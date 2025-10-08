Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 10/8/2025: Tăng mạnh 2.500 đồng, chạm mốc mới Giá cà phê Tây Nguyên tăng 2.100-2.500 đồng/kg, đạt 103.500-104.000 đồng/kg. Thị trường thế giới cũng phục hồi, giá Arabica tăng 3,88%.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 10/8/2025

Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng 2.100 – 2.500 đồng/kg so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 103.500 – 104.000 đồng/kg.

Trong đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 2.500 đồng/kg, lên mức 103.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng 2.300 đồng/kg, lần lượt đứng ở mức 103.800 đồng/kg và 103.600 đồng/kg.

Tương tự, Đắk Nông cũ (nay là Lâm Đồng) cũng ghi nhận mức tăng 2.100 đồng/kg, lên 104.000 đồng/kg - cao nhất trong khu vực.

Sau một thời gian dài giảm liên tục, xuống đến mức khoảng 90.000 đồng/kg, giá cà phê gần đây đã có dấu hiệu tăng trở lại.

Mặc dù chưa thể quay lại đỉnh lịch sử hơn 135.000 đồng/kg vào đầu tháng 3-2025, nhưng mức giá hiện tại vẫn duy trì ở ngưỡng cao, vượt xa mức phổ biến 40.000 - 50.000 đồng/kg của những năm trước. Điều này giúp người nông dân thu về lợi nhuận đáng kể.

Giá cà phê quốc tế hôm nay ngày 10/8/2025

Giá cà phê Robusta London ngày 10/8/2025

Thị trường cà phê ghi nhận sự tăng giá đồng loạt ở các kỳ hạn giao dịch chính. Hợp đồng kỳ hạn 09/2025 tăng 143, lên mức 3.561, tương đương mức tăng 4,18%.

Các kỳ hạn tiếp theo cũng ghi nhận mức tăng tích cực gồm: 11/2025 tăng 133 (3,94%) lên 3.510, 01/2026 tăng 124 (3,73%) lên 3.444, 03/2026 tăng 117 (3,57%) lên 3.396 và 05/2026 tăng 117 (3,60%) lên 3.368.

Giá cà phê Arabica New York ngày 10/8/2025

Giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục chuỗi tăng của mình, ghi nhận diễn biến tăng đồng loạt ở các kỳ hạn giao dịch. Kỳ hạn gần nhất tháng 09/2025 tăng 11,55 cent, tương đương 3,88%, lên mức 309,35 cent/lb.

Các kỳ hạn tiếp theo như tháng 12/2025 và 03/2026 cũng đồng loạt tăng lần lượt 11,30 cent (3,88%) và 9,95 cent (3,51%). Các kỳ hạn xa hơn như tháng 05/2026 và 07/2026 cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 9,05 cent (3,25%) và 8,65 cent (3,17%).

Cũng như thị trường trong nước, giá cà phê thế giới đã tăng trở lại sau nhiều phiên giảm liên tiếp, đạt mức cao nhất trong khoảng ba tuần gần đây.

Theo các chuyên gia, sự phục hồi của giá cà phê trong tháng 8 là do nhiều yếu tố tác động, bao gồm sự mất cân đối giữa cung và cầu, lượng xuất khẩu cà phê của Brazil gần đây giảm, cùng với những thay đổi trong chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là việc Mỹ áp thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil.

Đại diện Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam cho rằng, mặc dù dự báo sản lượng cà phê toàn cầu sẽ tăng trong dài hạn, nhưng giá trong ngắn hạn vẫn khó lường do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau. Hiệp hội khuyến nghị người dân và các đại lý tận dụng cơ hội giá tăng để bán hàng tồn kho trước khi bước vào vụ thu hoạch mới vào cuối năm. "Sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ này có thể tăng mạnh, nhưng giá cả vẫn sẽ phụ thuộc vào biến động của thị trường thế giới", Hiệp hội nhận định.