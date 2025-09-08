Tài chính - Thị trường Giá vàng ngày mai 10/8/2025: Giá vàng trong nước giữ vững mốc 124,4 triệu/đồng lượng, vàng thế giới sát đỉnh 3400 USD Giá vàng ngày mai 10/8/2025: Vàng SJC, DOJI giữ mốc 124,4 triệu đồng/lượng, vàng thế giới sát đỉnh 3.400 USD/ounce, thị trường ổn định.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 9/8/2025 mới nhất

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,2 - 124,4 - Tập đoàn DOJI 123,2 - 124,4 - Mi Hồng 123,6 ▲200K 124,4 - PNJ 123,2 - 124,4 - Vietinbank Gold

124,4 - Bảo Tín Minh Châu 123,2 ▲600K 124,4 ▲400K Phú Quý 122,2 - 124,4 -

Giá vàng SJC, DOJI giữ mức mốc kỷ lục

Giá vàng hôm nay 9/8/2025 của SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 123,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự SJC, Tập đoàn DOJI cũng giữ nguyên mức giá vàng miếng ở ngưỡng 123,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt đạt mốc 124,4 triệu đồng/lượng

Thương hiệu Mi Hồng ghi nhận mức mua vào tăng 200 nghìn đồng/lượng, lên 123,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra vẫn giữ nguyên ở mức 124,4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng miếng cũng không có bất kỳ thay đổi nào so với ngày hôm qua, duy trì ở mức 123,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự, Vietinbank Gold cũng niêm yết giá bán ra ở mức 124,4 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch sáng nay là Bảo Tín Minh Châu, khi thương hiệu này mạnh tay điều chỉnh giá. Giá mua vào tăng 600 nghìn đồng/lượng lên 123,2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra cũng tăng 400 nghìn đồng/lượng, đạt 124,4 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC cũng đang đi ngang. Cụ thể, giá mua vào là 122,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 124,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 9/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 17h30 ngày 9/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 9/8/2025 không có biến động mới

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay nay 9/8/2025 ở trong nước chi tiết

- Cập nhật giá vàng thế giới ngày hôm nay 8/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 17h30 ngày 9/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3397,6 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tangw 2,7 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.390 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,34 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,2-124,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,06 triệu.

Giá vàng hôm nay, giá vàng giao ngay ổn định ở mức 3.396,8 USD/ounce. Trước đó, giá vàng kỳ hạn tại Mỹ đã chạm mức kỷ lục 3.534,1 USD/ounce nhưng sau đó giảm nhẹ xuống còn 3.454,1 USD/ounce. Sự biến động này đến từ thông tin rằng Nhà Trắng đang chuẩn bị ban hành một sắc lệnh liên quan đến thuế nhập khẩu vàng, khiến thị trường trở nên sôi động hơn.

Việc Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu cụ thể theo từng quốc gia đối với các thỏi vàng được giao dịch nhiều nhất đã làm thị trường xáo trộn. Điều này tạo ra sự chênh lệch giá giữa vàng giao ngay và vàng kỳ hạn, hiện ở mức 57 USD, thấp hơn so với mức hơn 100 USD trước đó trong ngày.

Nói một cách dễ hiểu, sự thay đổi này giống như khi một cửa hàng đột nhiên tăng giá một món hàng, khiến mọi người phải cân nhắc xem nên mua ngay hay chờ đợi. Dù vậy, giá vàng thế giới vẫn tăng 1% trong tuần, cho thấy vàng vẫn là lựa chọn hấp dẫn với nhiều người trong bối cảnh thị trường bất ổn.

Thụy Sĩ, nơi được xem là trung tâm tinh chế và trung chuyển vàng lớn nhất thế giới, có thể bị ảnh hưởng nếu Mỹ áp thuế nhập khẩu. Hiện tại, hàng hóa từ Thụy Sĩ phải chịu thuế nhập khẩu 39% khi vào Mỹ, và một số lò tinh luyện vàng lớn tại đây đã tạm dừng giao hàng sang Mỹ vì chưa rõ quy định mới.

Điều này giống như một nhà cung cấp lớn tạm ngưng bán hàng vì chưa chắc giá cả sẽ thế nào. Các chuyên gia dự đoán rằng nếu thuế được áp dụng, giá vàng ở một số thị trường có thể cao hơn, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mua bán ở những nơi có giá thấp hơn.

Không chỉ vàng, các kim loại quý khác như bạc, bạch kim và palladium cũng có biến động. Giá bạc ổn định ở mức 38,29 USD/ounce, trong khi bạch kim giảm nhẹ 0,5% xuống 1.327,85 USD/ounce, và palladium giảm mạnh hơn, mất 2,2% xuống còn 1.125,48 USD/ounce.

Những thay đổi này phản ánh sự nhạy cảm của thị trường kim loại quý trước các chính sách mới. Với người bình thường, có thể hình dung rằng giá vàng và các kim loại khác giống như giá cả hàng hóa trong siêu thị, luôn thay đổi tùy thuộc vào tình hình chung của thị trường và các quyết định từ chính phủ.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 10/8/2025

Gần đây, Mỹ thông báo sẽ áp thuế lên các thỏi vàng 1kg và 100 ounce – loại vàng được mua bán nhiều nhất trên thị trường quốc tế. Quyết định này đến từ một văn bản của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) vào ngày 31/7/2025, được tờ Financial Times trích dẫn.

Trước đây, nhiều người nghĩ loại vàng này sẽ được miễn thuế, nhưng giờ đây chúng bị xếp vào nhóm chịu thuế, làm tăng chi phí nhập vàng vào Mỹ.

Một lý do khác khiến giá vàng ngày 10/8/2025 được dự báo tăng là do các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), đang tích cực mua vàng. Trong tháng 7/2025, Trung Quốc mua thêm 60.000 ounce vàng, nâng tổng dự trữ lên 73,96 triệu ounce.

Họ làm vậy để giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và đa dạng hóa kho dự trữ của mình. Khi các nước lớn như Trung Quốc mua nhiều vàng, nhu cầu vàng tăng, đẩy giá vàng lên cao.

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ không mấy khả quan. Trong tuần kết thúc ngày 2/8/2025, có 226.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, cao hơn dự đoán 220.000. Điều này cho thấy kinh tế Mỹ có thể đang chậm lại. Khi kinh tế yếu, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thường giảm lãi suất để kích thích kinh tế.

Lãi suất thấp làm cho vàng – một tài sản không sinh lãi như gửi ngân hàng – trở nên hấp dẫn hơn. Vì vậy, giới đầu tư đang đổ tiền vào vàng, khiến giá vàng ngày 10/8/2025 có khả năng tăng thêm.

Giá vàng ngày 10/8/2025 được dự đoán sẽ dao động quanh mức 3.400 - 3.520 USD/ounce trên thị trường thế giới, theo các chuyên gia từ UBS và Goldman Sachs. Nếu quy đổi theo tỷ giá tại Việt Nam (khoảng 26.400 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 111 - 115 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Trong khi đó, giá vàng trong nước, như vàng SJC, có thể ở mức 123 - 125 triệu đồng/lượng, do giá vàng trong nước thường cao hơn thế giới.

Nếu có thêm các yếu tố bất ổn, như căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các nước lớn (như Thụy Sĩ) hoặc kinh tế Mỹ tiếp tục suy yếu, giá vàng ngày 10/8/2025 có thể vượt ngưỡng 3.600 USD/ounce trong thời gian ngắn.

Một số dự báo lạc quan từ WisdomTree thậm chí cho rằng giá vàng có thể đạt 5.355 USD/ounce vào giữa năm 2026 nếu Mỹ cố tình làm yếu đồng USD.