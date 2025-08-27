Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 27/8: Thị trường chững, gạo nguyên liệu tiếp đà giảm Giá lúa gạo hôm nay nhìn chung ổn định, giao dịch nội địa trầm lắng, xuất khẩu giữ giá cao.

Giá lúa gạo trong nước ngày 27/8



Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay tiếp tục trầm lắng. Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm mạnh, một số loại rơi xuống dưới 8.000 đồng/kg. Trong khi đó, lúa tươi và gạo bán lẻ vẫn giữ mức ổn định.



Diễn biến giá lúa



Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá lúa OM 5451 (tươi) dao động 5.900 – 6.000 đồng/kg. Các giống Đài Thơm 8, OM 18 và Nàng Hoa 9 duy trì quanh mức 6.000 – 6.200 đồng/kg. Lúa IR 50404 (tươi) được thu mua khoảng 5.700 – 5.900 đồng/kg.



Tại nhiều địa phương, nông dân bán lúa Thu Đông nhưng lượng mua mới ít, thương lái giao dịch thưa thớt. Ở Đồng Tháp và An Giang, giao dịch gần như chững lại, khiến giá có xu hướng yếu đi. Các khu vực Tây Ninh, Cần Thơ và Cà Mau ghi nhận lượng mua bán nhỏ giọt, giá cơ bản ổn định.



Giá gạo giảm mạnh



Một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm sâu so với đầu tuần. Gạo CL 555 giảm 400 đồng/kg, còn 7.600 – 7.800 đồng/kg. Gạo OM 5451 giảm 300 đồng/kg, xuống 7.600 – 7.900 đồng/kg. Các loại khác như IR 504, OM 380 và OM 18 vẫn giữ quanh 8.200 – 9.700 đồng/kg.



Ở kênh bán lẻ, giá gạo phổ biến không thay đổi. Gạo Nàng Nhen vẫn cao nhất thị trường với 28.000 đồng/kg. Gạo thường ở mức 13.000 – 14.000 đồng/kg, trong khi các loại thơm như Hương Lài, Jasmine hay gạo Thái dao động 16.000 – 22.000 đồng/kg.



Thị trường phụ phẩm



Phụ phẩm lúa gạo có biến động nhẹ. Tấm OM 5451 giảm 50 đồng/kg, còn 7.250 – 7.350 đồng/kg. Cám dao động 8.000 – 9.000 đồng/kg, còn trấu giữ mức 1.400 – 1.500 đồng/kg.



Xuất khẩu gạo



Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm duy trì ở mức 399 USD/tấn, tiếp tục cao hơn so với Ấn Độ (376 USD/tấn), Pakistan (355 USD/tấn) và Thái Lan (354 USD/tấn).



Philippines cho biết lệnh tạm ngưng nhập khẩu gạo 60 ngày từ tháng 9 chỉ mang tính ngắn hạn. Biên bản ghi nhớ thương mại gạo với Việt Nam vẫn có hiệu lực, trong đó Việt Nam cam kết cung ứng 1,5 – 2 triệu tấn gạo trắng/năm cho Philippines.