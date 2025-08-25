Chính trị Gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cấp cao, tướng lĩnh nghỉ hưu thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ ĐNO - Chiều 25/8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cấp cao, tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Chủ trì buổi gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết thông tin đến các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo cấp cao, tướng lĩnh nghỉ hưu tình hình công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng bộ cấp phường, xã trong tháng 7/2025; hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở vào ngày 5/8. Thành ủy Đà Nẵng tập trung chuẩn bị tốt công tác Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo tại buổi gặp mặt. Ảnh: NGỌC PHÚ

Về kinh tế - xã hội, đến thời điểm hiện nay, thành phố cơ bản hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu được Trung ương giao cũng như nghị quyết của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ) đề ra. Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm đạt được những kết quả khả quan; năm 2025, thành phố phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 10% trở lên.

Các động lực phát triển kinh tế mới của thành phố được triển khai thực hiện một cách quyết liệt, như chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi cán bộ lão thành cách mạng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ngoài ra, thành phố tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo tinh thần của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Với sự nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đến nay rất nhiều dự án được tháo gỡ, huy động được nguồn lực phục vụ cho phát triển thành phố, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Lĩnh vực du lịch tiếp tục đà tăng trưởng tốt. 7 tháng đầu năm 2025, thành phố thu hút khoảng 12 triệu lượt khách, trong đó có 4,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao quà các vị cán bộ lão thành cách mạng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Công nghiệp, xây dựng có bước tăng trưởng khá, nhất là lĩnh vực ô tô, công nghiệp chế tạo, trong đó có đóng góp quan trọng của Tập đoàn THACO. Thu ngân sách đến thời điểm hiện nay đạt 83% so với kế hoạch năm, phấn đấu năm 2025 tăng 10% so với năm 2024.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế được thành phố đặc biệt quan tâm. Từ năm 2023 tới nay, thành phố đã xóa hơn 12.800 căn nhà tạm, nhà dột nát, trong đó, xây mới 7.500 căn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức và duy trì thường xuyên, khẳng định được thương hiệu, điểm đến của thành phố Đà Nẵng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh trao quà cán bộ lão thành, các tướng lĩnh. Ảnh: NGỌC PHÚ

Lắng nghe những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và sâu sắc của các đồng chí lão thành cách mạng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự trân trọng và gửi lời cảm ơn chân thành. Đồng chí nhấn mạnh, buổi gặp mặt hôm nay là dịp thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", là cơ hội để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tri ân sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh và cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước.

Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trao quà cho cán bộ lão thành cách mạng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy khẳng định, gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương và sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (trước đây), cũng như thành phố Đà Nẵng ngày nay đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, để lại dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển. Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng và thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng trao quà cho cán bộ lão thành cách mạng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hướng tới giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội và vận hội lớn, Bí thư Thành ủy cho biết dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố đã xác định rõ mục tiêu: Đến năm 2030, xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tầm nhìn đến năm 2045, trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.

Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng trao quà các cán bộ lão thành cách mạng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bí thư Thành ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, góp ý xây dựng từ các đồng chí lão thành cách mạng. Đồng thời, thế hệ hôm nay xin hứa tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng anh hùng, xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với sự hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước và niềm tin của nhân dân, kỳ vọng của Trung ương.