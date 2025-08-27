Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 27/8/2025: Giá vàng trong nước tăng mạnh lên đỉnh kỷ lục, vàng thế giới giảm sâu Giá vàng trong nước trưa 27/8/2025 vọt lên 128 triệu đồng/lượng, lập đỉnh mới. Vàng thế giới giảm mạnh, chỉ còn 112,39 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay chưa dừng lại, lập tiếp kỷ lục mới. vượt đỉnh 128 triệu

Tính đến trưa nay, giá vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) khu vực Hà Nội và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng niêm yết ở mức 126,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,0 triệu đồng/lượng (bán ra). Cả hai thương hiệu đều ghi nhận mức tăng đáng kể 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trái ngược với đà tăng của SJC và PNJ, Tập đoàn DOJI lại có sự phân hóa rõ rệt. Giá vàng DOJI được niêm yết ở mức 126,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,0 triệu đồng/lượng (bán ra). Mặc dù giá bán ra vẫn tăng 300 nghìn đồng/lượng, nhưng giá mua vào lại giảm 100 nghìn đồng/lượng.

Tương tự, Mi Hồng cũng ghi nhận mức giá mua vào giảm mạnh 500 nghìn đồng/lượng, xuống còn 126,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra lại tăng 300 nghìn đồng/lượng lên 128,0 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng giao dịch ở mức 125,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,0 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá mua vào giảm 300 nghìn đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 300 nghìn đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý lại đi theo xu hướng tăng, với giá niêm yết 125,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 128,0 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vietinbank Gold niêm yết giá bán ra vẫn tăng 300 nghìn đồng/lượng, lên mức 128,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 27/8/2025 tăng nửa triệu

Vào 12h30 ngày 27/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 119,6 triệu đồng/lượng (mua) và 122,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 27/8/2025 tăng đồng loạt

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 119,8 triệu đồng/lượng (mua) và 122,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 119,5 triệu đồng/lượng (mua) và 122,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay quay đầu giảm mạnh

Giá vàng thế giới, lúc 12h24 ngày 27/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3374,5 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 17,40 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.536 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,39 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (126,0-128,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,61 triệu.

Giá vàng thế giới hôm nay (27/8) đã giảm nhẹ, chịu áp lực từ sự tăng giá của đồng USD. Tuy nhiên, những lo ngại mới về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi cựu Tổng thống Donald Trump đe dọa sa thải Thống đốc Lisa Cook đã giúp hỗ trợ cho kim loại quý này.

Cụ thể, vào lúc 02:23 GMT, giá vàng giao ngay đã giảm 0,2%, xuống còn 3.384,49 USD mỗi ounce. Trước đó, vào thứ Ba, giá vàng đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12 giữ nguyên ở mức 3.434,20 USD.

Chỉ số đồng USD đã tăng khoảng 0,2% so với các đồng tiền chủ chốt khác, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác.

Theo ông Kelvin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, "các nhà đầu cơ ngắn hạn đang chốt lời. Tuy nhiên, vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ, đặc biệt là khi chúng ta bắt đầu thấy một lập trường ôn hòa rõ ràng hơn từ Fed". Ông cũng nhận định rằng, trong ngắn hạn, vàng có tiềm năng tiếp tục tăng để kiểm tra mốc 3.400 USD, và nếu vượt qua, mục tiêu tiếp theo sẽ là 3.435 USD.

Sự bất ổn gần đây xoay quanh việc ông Donald Trump tuyên bố cách chức Thống đốc Lisa Cook vì những cáo buộc liên quan đến khoản vay thế chấp. Về phần mình, bà Cook khẳng định ông Trump không có thẩm quyền sa thải bà khỏi ngân hàng trung ương và bà sẽ không từ chức.

Trong quá khứ, ông Trump từng nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì hành động quá chậm trong việc cắt giảm lãi suất.

Giờ đây, sự chú ý của thị trường đang đổ dồn vào Chỉ số giá tiêu dùng chi tiêu cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng – sẽ được công bố vào thứ Sáu. Dữ liệu này sẽ cung cấp thêm manh mối về lộ trình lãi suất, sau những bình luận mang tính “bồ câu” (dovish) của Chủ tịch Powell tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole tuần trước.

Theo công cụ CME FedWatch, các thị trường hiện đang đặt cược 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách ngày 17/9 tới. Vàng thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Tại các thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 38,56 USD/ounce, bạch kim tăng 0,2% lên 1.351,50 USD và pallađi tăng 0,6% lên 1.101,02 USD.