126,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chiều bán ra vẫn tăng 300 nghìn đồng/lượng, đạt 128,0 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý lại có một động thái tích cực khi điều chỉnh cả hai chiều mua vào và bán ra cùng tăng 300 nghìn đồng/lượng. Hiện, giá vàng tại đây niêm yết ở mức 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Riêng Vietinbank Gold niêm yết giá bán ra lại tăng 300 nghìn đồng/lượng, đạt mốc 128,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 27/8/2025 tăng 500 nghìn đồng/lượng

Vào 15h30 ngày 27/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 119,6 triệu đồng/lượng (mua) và 122,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 27/8/2025 đồng loạt tăng giá

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 119,8 triệu đồng/lượng (mua) và 122,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 119,5 triệu đồng/lượng (mua) và 122,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng trưa nay 27/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 27/8/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 126,0 128,0 +300 +300 Tập đoàn DOJI 126,0 128,0 -100 +300 Mi Hồng 126,5 128,0 -500 +300 PNJ 126,0 128,0 +300 +300 Vietinbank Gold 128,0 +300 Bảo Tín Minh Châu 125,8 128,0 -300 +300 Phú Quý 125,4 128,0 +300 +300

1. DOJI - Cập nhật: 27/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 126.000

▼100K 128.000

▲300K AVPL/SJC HCM 126.000

▼100K 128.000

▲300K AVPL/SJC ĐN 126.000

▼100K 128.000

▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 111.800

▲800K 112.800

▲300K Nguyên liệu 999 - HN 111.700

▲800K 112.800

▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 27/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K Hà Nội - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K Đà Nẵng - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K Miền Tây - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K Tây Nguyên - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K Đông Nam Bộ - PNJ 126.000

▲300K 128.000

▲300K

3. AJC - Cập nhật: 27/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,750

▲40K 12,200

▲40K Trang sức 99.9 11,740

▲40K 12,190

▲40K NL 99.99 11,010

▲40K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,010

▲40K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,960

▲40K 12,260

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,960

▲40K 12,260

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,960

▲40K 12,260

▲40K Miếng SJC Thái Bình 12,610

- 12,770

- Miếng SJC Nghệ An 12,610

- 12,770

- Miếng SJC Hà Nội 12,610

- 12,770

-

4. SJC - Cập nhật: 27/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126.000

▲300K 128.000

▲300K Vàng SJC 5 chỉ 126.000

▲300K 128.020

▲300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126.000

▲300K 128.030

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 119.900

▲300K 122.400

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 119.900

▲300K 122.500

▲300K Nữ trang 99,99% 119.400

▲300K 122.400

▲300K Nữ trang 99% 115.198

▲297K 120.198

▲297K Nữ trang 68% 75.210

▲204K 82.710

▲204K Nữ trang 41,7% 43.278

▲125K 50.778

▲125K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay vẫn chưa quay đầu

Giá vàng thế giới, lúc 15h30 ngày 27/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3374,5 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 10,3 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.536 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,29 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (126,0-128,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,71 triệu.

Giá vàng đã giảm nhẹ vào thứ Tư, chịu áp lực từ sự tăng giá của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, những lo ngại mới về sự độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ, sau lời đe dọa sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook của Tổng thống Donald Trump, đã phần nào hỗ trợ cho kim loại quý này.

Lúc 07:01 GMT, giá vàng giao ngay đã giảm 0,5%, xuống còn 3.376,99 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 8 vào thứ Ba. Trong khi đó, giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 cũng giảm 0,2%, còn 3.427 USD.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã tăng khoảng 0,3% so với các đồng tiền chủ chốt khác, làm cho vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ông Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, nhận định: "Các nhà đầu cơ ngắn hạn đang chốt lời. Tuy nhiên, vàng vẫn được hỗ trợ, đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu thấy một lập trường ôn hòa hơn rõ rệt từ Cục Dự trữ Liên bang".

Ông nói thêm: "Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn có tiềm năng tăng lên để kiểm tra mốc 3.400 USD, và nếu vượt qua, mức tiếp theo sẽ là 3.435 USD."

Trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ bãi nhiệm bà Lisa Cook vì những cáo buộc liên quan đến việc vay thế chấp không đúng quy định. Đây là một động thái có thể đặt ra nghi vấn về giới hạn quyền lực của tổng thống đối với ngân hàng trung ương Mỹ. Đáp lại, bà Cook khẳng định Tổng thống Trump không có quyền sa thải bà và bà sẽ không từ chức. Tổng thống Trump từ lâu đã thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất và nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì hành động quá chậm.

Giờ đây, thị trường đang chuyển sự chú ý sang Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Sáu để có thêm manh mối về lộ trình lãi suất sau những nhận xét ôn hòa của ông Powell tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole tuần trước.

Theo Công cụ FedWatch của CME, các thị trường hiện đang định giá 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách vào ngày 17 tháng 9. Vàng, một tài sản không sinh lời, thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Tại các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống 38,42 USD/ounce, bạch kim giảm 0,4% còn 1.343,95 USD, trong khi palladium đi ngang ở mức 1.093,57 USD.