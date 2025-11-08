Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 11/8: Tồn kho thấp, nông dân ôm hàng chờ giá Giá cà phê hôm nay 11/8 ở trong nước chững lại do tồn kho thấp. Nông dân Tây Nguyên giữ hàng chờ giá cao hơn, khiến giao dịch gần như không có.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 11/8/2025

Vào 4h00 ngày 11/8, thị trường giá cà phê trong nước ghi nhận sự ổn định ở một số khu vực, với mức giá dao động từ 103.500 đến 104.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại Đắk Lắk, giá cà phê duy trì ở mức 103.800 đồng/kg và đi ngang so với ngày hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá giữ ở mức 103.500 đồng/kg và không đổi so với ngày hôm qua.

Tại Gia Lai, giá cà phê duy trì ở mức 103.600 đồng/kg và bình ổn so với ngày hôm qua.

Tại Đắk Nông, giá cà phê duy trì ở mức 104.000 đồng/kg và tăng 2.100 đồng so với ngày hôm qua.

Theo hãng tin Reuters, giao dịch cà phê tại Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại do lượng tồn kho thấp và nhu cầu yếu. Nông dân tại Tây Nguyên, vùng cà phê trọng điểm, đang bán cà phê nhân xô với giá 104.000 đồng/kg, tăng so với tuần trước. Tuy nhiên, mức giá này chưa đủ để thúc đẩy nông dân bán ra, khiến giao dịch trong tuần qua gần như không có. Các kho hàng cũng đang hạn chế mua vào để chờ đợi tình hình rõ ràng hơn, trong khi vụ mùa mới của Việt Nam sẽ bắt đầu sau hai tháng nữa.

Theo số liệu của Chính phủ, từ tháng 1 đến tháng 7, Việt Nam đã xuất khẩu 1,05 triệu tấn cà phê, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu đạt khoảng 6 tỷ USD, tăng 64,9%. Riêng tháng 7, xuất khẩu đạt 103.000 tấn, tăng 34,6%.

Giá tiêu hôm nay ngày 11/8/2025 trên thế giới

Thị trường cà phê ghi nhận sự tăng giá đồng loạt ở các kỳ hạn giao dịch chính. Hợp đồng kỳ hạn 09/25 tăng 143, lên mức 3.561, tương đương mức tăng 4,18%.

Các kỳ hạn tiếp theo cũng ghi nhận mức tăng tích cực gồm: 11/25 tăng 133 (3,94%) lên 3.510, 01/26 tăng 124 (3,73%) lên 3.444, 03/26 tăng 117 (3,57%) lên 3.396 và 05/26 tăng 117 (3,60%) lên 3.368.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục chuỗi tăng của mình, ghi nhận diễn biến tăng đồng loạt ở các kỳ hạn giao dịch. Kỳ hạn gần nhất tháng 09/25 tăng 11,55 cent, tương đương 3,88%, lên mức 309,35 cent/lb.

Các kỳ hạn tiếp theo như tháng 12/25 và 03/26 cũng đồng loạt tăng lần lượt 11,30 cent (3,88%) và 9,95 cent (3,51%). Các kỳ hạn xa hơn như tháng 05/26 và 07/26 cũng ghi nhận mức tăng lần lượt 9,05 cent (3,25%) và 8,65 cent (3,17%).

Tại Indonesia, giá cà phê Sumatra được báo cao hơn 150 USD so với hợp đồng tháng 9/tháng 10. Mưa lớn gần đây tại các khu vực trồng cà phê đang gây lo ngại về nguy cơ thối hoa, ảnh hưởng đến vụ mùa.

Trên thị trường thế giới, việc Mỹ áp thuế nhập khẩu cà phê từ Brazil có thể gây gián đoạn thị trường. Các chính trị gia và lãnh đạo ngành đang vận động hành lang để loại trừ cà phê khỏi mức thuế 50%.

Tại châu Âu, Quy định EUDR sắp có hiệu lực cũng đang gây lo ngại. Các bên liên quan đang thúc đẩy việc đơn giản hóa và tinh giản đạo luật này để giảm bớt gánh nặng cho chuỗi cung ứng.