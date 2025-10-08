Tài chính - Thị trường Giá vàng ngày mai 11/8/2025: SJC đón đột biến mới sau tuyên bố của Tổng thống Trump Giá vàng 10/8/2025 đi ngang, SJC và DOJI giữ đỉnh 123,2-124,4 triệu đồng/lượng. Liệu ngày mai 11/8, vàng SJC có bứt phá sau tuyên bố của Trump?

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 10/8/2025 mới nhất

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,2 - 124,4 - Tập đoàn DOJI 123,2 - 124,4 - Mi Hồng 123,6 - 124,4 - PNJ 123,2 - 124,4 - Vietinbank Gold

124,4 - Bảo Tín Minh Châu 123,2 - 124,4 - Phú Quý 122,2 - 124,4 -

Giá vàng hôm nay 10/8/2025 ghi nhận xu hướng đi ngang tại hầu hết các thương hiệu lớn, dữ liệu cập nhật đến cuối giờ chiều cho thấy, giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC và các thương hiệu khác không có nhiều thay đổi đáng kể.

Giá vàng SJC, DOJI chiêu nay giữ vững mốc đỉnh kỷ lục

Thương hiệu SJC tại Hà Nội chốt phiên với mức giá không đổi so với phiên trước đó. Cụ thể, giá vàng SJC được niêm yết ở ngưỡng 123,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự SJC, Tập đoàn DOJI cũng giữ nguyên mức giá niêm yết. Giá vàng DOJI hiện đang ở mức 123,2 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 124,4 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra.

Giá vàng chiều nay tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt giữ mức đỉnh kỷ lục

Mi Hồng niêm yết giá vàng mua vào ở mức 123,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra vẫn giữ nguyên tại 124,4 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng cũng không có sự thay đổi. Giá mua vào và bán ra đều ở mức 123,2 triệu đồng/lượng và 124,4 triệu đồng/lượng.

Vietinbank Gold không có sự thay đổi về giá bán ra, tiếp tục niêm yết ở mức 124,4 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu cũng kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay với mức giá đi ngang. Giá mua vào và bán ra lần lượt là 123,2 triệu đồng/lượng và 124,4 triệu đồng/lượng, không có bất kỳ sự điều chỉnh nào so với thời điểm mở cửa.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 122,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 124,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 chiều nay 10/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 16h00 ngày 10/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn chiều hôm nay 10/8/2025 giữ nguyên ở các thương hiệu lớn

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 10/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 10/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,2

- 124,4

- Tập đoàn DOJI 123,2

- 124,4

- Mi Hồng 123,6

- 124,4

- PNJ 123,2

- 124,4

- Vietinbank Gold - 124,4

- Bảo Tín Minh Châu 123,2

- 124,4

- Phú Quý 122,2

- 124,4

-

1. DOJI - Cập nhật: 10/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.200

- 124.400

- AVPL/SJC HCM 123.200

- 124.400

- AVPL/SJC ĐN 123.200

- 124.400

- Nguyên liệu 9999 - HN 110.000

- 111.000

- Nguyên liệu 999 - HN 109.900

- 110.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 10/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.200

- 124.400

- Hà Nội - PNJ 123.200

- 124.400

- Đà Nẵng - PNJ 123.200

- 124.400

- Miền Tây - PNJ 123.200

- 124.400

- Tây Nguyên - PNJ 123.200

- 124.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 123.200

- 124.400

-

3. AJC - Cập nhật: 10/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,490

-

11,940

- Trang sức 99.9 11,480

-

11,930

- NL 99.99 10,840

- - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840

- - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,700

- 12,000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,700

- 12,000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,700

- 12,000

- Miếng SJC Thái Bình 12,320

- 12,440

- Miếng SJC Nghệ An 12,320

- 12,440

- Miếng SJC Hà Nội 12,320

- 12,440

-

4. SJC - Cập nhật: 10/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.200

- 124.400

- Vàng SJC 5 chỉ 123.200

- 124.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.200

- 124.430

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.300

- 119.800

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.300

- 119.900

- Nữ trang 99,99% 117.200

- 119.200

- Nữ trang 99% 113.519

- 118.019

- Nữ trang 68% 74.014

- 81.214

- Nữ trang 41,7% 42.661

- 49.861



Cập nhật giá vàng thế giới ngày hôm nay 10/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 16h00 ngày 10/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3397,6 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tangw 2,7 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.390 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,34 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,2-124,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,06 triệu.

Thị trường vàng thế giới ngày 9/8/2025 ghi nhận một phiên giao dịch tăng nhẹ, mặc dù đầy rẫy những bất ổn. Giá vàng giao ngay giữ vững ở mức 3.398,5 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tháng 12 tăng thêm 21,5 USD, đạt 3.475,6 USD/ounce.

Mặc dù vẫn chưa chạm lại mốc kỷ lục 3.534,1 USD/ounce, động thái tăng giá này chủ yếu phản ánh tâm lý lo ngại về chính sách thuế nhập khẩu vàng tiềm năng của Mỹ.

Thông tin về khả năng Mỹ áp thuế nhập khẩu lên các loại vàng thỏi phổ biến như 1 kg và 100 ounce đã tạo ra làn sóng xáo trộn trên toàn cầu. Quy định này có thể làm tăng đáng kể chi phí, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các trung tâm giao dịch vàng lớn như Thụy Sĩ, London và Hồng Kông. Đặc biệt, Thụy Sĩ – nơi tinh chế vàng hàng đầu thế giới – đang đứng trước nguy cơ phải chịu mức thuế 39% khi xuất khẩu sang Mỹ. Hệ quả là, một số lò tinh luyện tại đây đã tạm ngừng giao hàng, khiến thị trường trở nên thận trọng hơn.

Sự biến động này cũng làm thay đổi khoảng cách giữa giá vàng giao ngay và giá vàng kỳ hạn, từ hơn 100 USD trước đó xuống chỉ còn khoảng 55 USD. Dù vậy, giá vàng thế giới vẫn tăng 1,2% trong tuần, chứng tỏ vị thế của kim loại quý này như một kênh trú ẩn an toàn trong thời điểm kinh tế bất ổn.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng chịu ảnh hưởng. Giá bạc giữ ở mức gần như không đổi là 38,35 USD/ounce. Bạch kim giảm 0,4% xuống 1.326,50 USD/ounce, còn palladium giảm mạnh 2% xuống 1.128,20 USD/ounce. Những diễn biến này cho thấy toàn bộ thị trường kim loại quý đang rất nhạy cảm với các quyết định kinh tế và thương mại vĩ mô.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 11/8/2025

Tuần vừa qua, giá vàng thế giới giống như một chiếc thuyền đi trên mặt nước lặng, không có nhiều sóng lớn. Mức giá chỉ dao động trong một khoảng hẹp, từ 3.345 USD/oz đến 3.408 USD/oz.

Đáng chú ý, mỗi khi giá vàng vượt qua mốc 3.400 USD/oz, nó lại gặp phải "bức tường" và bị đẩy xuống. Điều này cho thấy nhiều người đã bán ra để chốt lời khi giá đạt ngưỡng này.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC cũng có sự điều chỉnh nhẹ, tăng từ 123,3 triệu đồng/lượng lên 124,4 triệu đồng/lượng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố về việc áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc, và cả Nhật Bản.

Những lời đe dọa này làm dấy lên nỗi lo về một cuộc chiến thương mại mới. Trong bối cảnh bất ổn này, vàng thường được coi là nơi trú ẩn an toàn, nên nó đã được hỗ trợ để không bị giảm mạnh, mặc dù các yếu tố khác không còn mạnh mẽ như trước.

Các quan chức của FED vẫn đang rất thận trọng về việc giảm lãi suất. Họ lo ngại lạm phát có thể tăng trở lại. Điều này khiến cho đồng USD mạnh lên và có thể tạo áp lực lên giá vàng.

Dựa trên tình hình thị trường quốc tế, nhiều chuyên gia dự báo rằng giá vàng tuần tới có thể sẽ tiếp tục đi ngang, chưa thể có những biến động quá mạnh. Mức giá 3.355 USD/oz có thể là ngưỡng hỗ trợ đầu tiên. Nếu giá giảm xuống thấp hơn, nó có thể tìm được điểm cân bằng ở khoảng 3.285 - 3.300 USD/oz.

Ngược lại, nếu giá vàng vượt qua được mốc 3.450 USD/oz, đây sẽ là một tín hiệu rất tích cực, mở ra cơ hội để giá vàng chinh phục mốc 3.500 USD/oz. Tuy nhiên, khả năng này không được đánh giá cao ở thời điểm hiện tại.